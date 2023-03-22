Дмитрий Селюк: «Торпедо» на 95 процентов вылетит, Талалаев отличный тренер, но не старик Хоттабыч

- Вы же хорошо знакомы с Талалаевым, у него играли ваши футболисты.

- Да, мы знакомы с Андреем очень давно, мои футболисты играли у него во всех командах – в «Тамбове», «Химках», «Ахмате». Более того, я рекомендовал Яя Туре начать постигать тренерскую профессию именно у Андрея в «Ахмате». И надо отдать должное Андрею, он не побоялся взять в помощники футболиста с мировым именем.

- «РБ Спорт» сообщает, что причина столь внезапного расставания тренера и клуба в том, что руководство «Торпедо» по каким-то причинам отказалось от проведения сбора в Краснодаре. Сбор был запланирован на паузу для матчей сборных. Теперь «Торпедо» в эту паузу будет тренироваться на искусственном поле в Лужниках.

- Я не знаю, что стало причиной, но даже если «Торпедо» будет тренироваться на Марсе, его это не спасет. Всем очевидно, что процентов на 95 «Торпедо» вылетит из РПЛ. И даже если сейчас команде присудят три очка по итогам матча в Нижнем Новгороде, где хозяева выпустили дисквалифицированного футболиста, это не поможет. «Факел» неожиданного разгромил «Сочи» в последнем туре. У него уже 17 очков.

- Талалаев часто меняет команды. В чем дело?

- Андрей - грамотный специалист, но он всегда выступает в роли кризисного менеджера, этакого старика Хоттабыча – вечно ему нужно спасать команды от вылета. Так было в Самаре, потом в «Химках», сейчас в «Торпедо». Только в Грозном не надо было думать, как бы не вылететь.

В «Торпедо» частые изменения в руководстве клуба, я за ними не успеваю следить. Возможно, пришел новый руководитель и он выстраивает новую структуру клуба.

А что касается Талалаева, повторю Андрей - грамотный специалист, он один из немногих наших тренеров, которые реально востребованы. Он работяга в хорошем смысле, готов трудиться всегда. Без работы он не останется.

НАША СПРАВКА

Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, потерпела восемь поражений и четыре раза сыграла вничью. На данный момент «Торпедо» занимают последнее, 16-е место в РПЛ, у команды 8 очков. У «Химок», которые занимают 15-е место, 13 очков.