Хотели Олимпиаду, а дождались Карпина. Сборная Ирана в четверг примет команду России

ПЕРВЫЙ СПАРРИНГ-ПАРТНЕР НЕ ИЗ СНГ

Бан от ФИФА надолго выбил сборную России из международного календаря. В прошлом году она впервые собралась только в сентябре, да и за всю осень провела только три удручающе убогих матча с командами бывших советских республик Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, разбросанными в рейтинге ФИФА между концом первой сотни и началом второй.

Но РФС не сдавался, искал для команды Карпина спарринг-партнеров по всему свету и к марту сумел договориться о куда более классном сопернике. 23 марта наши парни сыграют в Тегеране со сборной Ирана (24-е место), а спустя три дня примут в «Лужниках» Ирак (68-е). Первая из этих игр станет для россиян самой серьезной проверкой на прочность после потери официальных матчей. Так что нам известно о сборной Ирана?

Источник фото: AFLO

ИРАН УПЕРСЯ В ПОТОЛОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Среди азиатских команд сборная Ирана котируется очень высоко. Достаточно сказать, что она была участником ЧМ-2022, до которого россиян не допустили. Правда, само выступление «персидских леопардов» выдалось не слишком впечатляющим, если, конечно, не впечатлиться поражением со счетом 2:6 от англичан в первом же матче.

Затем последовали победа над Уэльсом (2:0) и равный матч против американцев, в котором последним изрядно повезло удержать минимальную победу. Результат не лучший, но другого от Ирана и не ждут. За шесть чемпионатов мира он ни разу не выходил из группы, а тут был по крайней мере близок.

Источник фото: AFLO

Стоит признать, что в местном футболе наметился застой. Из пяти последних мировых первенств иранцы пропустили только одно (2010), но не благодаря своим свершениям, а просто потому, что АФК стала получать больше билетов на мундиаль, чем раньше. В то же время в Кубке Азии они редко преодолевают четвертьфинальный барьер и лишь дважды в XXI веке брали бронзу, тогда как в 1960-1970-е трижды становились чемпионами.

Тем не менее, это уважаемая в Азии сборная, так что ближайший для россиян имеет не только символическое, но и важное спортивное значение – если наши парни сумеют навязать борьбу и как минимум не проиграть, можно будет говорить о том, что в азиатском регионе они смогут быть конкурентоспособны. После нулевых ничьих с Таджикистаном и Узбекистаном в этом есть большие сомнения.

АЗМУН ПРОТИВ НАС НЕ СЫГРАЕТ

По составу иранцы заметно уступают россиянам. Согласно transfermarkt, стоимость 35 игроков сборной Ирана составляет 63 млн евро, из которых более половины приходится на нападающего «Порту» Мехди Тареми (20 млн) и нашего старого знакомого, экс-форварда «Зенита», а ныне «Байера» Сердара Азмуна (12 млн).

Для сравнения, 26 игроков сборной России оцениваются в 144 млн, и из них трое (Матвей Сафонов, Арсен Захарян и Далер Кузяев) стоят больше десятка миллионов.

Добавим, что Сафонов и Азмун не примут участия в этом матче. Вратарь сборной России приболел. Ходили слухи даже о том, что ковидом, но официального подтверждения им не было. А Сердар не сможет сыграть «по личным причинам», сообщает ISNA. Объяснений не последовало, но по одной из версий причиной тому его антиправительственная позиция форварда, сформированная на фоне массовых протестов, охвативших страну осенью из-за убийства полицией нравов девушки Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба».

Global Look Press

Российским болельщикам также известны Реза Шекари и Саид Эзатолахи. Первый заглядывал в «Рубин» (2017-2019), а второй – в «Ростов», «Анжи» и «Амкар» (2015-2020).

Интересно, что матч против России будет дебютным для нового главного тренера сборной Ирана Амира Галенои. Он сменил работавшего с командой на чемпионате мира Карлуша Кейруша, но назначен был буквально за полторы недели до игры – 13 марта. Он известный местный 59-летний специалист. Уже возглавлял сборную в 2006-2008 годах и выиграл пять чемпионатов Ирана. Правда, в последний раз – в 2013 году. А еще пять раз признавался в Иране тренером года.

«АЗАДИ» БЫЛ КРУПНЕЙШИМ СТАДИОНОМ МИРА

Сборную России команда Ирана примет на стадионе «Азади» (переводится, как свобода). Это довольно устаревшая по современным понятиям чаша с беговыми дорожками вокруг поля и непривычно пологими трибунами. Впрочем, это и неудивительно, ведь арену строили специально к Азиатским играм 1974 года, своеобразной местной Олимпиаде. Рядом были построены спорткомплекс и олимпийская деревня.

На этот стадион у иранских властей были большие планы. Так, они рассчитывали задействовать его в Олимпиаде 1984 года, но из-за исламской революции 1979 года в стране быстро стало не до приема международных соревнований, тем более такого уровня.

В первые 30 лет своего существования «Азади» вмещал аж 100 тысяч зрителей, причем до 1984 года был официальным мировым лидером по этому показателю. Последующие реконструкции 2003-го, 2012-го и 2016 годов делали его более комфортным и современным, но и менее вместительным. В данный момент он готов принять 78 тысяч болельщиков.

Помимо футбольных сборных Ирана различных возрастов и пола здесь проводят матчи местные клубы – самый титулованный «Персеполис» (14-кратный чемпион Ирана) и действующий чемпион «Эстегляль» (9 титулов).

СБОРНАЯ РОССИИ ДОРОЖЕ ВСЕЙ ИРАНСКОЙ ЛИГИ

Чемпионат Ирана считается в Азии турниром второго эшелона. В рейтинге АФК он идет четвертым (77,8 очка), но значительно отстает от ведущей тройки лидеров: Саудовской Аравии (100), Южной Кореи (95,5) и Японии (93,4). Это видно и по количеству побед в местной Лиге чемпионов – три. Для сравнения, у корейцев их 12, у японцев – семь, а у аравийцев – шесть. Причем последняя победа персов датирована аж 1993 годом.

Стоимость всех футболистов иранской лиги (а это почти пять сотен футболистов) составляет всего 120 млн, то есть меньше, чем 26 игроков сборной России…

Источник фото: Keystone Press Agency

Флагманом местного чемпионата является упомянутый уже «Персеполис», выигравший с 2017-го по 2021 год пять чемпионатов подряд (больше трети от всех в клубной истории). Лишь в прошлом сезоне клуб финишировал вторым, уступив золото ненавистному соседу «Эстеглялю». Клубы представляют Тегеран и делят стадион, так что рубилово, которое происходит в дерби, представить нетрудно.

При этом в нынешнем сезоне после 23 туров оба фаворита дышат в спину «Сепахану», оторвавшемуся от них на три-четыре очка. И произошло это как раз в заключительном на данный момент туре, сыгранном 11 марта. В тот день нынешний лидер обыграл «Персеполис» на «Азади» (1:0).

А еще в местном чемпионате выступают клубы с благозвучными для русского человека названиями «Трактор» и «Алюминий». Первый из них попадал в российские ленты новостей в связи с тем, что там до недавнего времени работал Курбан Бердыев. Правда, недолго – с июня 2022 года по ноябрь.