ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: «Торпедо» на 95 процентов вылетит, Талалаев отличный тренер, но не старик Хоттабыч

Андрей Талалаев и московское «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка, который много лет знаком со специалистом.
Дмитрий Селюк: «Торпедо» на 95 процентов вылетит, Талалаев отличный тренер, но не старик Хоттабыч
22 марта 2023 17:57
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Торпедо"

- Вы же хорошо знакомы с Талалаевым, у него играли ваши футболисты.

- Да, мы знакомы с Андреем очень давно, мои футболисты играли у него во всех командах – в «Тамбове», «Химках», «Ахмате». Более того, я рекомендовал Яя Туре начать постигать тренерскую профессию именно у Андрея в «Ахмате». И надо отдать должное Андрею, он не побоялся взять в помощники футболиста с мировым именем.

- «РБ Спорт» сообщает, что причина столь внезапного расставания тренера и клуба в том, что руководство «Торпедо» по каким-то причинам отказалось от проведения сбора в Краснодаре. Сбор был запланирован на паузу для матчей сборных. Теперь «Торпедо» в эту паузу будет тренироваться на искусственном поле в Лужниках.

- Я не знаю, что стало причиной, но даже если «Торпедо» будет тренироваться на Марсе, его это не спасет. Всем очевидно, что процентов на 95 «Торпедо» вылетит из РПЛ. И даже если сейчас команде присудят три очка по итогам матча в Нижнем Новгороде, где хозяева выпустили дисквалифицированного футболиста, это не поможет. «Факел» неожиданного разгромил «Сочи» в последнем туре. У него уже 17 очков.

- Талалаев часто меняет команды. В чем дело?

- Андрей - грамотный специалист, но он всегда выступает в роли кризисного менеджера, этакого старика Хоттабыча – вечно ему нужно спасать команды от вылета. Так было в Самаре, потом в «Химках», сейчас в «Торпедо». Только в Грозном не надо было думать, как бы не вылететь.

В «Торпедо» частые изменения в руководстве клуба, я за ними не успеваю следить. Возможно, пришел новый руководитель и он выстраивает новую структуру клуба.

А что касается Талалаева, повторю Андрей - грамотный специалист, он один из немногих наших тренеров, которые реально востребованы. Он работяга в хорошем смысле, готов трудиться всегда. Без работы он не останется.

НАША СПРАВКА

Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, потерпела восемь поражений и четыре раза сыграла вничью. На данный момент «Торпедо» занимают последнее, 16-е место в РПЛ, у команды 8 очков. У «Химок», которые занимают 15-е место, 13 очков.

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Селюк: «Торпедо» на 95 процентов вылетит, Талалаев отличный тренер, но не старик Хоттабыч
Дмитрий Селюк: «Торпедо» на 95 процентов вылетит, Талалаев отличный тренер, но не старик Хоттабыч
Андрей Талалаев и московское «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка, который много лет знаком со специалистом.
22.03.2023 17:57
Футбол
автор: Юрий Волохов
В октябре 2022-го было 125 лет российскому футболу, а в 2023-м отпразднуем 160 лет мировому футболу
В октябре 2022-го было 125 лет российскому футболу, а в 2023-м отпразднуем 160 лет мировому футболу
Экс-советник ФИФА в странах СНГ Валерий Чухрий об истории мирового футбола и о программах развития.
22.03.2023 16:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Хотели Олимпиаду, а дождались Карпина. Сборная Ирана в четверг примет команду России
Хотели Олимпиаду, а дождались Карпина. Сборная Ирана в четверг примет команду России
Первый соперник в 2023 году – самый сильный с момента изоляции российского футбола.
22.03.2023 08:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Моуриньо не нужен «ПСЖ», он не укротит Мбаппе и Месси. Парижу нужен Зидан
Моуриньо не нужен «ПСЖ», он не укротит Мбаппе и Месси. Парижу нужен Зидан
Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш намерен пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера. Это ошибка – Жозе не справится со звездами Парижа, а атмосферу в раздевалке он умеет портить, как никто другой.
21.03.2023 20:18
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сергей Хусаинов: Судьи открыли ящик Пандоры. А если завтра ЦСКА вызовет арбитров на ковер?
Сергей Хусаинов: Судьи открыли ящик Пандоры. А если завтра ЦСКА вызовет арбитров на ковер?
На прошлой неделе тренерский штаб «Спартака» встретился с судьями. Встречу инициировало руководство клуба. Сегодня гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился подробностями встречи и объяснил, что это не было вызовом на ковер, стороны всего лишь обменялись мнениями.
21.03.2023 18:37
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Волшебный пендель» для Дзюбы
«Волшебный пендель» для Дзюбы
Спортивный психолог объясняет по просьбе «Советского спорта», почему Артем Дзюба провел два таких разных тайма в минувшем туре с «Краснодаром».
21.03.2023 18:30
Футбол
автор: Наталья Фомина
Моуринью – идеальный тренер для «ПСЖ». Кто еще способен привезти в Париж титул Лиги чемпионов?
Моуринью – идеальный тренер для «ПСЖ». Кто еще способен привезти в Париж титул Лиги чемпионов?
Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш намерен затащить в Париж соотечественника Моуринью.
21.03.2023 16:46
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Это станет пыткой». Гризманн может уйти из сборной, если Дешам отдаст капитанскую повязку Мбаппе
«Это станет пыткой». Гризманн может уйти из сборной, если Дешам отдаст капитанскую повязку Мбаппе
Официально Дешам преемника Льориса не называл, но журналисты уверены в том, что новым капитаном станет звезда «ПСЖ».
21.03.2023 15:24
Футбол
автор: Артем Зибрак
ФИФА говорит на русском и продолжает платить РФС, так что переизбрание Инфантино нам на руку
ФИФА говорит на русском и продолжает платить РФС, так что переизбрание Инфантино нам на руку
Несмотря на международный бан, ФИФА и УЕФА продолжают оказывать РФС материальную поддержку.
21.03.2023 13:59
Футбол
автор: Валерий Чухрий
Голландские прокуроры пришли за еще одним игроком РПЛ – теперь срок грозит Раю Влуту из «Урала»
Голландские прокуроры пришли за еще одним игроком РПЛ – теперь срок грозит Раю Влуту из «Урала»
Прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для нападающего екатеринбургского «Урала» Рая Влута.
20.03.2023 19:11
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика