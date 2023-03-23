Озил завершил карьеру. Он фотографировался с Эрдоганом, защищал уйгуров и обвинял немцев в расизме

«ПОРА УХОДИТЬ С БОЛЬШОЙ ФУТБОЛЬНОЙ СЦЕНЫ»

О своем решении Месут Озил написал в социальных сетях: «Привет всем, после тщательных размышлений объявляю о немедленном уходе из профессионального футбола. У меня была привилегия быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, получив еще и несколько травм, мне стало еще более ясно, что пора уходить с большой футбольной сцены.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы — «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Башакшехир» и тренеров, которые поддерживали меня, а также товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность выражаю членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и подарили мне столько любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена».

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Теперь уже экс-полузащитник оставил яркий след в европейском и мировом футболе. В его трофейной комнате висят на стенах золотая медаль ЧМ-2014 и бронзовые – ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016. Он брал с заштатным «Вердером» Кубок Германии, выигрывал с «Реалом» чемпионат и Кубок Испании, а с «Арсеналом» – аж три Кубка страны.

Футболист Озил останется в памяти болельщиков одним из лучших плеймейкеров XXI века. С 2011 по 2016 год он пять раз признавался лучшим футболистом Германии, в отдельных сезонах становился лучшим ассистентом во всех турнирах, в которых принимал участие – от Лиги чемпионов, чемпионата мира и чемпионата Европы до чемпионатов Германии, Испании и Англии. Безусловно, это была славная охота.

КАК РУНИ ПОРУГАЛСЯ ИЗ-ЗА ОЗИЛА С ФЕРГЮСОНОМ

Диспетчерский талант Озила был на высочайшем уровне. Настолько, что Уэйн Руни летом 2010 года разругался из-за него с сэром Алексом Фергюсоном, о чем легендарный тренер рассказывал в автобиографии. Прямо перед тем, как плеймейкер подписал контракт с «Реалом», Руни пришел в кабинет Фергюсона и заявил, что клуб должен приобрести Озила. Тренер ответил в своем стиле: «Не твое дело, кого мы должны подписывать».

«Я сказал ему, что его работа заключалась в том, чтобы выходить на поле, а моя – правильно подбирать состав команды. И до сих пор мне это удавалось». Фергюсон признал: «В то время его не было в поле нашего зрения. В «Вердере» Озил играл справа, а ближе к концу сезона стал играть в оттяжке. Он поехал в ЮАР и выступил очень хорошо, но не был в поле нашего зрения. Я объяснил Уэйну, что большинство наших решений верное».

Источник фото: DPA

Такой ответ оскорбил Руни, и он в ярости заявил наставнику, что намерен покинуть «Олд Траффорд», поскольку клуб больше не соответствует его амбициям и не может гарантировать тот уровень состава, который он хотел бы.

«Во время тех августовских встреч я требовал гарантий в том, что клуб по-прежнему способен привлекать лучших игроков мира», — говорил он впоследствии. Озил, но его представлениям, входил в этот список.

РЕКОРДНЫЙ ТРАНСФЕР «АРСЕНАЛА»

При всех заслугах Озила по завершении его карьеры остается впечатление недосказанности. Да, он был основным игроком «Реала», но оставался в тени Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина, Серхио Рамоса и Икера Касильяса и за три года так и не стал в Мадриде своим. Поэтому переехал в Лондон.

Это произошло в сентябре 2013 года. После победы над «Тоттенхэмом» (1:0) журналист спросил Арсена Венгера о планах на последние дни трансферного окна. Француз ответил: «Может быть, мы приготовим для вас сюрприз». На тот момент вся трансферная кампания «Арсенала» сводилась к подписанию бесплатных Матье Фламини («Милан») и Яя Саного («Осер»).

