Сборная-невидимка

То, что российской футбольной сборной предстоят два товарищеских матча, обычные болельщики узнают случайно. Эта тема абсолютно не находится в их повестке дня. Есть, конечно, отголоски в виде споров, почему не взяли Илью Лантратова из «Локомотива» или Федора Чалова из ЦСКА, есть какие-то профессиональные футбольные патриоты типа бывшего игрока многих клубов Виталия Дьякова, которые почему-то начали тему, что в сборной должны играть только «истинно русские», будто там стоит очередь из натурализованных футболистов. Но в целом больше даже внимания к сборной Грузии с Хвичей, огненной игре Армении и Турции, чем к матчам российской национальной команды.

Понятно, что даже десять товарищеских матчей не заменят один официальный. Но и товарищеский матч может вызвать интерес болельщиков. Я помню, как стоял за билетами еще на старом «Динамо», когда мы ждали бразильцев. Или же в новых «Лужниках» перед домашним чемпионатом мира была игра с Аргентиной, вызвавшая просто сумасшедший ажиотаж. Но теперь нас ждут Иран и Ирак.

К слову, если говорить об Азии, это весьма сильные команды. Иран участвовал в последнем чемпионате мира, а Ирак едва туда не отобрался. Конечно, это команды сильнее наших прошлых соперников из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. И если говорить о переходе в Азию, матч с Ираном — это вообще топовое противостояние. Однако сейчас оно не вызывает интереса не только у болельщиков, но, похоже, что и у самих футболистов. Не зря же то ли травмы, то ли «травмы» помешали приехать в сборную Алексею Миранчуку и Александру Головину. И их можно понять – кто знает, какое в Тегеране поле на стадионе. Не дай Бог что случится, и из-за абсолютно ненужного матча ты можешь потерять время и место в составе европейского клуба. И в этой связи каким-то форменным издевательством смотрятся предположения, что состав сборной готовы пополнить новые россияне Малком и Клаудиньо.

Печально, но даже россияне, которые могут играть в сборных других стран, меняют спортивное гражданство. Уже призывался в сборную Грузии динамовский центральный защитник Саба Сазонов, выбрал армянское гражданство Наир Тикнизян из «Локомотива», казахское – Александр Зуев из «Крыльев Советов», ходят разговоры, что железнодорожник Константин Марадишвили начнет играть вместе с Хвичей в национальной команде Грузии. Их вполне можно понять. Они не хотят в Азию, они хотят остаться в Европе и игры за сборные постсоветских стран для них это – единственный шанс. Во-первых, что называется, подышать футбольной Европой, во-вторых, попасть на карандаш скаутов европейских клубов. Вряд ли же они поедут в Тегеран смотреть на сборную России.

Но в Тегеране будет еще не самое суровое испытание. В июне сборную, видимо, ждут матчи чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, в которую входят постсоветские страны Средней Азии, плюс Иран и Афганистан. Турнир пройдет в Бишкеке и Ташкенте, где летом обычно от 40 до 45 градусов тепла. Единственная необходимость участия в таком турнире это – возможность наказать тех футболистов, которые плохо играли в течение сезона в РПЛ.

Все это выглядит тем более странно, ибо клубы находят себе вполне серьезных соперников по товарищеским матчам. Например, «Зенит» паузу в играх РПЛ использует для игры с «Фенербахче». Это куда интереснее и, возможно, именно поэтому Валерий Карпин вызвал в национальную команду всего трех игроков питерского клуба.

Пока же «Зенит» будет играть в Турции, на его стадионе сборная примет Ирак. Правда, на игру еще в середине недели не продавали билеты, ибо футбольные чиновники из этой страны никак не пришлют подтверждения, которые необходимы. Они вообще ведут себя странно. Например, планировали провести сбор национальной команды в Сочи, им все организовали, однако они в итоге предпочли Багдад. Восток, в том числе и футбольный, дело очень тонкое.

Но Иран в принципе может и не приезжать, так как его отсутствия все равно никто не заметит. Последний раз сборная России играла дома в ноябре 2021 года, как раз в Санкт-Петербурге отборочный матч на чемпионат мира против Кипра. Будто это было в прошлой жизни, болельщики уже должны были соскучиться и активно покупать билеты, тем более что для матчей сборной не нужен fan-ID. Однако никто не возмущается нерасторопностью иракских футбольных чиновников и организаторов матча, которые не продают билеты. Такое впечатление, многие болельщики только из сообщений прессы о задержках в продажах узнали, что билеты на игру с Ираком должны существовать в природе.

Происходящее должно по идее заставить футбольных чиновников и вообще лиц, которые принимают решения, отказаться от идея ухода российского футбола в Азию. Сейчас мы увидели, что это вообще никому не надо – ни болельщикам, ни футболистам. В прошлом году можно было говорить, что сборные Киргизии и Таджикистана просто слабые и играли мы в гостях, однако сейчас соперники высокого для Азии уровня, а интереса еще меньше, чем к постсоветским командам.

Еще один больной вопрос нынешнего времени – как быть со сборной? В игровом плане, наверное, Иран и Ирак соперники максимально серьезные из возможных. Но если бы речь шла только об игре, а не о футбольном антураже и мотивации, то играть можно было в режиме тренировки на базе в Новогорске, ибо все равно сделать шоу не получится. И ровно поэтому к моменту возвращения национальной команды к официальным матчам надо быть готовыми увидеть катастрофу. По сути, придется начинать с самых низов. К тому же еще неизвестно когда. Главное на самом деле, чтобы эта была Европа.