Андрей Чернышов: Иран выше на голову предыдущих соперников, оправдание – поле не то, не пройдет

– У вас большой опыт работы в том регионе. Сборная Ирана – это не Киргизия, и даже не Узбекистан, при всем к ним уважении.

– Это будет очень хороший, важный матч с сильным соперником. Иранцы выиграли досрочно отборочный турнир к ЧМ-2022 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Шли на первом месте в рейтинге ФИФА среди сборных этого региона. Только после ЧМ в Катаре их опередили японцы.

Вы правильно сказали, при всем уважении к сборным Узбекистана или Киргизии, Иран на несколько порядков выше. Поэтому нашим футболистам нужно отнестись к такому сопернику со всей серьезностью. Оправдания, что поле не то или стадион не тот, уже не пройдут. Нужно будет выкладываться на сто процентов, чтобы достойно сыграть с таким соперником.

– Сейчас я вам приведу удивительные цифры. Стоимость 35 игроков сборной Ирана составляет 63 млн евро, из которых – нападающий «Порту» Мехди Тареми стоит 20 млн и Сердар Азмун – 12. Для сравнения, 26 игроков сборной России оцениваются в 144 млн. И при этом, по моему мнению, Иран сильнее нашей сборной.

– Не стоит обращать внимания на эти цифры. Просто сейчас в Европе мало футболистов из Ирана. Вот вы двоих назвали, раньше их было больше. Но в последнее время из-за политической ситуации в Иране, футболистам из этой страны непросто устроиться в Европе. Поэтому подавляющее число сборников играет в чемпионате Ирана, из-за чего их трансферная стоимость невысока.

– Вам что-то известно про чемпионат Ирана?

– В Иране я не работал, но знаю, что это очень приличный турнир. В клубах работает немало европейских специалистов. И сборную всегда возглавляли авторитетные тренеры из Европы. Поэтому на эти цифры ориентироваться не стоит.

– Мы не знаем, кого выставит Валерий Карпин, какую тактику изберет. Но все ж, чтобы вы посоветовали главному тренеру?

– Тут многое зависит от того, какой футбол хочет привить команде Карпин. Может, это футбол с высоким прессингом? Но в Тегеране можно выбрать тактику выездного матча с сильным соперником. Сыграть от плотной обороны и действовать на быстрых контратаках. Но это только Карпину решать, он видит, какие игроки в его распоряжении, как они выглядят на сборе.

НАШ АНОНС

Матч Иран – Россия пройдет в Тегеране на стадионе «Азади». Начало в 20:00 мск. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».