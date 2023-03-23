ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная-невидимка

Поход российского футбола в Азию еще не начался, но уже провалился.
Сборная-невидимка
23 марта 2023 10:41
автор: Кирилл Шулика
автор фото: РФС

То, что российской футбольной сборной предстоят два товарищеских матча, обычные болельщики узнают случайно. Эта тема абсолютно не находится в их повестке дня. Есть, конечно, отголоски в виде споров, почему не взяли Илью Лантратова из «Локомотива» или Федора Чалова из ЦСКА, есть какие-то профессиональные футбольные патриоты типа бывшего игрока многих клубов Виталия Дьякова, которые почему-то начали тему, что в сборной должны играть только «истинно русские», будто там стоит очередь из натурализованных футболистов. Но в целом больше даже внимания к сборной Грузии с Хвичей, огненной игре Армении и Турции, чем к матчам российской национальной команды.

Понятно, что даже десять товарищеских матчей не заменят один официальный. Но и товарищеский матч может вызвать интерес болельщиков. Я помню, как стоял за билетами еще на старом «Динамо», когда мы ждали бразильцев. Или же в новых «Лужниках» перед домашним чемпионатом мира была игра с Аргентиной, вызвавшая просто сумасшедший ажиотаж. Но теперь нас ждут Иран и Ирак.

К слову, если говорить об Азии, это весьма сильные команды. Иран участвовал в последнем чемпионате мира, а Ирак едва туда не отобрался. Конечно, это команды сильнее наших прошлых соперников из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. И если говорить о переходе в Азию, матч с Ираном — это вообще топовое противостояние. Однако сейчас оно не вызывает интереса не только у болельщиков, но, похоже, что и у самих футболистов. Не зря же то ли травмы, то ли «травмы» помешали приехать в сборную Алексею Миранчуку и Александру Головину. И их можно понять – кто знает, какое в Тегеране поле на стадионе. Не дай Бог что случится, и из-за абсолютно ненужного матча ты можешь потерять время и место в составе европейского клуба. И в этой связи каким-то форменным издевательством смотрятся предположения, что состав сборной готовы пополнить новые россияне Малком и Клаудиньо.

Печально, но даже россияне, которые могут играть в сборных других стран, меняют спортивное гражданство. Уже призывался в сборную Грузии динамовский центральный защитник Саба Сазонов, выбрал армянское гражданство Наир Тикнизян из «Локомотива», казахское – Александр Зуев из «Крыльев Советов», ходят разговоры, что железнодорожник Константин Марадишвили начнет играть вместе с Хвичей в национальной команде Грузии. Их вполне можно понять. Они не хотят в Азию, они хотят остаться в Европе и игры за сборные постсоветских стран для них это – единственный шанс. Во-первых, что называется, подышать футбольной Европой, во-вторых, попасть на карандаш скаутов европейских клубов. Вряд ли же они поедут в Тегеран смотреть на сборную России.

Но в Тегеране будет еще не самое суровое испытание. В июне сборную, видимо, ждут матчи чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, в которую входят постсоветские страны Средней Азии, плюс Иран и Афганистан. Турнир пройдет в Бишкеке и Ташкенте, где летом обычно от 40 до 45 градусов тепла. Единственная необходимость участия в таком турнире это – возможность наказать тех футболистов, которые плохо играли в течение сезона в РПЛ.

Все это выглядит тем более странно, ибо клубы находят себе вполне серьезных соперников по товарищеским матчам. Например, «Зенит» паузу в играх РПЛ использует для игры с «Фенербахче». Это куда интереснее и, возможно, именно поэтому Валерий Карпин вызвал в национальную команду всего трех игроков питерского клуба.

Пока же «Зенит» будет играть в Турции, на его стадионе сборная примет Ирак. Правда, на игру еще в середине недели не продавали билеты, ибо футбольные чиновники из этой страны никак не пришлют подтверждения, которые необходимы. Они вообще ведут себя странно. Например, планировали провести сбор национальной команды в Сочи, им все организовали, однако они в итоге предпочли Багдад. Восток, в том числе и футбольный, дело очень тонкое.

Но Иран в принципе может и не приезжать, так как его отсутствия все равно никто не заметит. Последний раз сборная России играла дома в ноябре 2021 года, как раз в Санкт-Петербурге отборочный матч на чемпионат мира против Кипра. Будто это было в прошлой жизни, болельщики уже должны были соскучиться и активно покупать билеты, тем более что для матчей сборной не нужен fan-ID. Однако никто не возмущается нерасторопностью иракских футбольных чиновников и организаторов матча, которые не продают билеты. Такое впечатление, многие болельщики только из сообщений прессы о задержках в продажах узнали, что билеты на игру с Ираком должны существовать в природе.

