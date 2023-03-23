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Андрей Чернышов: Иран выше на голову предыдущих соперников, оправдание – поле не то, не пройдет

В четверг, 23 марта, в Тегеране состоится товарищеский матч сборных Ирана и России. Экс-защитник сборных СССР, СНГ и России, бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов – о предстоящей игре. 
Андрей Чернышов: Иран выше на голову предыдущих соперников, оправдание – поле не то, не пройдет
23 марта 2023 14:53
автор: Юрий Волохов
автор фото: XinHua

– У вас большой опыт работы в том регионе. Сборная Ирана – это не Киргизия, и даже не Узбекистан, при всем к ним уважении.

– Это будет очень хороший, важный матч с сильным соперником. Иранцы выиграли досрочно отборочный турнир к ЧМ-2022 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Шли на первом месте в рейтинге ФИФА среди сборных этого региона. Только после ЧМ в Катаре их опередили японцы.

Вы правильно сказали, при всем уважении к сборным Узбекистана или Киргизии, Иран на несколько порядков выше. Поэтому нашим футболистам нужно отнестись к такому сопернику со всей серьезностью. Оправдания, что поле не то или стадион не тот, уже не пройдут. Нужно будет выкладываться на сто процентов, чтобы достойно сыграть с таким соперником.

– Сейчас я вам приведу удивительные цифры. Стоимость 35 игроков сборной Ирана составляет 63 млн евро, из которых – нападающий «Порту» Мехди Тареми стоит 20 млн и Сердар Азмун – 12. Для сравнения, 26 игроков сборной России оцениваются в 144 млн. И при этом, по моему мнению, Иран сильнее нашей сборной.

Не стоит обращать внимания на эти цифры. Просто сейчас в Европе мало футболистов из Ирана. Вот вы двоих назвали, раньше их было больше. Но в последнее время из-за политической ситуации в Иране, футболистам из этой страны непросто устроиться в Европе. Поэтому подавляющее число сборников играет в чемпионате Ирана, из-за чего их трансферная стоимость невысока.

Вам что-то известно про чемпионат Ирана?

В Иране я не работал, но знаю, что это очень приличный турнир. В клубах работает немало европейских специалистов. И сборную всегда возглавляли авторитетные тренеры из Европы. Поэтому на эти цифры ориентироваться не стоит.

Мы не знаем, кого выставит Валерий Карпин, какую тактику изберет. Но все ж, чтобы вы посоветовали главному тренеру?

Тут многое зависит от того, какой футбол хочет привить команде Карпин. Может, это футбол с высоким прессингом? Но в Тегеране можно выбрать тактику выездного матча с сильным соперником. Сыграть от плотной обороны и действовать на быстрых контратаках. Но это только Карпину решать, он видит, какие игроки в его распоряжении, как они выглядят на сборе.

НАШ АНОНС

Матч Иран – Россия пройдет в Тегеране на стадионе «Азади». Начало в 20:00 мск. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
Андрей Чернышов: Иран выше на голову предыдущих соперников, оправдание – поле не то, не пройдет
Андрей Чернышов: Иран выше на голову предыдущих соперников, оправдание – поле не то, не пройдет
В четверг, 23 марта, в Тегеране состоится товарищеский матч сборных Ирана и России. Экс-защитник сборных СССР, СНГ и России, бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов – о предстоящей игре. 
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