В октябре 2022-го было 125 лет российскому футболу, а в 2023-м отпразднуем 160 лет мировому футболу

В 2024 ГОДУ ФИФА И УЕФА ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕИ – 120 и 70 ЛЕТ, СООТВЕТСТВЕННО

Отсчет времени для современного футбола следует начать с 1863 года, когда в Англии сначала был выработан свод правил этого вида спорта, а 26 октября того же года основали Футбольную ассоциацию. Что касается настоящего и ближайшего будущего мирового и российского футбола, то здесь можно отметить ряд знаменательных дат и юбилеев.

Так, немногим более года назад (19 января 2022 года) исполнилось 110 лет с момента основания Всероссийского футбольного союза – прародителя РФС, а 24 октября 2022 года можно было отпраздновать 125-ю годовщину всего российского футбола – в 1897 году в Санкт-Петербурге был проведен первый официальный матч.

В обозримом будущем обращают внимание следующие даты. В октябре 2023 года современному мировому футболу исполнится 160 лет. В 2024 году 21 мая 120-ю годовщину со дня учреждения будет отмечать ФИФА, а 15 июня – 70-летний юбилей отпразднует УЕФА. Затем, уже в 2025 году, можно праздновать 95-ю годовщину первого чемпионата мира по футболу и 50 лет с момента учреждения всемирно известных программ развития футбола ФИФА.

УДОЧКА ВМЕСТО РЫБЫ: ОТ «ФУТУРО» ДО «ГОЛ» И ФАП

Начало этим проектам было положено в 1975 году. Тогда по инициативе президента ФИФА Жоао Авеланжа и с помощью всемирно известных компаний «Адидас» и «Кока-Кола» организовали международную программу «ФУТУРО» для повышения квалификации тренеров и некоторых других специалистов футбола. Таким образом, была прервана практика, когда в течение 70 лет каждая национальная федерация самостоятельно и в основном за свой счет решала задачи популяризации и развития самой популярной в мире игры.

И только с колоссальным ростом интереса к футболу, благодаря расширению географии телевизионных трансляций и улучшения их привлекательности, грамотному привлечению солидных партнеров к рекламе своих продуктов, получению крупных средств от продажи телевизионных прав появилась возможность направлять финансовые потоки и материальную помощь от ФИФА каждой футбольной федерации во всех частях мира.

Нынешняя современная фаза развития футбола по программам ФИФА продолжила инициативу Авеланжа и расширила предоставляемую национальным федерациям помощь. Началась эта работа в 1998-2000 годах с принятием двух глобальных и эффективных проектов - программы «Гол» по развитию и улучшению футбольной инфраструктуры и программы финансовой помощи (ФАП). В 2004 году к ним был добавлен еще один проект ФИФА - образовательные и технические программы «ФУТУРО-3».

За весь период нахождения Йозефа Блаттера на посту президента ФИФА или по состоянию на конец 2015-начало 2016 годов на средства ФИФА для национальных федераций по программе «Гол» было построено 736 объектов, включая 271 тренировочный центр, 151 Дом или офис футбола, 162 стандартных футбольных поля, 36 футбольных академий и 116 других объектов инфраструктуры.

По программе ФАП всем 211 федерациям-членам ФИФА было выделено 33 млрд долларов, из которых 773,6 млн на текущие и операционные нужды, в частности поддержку юношеского футбола, проведение мужских и женских турниров, содержание офисов и другие расходы. По образовательным программам осуществлено 4 989 проекта, включая курсы, семинары и другие мероприятия для тренеров, арбитров, всех других специалистов футбола, а также на проекты детского массового, женского и других видов футбола.

Главной целью всей этой работы была задача показать национальным федерациям футбола, что можно сделать на средства, зарабатываемые посредством игры, и каким образом эффективно и качественно поднять уровень футбола, способствовать его развитию в своих странах. Перефразируя китайского философа Конфуция, голодающему дали не рыбу, а удочку, с помощью которой он может поймать добычу и накормить себя.

Как я писал ранее, Йозеф Блаттер лично курировал и участвовал в церемонии открытия большинства объектов по программе «Гол». Часто его визиты совпадали с переговорами и встречами с руководителями государств и даже с награждением президента ФИФА орденами некоторых стран.

4 МЛН ЗА 16 ЛЕТ – СОЛИДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НУЛЕВЫХ

Неоднократно Блаттер посещал и Россию, был и, надеюсь, остается большим поклонником нашей страны. В частности, каждый январь он регулярно приезжал на Кубок Содружества – сначала в Москву, а затем в Санкт-Петербург, часто вместе с Мишелем Платини. Здесь он не только участвовал в церемонии открытия турнира, но и проводил встречи и переговоры с руководством каждой федерации футбола стран СНГ и Балтии, детально выяснял их потребности и нужды для развития футбола.

В начале 2008 года Блаттер участвовал в открытии нового Дома футбола РФС. Осуществление этого проекта происходило с помощью программы «Гол», по которой офис РФС был снабжен необходимой оргтехникой, оборудованием и мебелью. Несколькими годами ранее по этой же программе для РФС было уложено полноразмерное искусственное футбольное поле последнего (на те годы) поколения на спортивной базе в Бронницах. Здесь во время ЧМ-2018 базировалась сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе.