Происходящее должно по идее заставить футбольных чиновников и вообще лиц, которые принимают решения, отказаться от идея ухода российского футбола в Азию. Сейчас мы увидели, что это вообще никому не надо – ни болельщикам, ни футболистам. В прошлом году можно было говорить, что сборные Киргизии и Таджикистана просто слабые и играли мы в гостях, однако сейчас соперники высокого для Азии уровня, а интереса еще меньше, чем к постсоветским командам.

Еще один больной вопрос нынешнего времени – как быть со сборной? В игровом плане, наверное, Иран и Ирак соперники максимально серьезные из возможных. Но если бы речь шла только об игре, а не о футбольном антураже и мотивации, то играть можно было в режиме тренировки на базе в Новогорске, ибо все равно сделать шоу не получится. И ровно поэтому к моменту возвращения национальной команды к официальным матчам надо быть готовыми увидеть катастрофу. По сути, придется начинать с самых низов. К тому же еще неизвестно когда. Главное на самом деле, чтобы эта была Европа.

источник: «Советский спорт»
Сборная-невидимка
Сборная-невидимка
Поход российского футбола в Азию еще не начался, но уже провалился.
23.03.2023 10:41
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Тренерская карьера Андрея Талалаева: юношеские сборные России и восемь клубов
Тренерская карьера Андрея Талалаева: юношеские сборные России и восемь клубов
Список внушительный.
22.03.2023 20:28
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: «Торпедо» на 95 процентов вылетит, Талалаев отличный тренер, но не старик Хоттабыч
Дмитрий Селюк: «Торпедо» на 95 процентов вылетит, Талалаев отличный тренер, но не старик Хоттабыч
Андрей Талалаев и московское «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка, который много лет знаком со специалистом.
22.03.2023 17:57
Футбол
автор: Юрий Волохов
В октябре 2022-го было 125 лет российскому футболу, а в 2023-м отпразднуем 160 лет мировому футболу
В октябре 2022-го было 125 лет российскому футболу, а в 2023-м отпразднуем 160 лет мировому футболу
Экс-советник ФИФА в странах СНГ Валерий Чухрий об истории мирового футбола и о программах развития.
22.03.2023 16:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Хотели Олимпиаду, а дождались Карпина. Сборная Ирана в четверг примет команду России
Хотели Олимпиаду, а дождались Карпина. Сборная Ирана в четверг примет команду России
Первый соперник в 2023 году – самый сильный с момента изоляции российского футбола.
22.03.2023 08:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Моуриньо не нужен «ПСЖ», он не укротит Мбаппе и Месси. Парижу нужен Зидан
Моуриньо не нужен «ПСЖ», он не укротит Мбаппе и Месси. Парижу нужен Зидан
Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш намерен пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера. Это ошибка – Жозе не справится со звездами Парижа, а атмосферу в раздевалке он умеет портить, как никто другой.
21.03.2023 20:18
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сергей Хусаинов: Судьи открыли ящик Пандоры. А если завтра ЦСКА вызовет арбитров на ковер?
Сергей Хусаинов: Судьи открыли ящик Пандоры. А если завтра ЦСКА вызовет арбитров на ковер?
На прошлой неделе тренерский штаб «Спартака» встретился с судьями. Встречу инициировало руководство клуба. Сегодня гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился подробностями встречи и объяснил, что это не было вызовом на ковер, стороны всего лишь обменялись мнениями.
21.03.2023 18:37
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Волшебный пендель» для Дзюбы
«Волшебный пендель» для Дзюбы
Спортивный психолог объясняет по просьбе «Советского спорта», почему Артем Дзюба провел два таких разных тайма в минувшем туре с «Краснодаром».
21.03.2023 18:30
Футбол
автор: Наталья Фомина
Моуринью – идеальный тренер для «ПСЖ». Кто еще способен привезти в Париж титул Лиги чемпионов?
Моуринью – идеальный тренер для «ПСЖ». Кто еще способен привезти в Париж титул Лиги чемпионов?
Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш намерен затащить в Париж соотечественника Моуринью.
21.03.2023 16:46
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Это станет пыткой». Гризманн может уйти из сборной, если Дешам отдаст капитанскую повязку Мбаппе
«Это станет пыткой». Гризманн может уйти из сборной, если Дешам отдаст капитанскую повязку Мбаппе
Официально Дешам преемника Льориса не называл, но журналисты уверены в том, что новым капитаном станет звезда «ПСЖ».
21.03.2023 15:24
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика