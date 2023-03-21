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Моуринью – идеальный тренер для «ПСЖ». Кто еще способен привезти в Париж титул Лиги чемпионов?

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш намерен затащить в Париж соотечественника Моуринью.
Моуринью – идеальный тренер для «ПСЖ». Кто еще способен привезти в Париж титул Лиги чемпионов?
21 марта 2023 16:46
автор: Артем Зибрак
автор фото: AFLO

ГАЛТЬЕ НЕ ПОДХОДИЛ ДЛЯ ПАРИЖСКИХ СУПЕРЗВЕЗД

Похоже, судьба Кристофа Галтье в столице Франции предрешена. Никто в «ПСЖ» не получает удовольствия от происходящего с командой. В 2023 году она уже потерпела семь (!) поражений: от «Ланса» (прямо 1 января), «Ренна» (дважды), «Марселя», «Монако» и «Баварии» (дважды).

Парижане уже в 1/8 финала вылетели из Лиги чемпионов, а в прошлое воскресенье уныло проиграли дома «Ренну» со счетом 0:2. Преимущество в лиге 1 все еще велико (семь очков), а других задач перед командой не стоит, так что в оформлении очередного чемпионства можно не сомневаться. Однако нет сомнений и в том, что к следующему сезону парижских звезд будет готовить другой специалист.

Источник фото: IMAGO

Фигура Галтье изначально вызывала много вопросов. В первую очередь, из-за отсутствия у него опыта работы в топ-клубе. В 2021 году он сенсационно выиграл с «Лиллем» чемпионат Франции, но вообще-то самостоятельно возглавлял только провинциальные команды: «Сент-Этьен», «Лилль», «Ниццу». Еще были год в «Лионе» и полтора в «Марселе», но в качестве ассистента.

При этом после отставки Маурисио Почеттино на приглашении Галтье прошлым летом настоял новый клубный советник Луиш Кампуш, а он, в свою очередь, обязан прибытием в столицу Парижа Килиану Мбаппе, которого и открыл во время работы в «Монако». Вес Кампуша оказался настолько высок, что он сумел протащить Галтье (они знакомы по «Лиллю», где португалец был спортивным директором в 2017-2020 годах) вопреки желанию руководства, ведь ни для кого не секрет, что Нассер Аль-Хелаифи до сих пор грезит Зинедином Зиданом.

ТРЕБОВАНИЕ К СОИСКАТЕЛЮ: ПОБЕДА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Естественно, владелец «ПСЖ» вновь постарается заманить экс-звезду «Реала». Это ведь вообще в его стиле – скупить все, что блестело в других клубах, чтобы в его команде померкло и заляпалось. На худой конец, он готов вернуть Томаса Тухеля, но у Кампуша новый план – привезти в Париж Особенного.

Логика Кампуша вполне понятна. В «ПСЖ» уже более десятилетия строят суперзвездный коллектив не для того, чтобы раз за разом брать золото чемпионата Франции, а для решения самой главной задачи в клубном футболе – выиграть Лигу чемпионов. И для этого как нельзя лучше подходит тренер, у которого такой опыт есть. Причем делал он это даже с двумя командами – «Порту» и «Интером».

Источник фото: ZUMAPRESS

Второй аргумент за Жозе Моуринью созрел в голове Кампуша, когда он наблюдал за тренировками команды при Галтье. Как и следовало ожидать, у него банально не было достаточного авторитета, чтобы управлять парижскими суперзвездами уровня Лионеля Месси, Неймара и Мбаппе. А вот Моуринью не только обладает необходимым резюме и статусом, но и характером для работы с такими капризными и самоуверенными футболистами. Он не жалеет звезд, не боится посадить их в запас и умеет учить пахать. И даже в 60 лет не дает слабину, что видно по лентам новостей в серии А, где он получает красные за конфликты с судьями и ругается с президентами других клубов.

Так что в согласии Моуринью сомневаться не приходится. В последние годы его карьера пошла на спад. В «Манчестер Юнайтед» ему не удалось выправить положение, «Тоттенхэм» не обладал достаточным объемом ресурсов, а «Рома» для тренера с такими бэкграундом и эго просто что-то вроде хобби, чтобы не слоняться без дела. У «ПСЖ» же есть классный подбор игроков, мощный финансовый ресурс и максимальные амбиции, то есть все то, чего жаждет Моуринью.

ВОТ РАМОС ОБРАДУЕТСЯ

Нюанс заключается в том, что у Особенного контракт с «Ромой» до 2024 года, и в Риме его работой довольны. Гендиректор «волчицы» Пьетро Берарди уверен, что ему удастся удержать тренера: «Думаю, и в следующем году Моуринью также будет тренером «Ромы». У него действующий контракт еще на полтора года. Он очень полон решимости, болеет за «Рому» и добивается результата».

Источник фото: IMAGO

Впрочем, есть и другие поводы задуматься. В «МЮ» и «Тоттенхэме» у Моура действительно не сложились отношения с раздевалкой, а в Париже она самая холеная во всем мировом футболе. Парижские звезды не привыкли к таким жестким, требовательным и прямолинейным тренерам, так что если во взаимоотношениях с лидерами что-то пойдет не так, ситуация может круто выйти из-под контроля. Ведь откуда бы Моуринью ни уходил, обстановка в раздевалке всегда была напряженной. Вот Серхио Рамос обрадуется, когда увидит своего экс-наставника по «Реалу»…

Тем не менее, если кто и способен привезти титул Лиги чемпионов в Париж, это Моуринью. Ведь он специалист по этому турниру. В конце концов, «Интер» до него не брал «ушастого» с 1965 года, а «Порту» – с 1987-го. Эмоционально и по духу Моуринью и «ПСЖ» подходят друг другу, как «Ливерпуль» и Юрген Клопп. И даже странно, что до сих пор их союз не был закреплен.

источник: «Советский спорт»
Моуринью – идеальный тренер для «ПСЖ». Кто еще способен привезти в Париж титул Лиги чемпионов?
Моуринью – идеальный тренер для «ПСЖ». Кто еще способен привезти в Париж титул Лиги чемпионов?
Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш намерен затащить в Париж соотечественника Моуринью.
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