По третьему проекту «Гол» для РФС была получена финансовая поддержка на материальное содержание 10 региональных тренеров российских центров подготовки резерва и развития детско-юношеского футбола. Общая сумма оказанной со стороны ФИФА помощи по этим трем проектам составила 1,2 млн долларов.

В дополнение к этому на специальный счет РФС ежегодно поступала сумма в размере 250 тысяч долларов по программе ФАП. Таким образом, за 16 лет общая сумма выплат на текущие операционные расходы составляет 4 млн. Сейчас эта сумма может показаться небольшой, но в начале XXI века это выглядело очень солидно. Строительство большей части проектов по программе «Гол», как правило, выполнялось компаниями, нанятыми ФИФА, без перевода денежных средств напрямую федерациям. Контроль за целевым расходованием другой финансовой помощи был тщательным и проводился с помощью детальных отчетов и регулярных аудиторских проверок.

ЗАСЕДАНИЯ ПРИ СВЕЧАХ В ТБИЛИСИ

Большое содействие российскому футболу принесла образовательная и техническая программа ФИФА. Наши футбольные специалисты приняли участие не только в тех курсах, семинарах и программах ФИФА/РФС, которые проводились в России, но и за пределами нашей страны, в частности, в ближнем зарубежье на региональном уровне.

Всего было организовано около сотни подобных мероприятий, которые проводились на регулярной плановой основе. Так, мне запомнились отлично проведенные следующие курсы и семинары ФИФА для нашего региона: в Риге по маркетингу в футболе, для футбольных тренеров и инструкторов в Бишкеке и Кишиневе, для футбольных арбитров, менеджеров и по женскому футболу в Москве, Кишиневе и Минске, для футбольных руководителей в Киеве, Ташкенте и Минске, управленцев и менеджеров футбола в Ташкенте, для тренеров и управленцев по детскому и юношескому футболу в Санкт-Петербурге и Ашхабаде. Детско-юношеские и женские региональные футбольные турниры были организованы с нашей помощью в Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

В гости к ним приезжали также команды из России, Казахстана, Азербайджана, Афганистана. Кроме того, тренеры и управленцы из Индии, Мальдив, Бангладеш, Непала, Бутана и других стран приезжали на свои курсы в Ташкент для специалистов федераций футбола Средней, Центральной и Южной Азии. Мы также часто приглашали известных российских экспертов и тренеров проводить региональные курсы ФИФА и подобные курсы для отдельных федераций ближнего зарубежья. В частности, лекторами на таких мероприятиях в Москве, Ашхабаде, Ереване, Душанбе, Бишкеке и других городах были наши специалисты высшей квалификации Семен Андреев, Олег Лапшин, Николай Левников, Алексей Спирин, Андрей Будогосский.

К этому надо добавить организованные во всех 12 столицах стран СНГ, включая Россию, курсы для сотрудников каждой национальной федерации по долгосрочному планированию развития местного футбола. Уникальными данные мероприятия были практически во всех этих странах от Минска до Душанбе, но особенно хочется отметить наши курсы по планированию в Тбилиси. В то время там была очень тяжелая экономическая ситуация, и нашу работу постоянно осложняло отключение электроэнергии в здании федерации футбола. Но энтузиазм и любовь к футболу среди работников грузинской федерации были настолько велики, что мы продолжали наши заседания и дискуссии при погашенных лампах и зажженных свечах с утра до позднего вечера в течение всей рабочей недели. Наградой всему была выработка 5-летнего плана развития футбола в Грузии, который в дальнейшем был успешно выполнен.

Очень популярна в нашем регионе стала программа развития детского массового футбола для мальчиков и девочек от 6 до 12 лет. Начиная с 2009 года, курсы, семинары и фестивали детского футбола были неоднократно организованы и с успехом проведены во всех 12 странах, Мероприятия этого проекта были довольно разнообразны. К примеру, в Туркменистане мы проводили региональные мероприятия программы для четырех федераций футбола среднеазиатского региона, а в Таджикистане были организованы курсы для тренеров детского футбола, а затем в другом месте детский фестиваль с турниром для игроков 9-10 лет.

В России в 2011-12 годах были организованы общероссийские курсы для тренеров и педагогов детских спортивных и общеобразовательных школ в Москве (открывал их вице-президент РФС Никита Павлович Симонян) и региональный семинар с детским фестивалем футбола в городе Борисоглебск Воронежской области. Интерес к ним был колоссальным, а результаты проведенных мероприятий дали очень качественный результат. По их итогам в Москве, Борисоглебске и Ярославле на основе решений местных властей, рекомендаций и методических материалов ФИФА в течение многих лет развивались проекты детского, школьного и массового футбола для мальчиков и девочек от 6 до 17-18 лет. Полагаю, что вся эта плодотворная деятельность создала базу и дала возможность для внедрения в жизнь нынешнего проекта школьного футбола, который сейчас реализуется РФС совместно с министерством образования России.