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«Волшебный пендель» для Дзюбы

Спортивный психолог объясняет по просьбе «Советского спорта», почему Артем Дзюба провел два таких разных тайма в минувшем туре с «Краснодаром».
«Волшебный пендель» для Дзюбы
21 марта 2023 18:30
автор: Наталья Фомина
автор фото: ФК «Локомотив»

Любите ли вы спорт? В теории, наверное, мало кто будет сомневаться в пользе занятий спортом. Но до практики доходит далеко не каждый. И вот то, что нас разделяет между благими намерениями и решительными действиями, частенько объясняется отсутствием мотивации.

Отсутствие мотивации – весьма серьезная проблема, которая может свести на нет все наши желания. А что же тогда такое мотивация? Если коротко, то звучит это примерно так: мотивация – это совокупность мотивов, заставляющая действовать человека определенным образом.

Мотив, потребность и цель составляющие мотивации. И если цель результат деятельности, то мотив – это причина поступков, совершаемых нами ради удовлетворения потребностей, наличие которых мы не всегда осознаем.

Вы, наверное, очень удивитесь, но злейший враг мотивации надежда. Почему? Да потому, что надежда – это чувство, которое всегда направлено в будущее и связано с ожиданием желаемого. У большинства из нас ожидание связано с беспокойством. Значит, надежда может вызывать у нас тревогу: ведь ожидания могут не оправдаться. Эта мысль демотивирует нас, а принимать поражение становится еще сложнее.

Источник фото: ФК «Локомотив»

А еще, как известно, «надежда умирает последней», а значит, всегда остается мысль, что все улучшится само собой.

Вот так, в результате, надежда и убивает мотивацию.

В любой деятельности мотивация очень важна. В спорте, где важно достичь наилучшего результата за короткий срок, она имеет особую значимость. На спортсменов воздействуют и внешние и внутренние факторы. Мотивация может снижаться, если есть стресс. Например, спортсмен переживает перед соревнованиями или важным матчем. Сравнивает себя с другими успешными спортсменами. Один из важных моментов должна быть цель. Если нет четкой цели, то нет мотива и, конечно, не будет мотивации.

Для достижения успеха очень важен мотив. Безусловно, большинство спортсменов хотят добиться успеха, но часто, сами того не осознавая, настроены на избегание неудачи. Результат от этого страдает, а мотивация падает. Ну, и конечно же, тренер. Весьма многофункциональный человек – наставник, лидер, отец, мотиватор, а во время соревнований, пожалуй, он заменяет собой целый мир. «Своего» спортсмена тренер не только понимает, но и чувствует инстинктивно. Знает, когда поддержать, а когда дать «волшебный пендель».

Любители футбола до сих пор обсуждают матч, в котором форвард Артем Дзюба не реализовал пенальти, а после жесткого, по его же словам, разговора с тренером, забил гол и сделал результативную передачу.

Источник фото: ФК «Локомотив»

«Реально сумасшедшие ощущения. Первый тайм – разочарование, апатия, удручающее вообще какое-то состояние.

Надо отдать должное тренерам – встряхнули прям жестко. Такого я давно не видел (улыбается). Это было очень так... Мощно. Импульсивно», поделился сам футболист.

То есть чудодейственную силу «волшебного пенделя» Дзюба признал собственноручно. Хотя рядом с фамилией этого футболиста слово «собственноручно», пожалуй, лучше не произносить. Но факт остается фактом, и тренер нашёл правильный подход к Артему.

У каждого из нас своя мотивация, но любую мотивацию необходимо подпитывать.

И если говорить не только о спорте, то любовь к себе прекрасный источник для мотивации.

А какой способ мотивации вы выбрали для себя?

источник: «Советский спорт»
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