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Месси или Гави – на кого поставят в Каталонии?

Черная полоса у «Барселоны» затянулась. Не успели испанские СМИ отрапортовать, что прокуратура продолжает искать, но до сих пор так и не нашла веских доказательств того, что «сине-гранатовые» когда бы то ни было платили судьям, как каталонцев настигла новая проблема.
Месси или Гави – на кого поставят в Каталонии?
23 марта 2023 12:32
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: IMAGO

Теперь «Барселона» в шаге от того, чтобы потерять свой главный актив – новоиспеченного кумира Каталонии Гави, причем бесплатно. Клуб снова не смог зарегистрировать 18-летнего полузащитника как игрока основного состава. Одному из самых талантливых молодых футболистов опять придется числиться игроком молодежной команды и носить футболку с номером 30. Гави уже два сезона играет за «сине-гранатовых» и осенью продлил контракт еще на четыре года с кратным повышением зарплаты и опцией выкупа в размере 1 млрд евро. Но из-за новых правил, придуманных главой Ла Лиги Хавьером Тебасом, и затянувшихся финансовых проблем «Барсы» клуб может остаться без игрока, рыночная стоимость которого оценивается в 90 млн евро.

Источник фото: AFLO

У президента «блауграны» Жоана Лапорты есть время до конца июня 2023 года, чтобы найти способ заявить Гави за первую команду или он автоматически превратится в свободного агента. Стоит отметить, что неразбериха с новым контрактом футболиста началась практически сразу. После того как стало известно о пролонгации соглашения с Гави, Ла Лига заявила, что аннулирует регистрацию игрока за основу из-за раздутой ведомости зарплат у каталонцев. Но «сине-гранатовые» обратились в суд и все же получили разрешение заявить футболиста за первую команду. Однако Тебас тоже пошел на принцип и подал апелляцию, добившись отмены этого решения. Теперь ход за «Барселоной» – у клуба осталась в запасе еще одна апелляция.

Сам Гави не хотел бы прощаться с «Барселоной», игрок по-прежнему надеется, что проблемы с новым контрактом – не более, чем бюрократические проволочки.

Источник фото: IMAGO

А вот босс главной испанской футбольной организации видит в этой ситуации нечто большее, чем просто бюрократию. «Дефицит бюджета «Барселоны» в следующем сезоне составит более 200 млн евро, а потому принимать регистрацию Гави кажется нецелесообразным», – заявил Тебас. Ведь согласно новым изменениям в регламенте Ла Лиги, клубы примеры могут регистрировать новых игроков только в том случае, если докажут, что заработают на футболисте в четыре раза больше зарплаты игрока. Кроме того, теперь только 5% продаж активов команды могут быть включены в расчет предела заработной платы. И, наконец, клубам необходимо предоставить план ликвидности на два сезона вперед, чего «Барселона» до сих пор не сделала.

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави уже не раз говорил, что считает Гави будущим «Барселоны» и уверен, что клубу надо постараться, чтобы не потерять талантливого игрока. Тем более что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» давно присматриваются к полузащитнику каталонцев и не против его подписать как только предоставится такая возможность. Да, в последние дни активно муссируются слухи о возможном возращении Месси в родные пенаты. Но, похоже, Жоану Лапорте все же придется сделать выбор: финансов и на восходящую звезду, и на заслуженную легенду у «Барсы», в обозримом будущем, точно не найдется.

источник: «Советский спорт»
Месси или Гави – на кого поставят в Каталонии?
Месси или Гави – на кого поставят в Каталонии?
Черная полоса у «Барселоны» затянулась. Не успели испанские СМИ отрапортовать, что прокуратура продолжает искать, но до сих пор так и не нашла веских доказательств того, что «сине-гранатовые» когда бы то ни было платили судьям, как каталонцев настигла новая проблема.
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