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Через 48 часов обещание Венгера материализовалось в трансфер за 42 млн фунтов. Тогда он был рекордным для красно-белых и третьим в истории британского футбола, хотя сейчас не вошел бы даже в топ-10 одного только летнего трансферного окна-2022/23. Этим приобретением «канониры» хотели показать, что после десятилетия попыток выиграть что-то за счет подписания молодых неоперившихся талантов трансферная политика клуба меняется, и он готов бороться за готовых звезд.

ЖАДНОСТЬ ОЗИЛА СГУБИЛА

«Арсенал» стал главным клубом в карьере Озила (восемь лет), но вместе с тем и самым болезненным воспоминанием. На протяжении всего этого периода моменты блеска полузащитника сменялись регулярными разочарованиями.

Так, в 2014 году он был одним из лучших на победном для Германии чемпионате мира, а спустя год был заводилой в том триумфальном для «Лестера» сезоне-2015/16. Именно «Арсенал» был лидером после первого круга, но после празднования Нового года стал допускать осечки сериями (в январе подряд не смогли забить «Сток Сити», «Челси» и «Саутгемптону») и в итоге пришли лишь вторыми.

А началом конца Озила в Лондоне стало переподписание контракта в 2018 году с астрономической зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. Этим клуб после ухода Алексиса Санчеса хотел доказать, что при большом желании способен сохранять лидеров. Вот только инициатор этой сделки Венгер ушел уже через несколько месяцев.

Источник фото: IMAGO

Унаи Эмери поначалу честно пытался встроить «десятку» в обновленную игру команды, но футбол становился все более динамичным и атлетичным, а Озил стилистически застрял в прошлом (не боролся, не отрабатывал), поэтому был слишком нестабилен. Провальная игра в проигранном «Челси» финале Лиги Европы-2019 поставила на его перспективах при Эмери крест.

Шанс начать сначала у него появился с приходом Микеля Артеты в декабре 2019-го. В первых 10 играх под руководством нового тренера он появлялся на поле девять раз, но все разрушилось из-за пандемии. Клубы попали в непростую финансовую ситуацию, и Артета попросил игроков согласиться на снижение зарплаты. Большинство согласились, но не Озил. С тех пор он не играл, хотя Артета называл причины исключительно футбольными. На сезон-2020/21 он даже не попал в заявку, нахватал охапку претензий в жадности (по контракту получил за лояльность 8 млн фунтов) и в январе уехал в Турцию. Причем тоже только после того, как клуб выплатил ему оставшиеся по контракту 7 млн.

ОБЕЩАЛ ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ В «ФЕНЕРБАХЧЕ» – ТВЕРДО И ЧЕТКО

На исторической родине (бабушка и дедушка Озила были эмигрантами из Турции) он уже не смог вернуться на былой уровень. За «Фенербахче» полузащитник провел 37 матчей (9 голов), но последние месяцы сезона-2021/22 провел вне команды из-за конфликта с главным тренером. Тогда он выступил с заявлением о том, что «Фенербахче» – его детская любовь, и он завершит карьеру только в этом клубе.

Источник фото: IMAGO

Прозвучала даже фраза: «Это решение четкое и окончательное». А мы все знаем, что за ней следует. По окончании сезона его контракт был расторгнут, а новый – с «Истанбул Башакшехир» (с лета 187 минут во всех турнирах) – радости не принес…

ЗОЛОТО ЧМ И ОБВИНЕНИЯ В РАСИЗМЕ

Со сборной, в составе которой он провел 92 матча, Озил простился тоже не на лучшей ноте. Пять титулов лучшего игрока Германии достаточно говорят о его роли в бундестим, и уже тем более завоевание золотых медалей в Бразилии. В 1/8 финала именно его победный гол на 119-й минуте матча с Алжиром позволил немцам избежать серии пенальти.

Однако после вылета бундестим с ЧМ-2018 сразу после группового этапа именно Озил стал козлом отпущения и под несмолкаемые потоки критики завершил международную карьеру и выкатил огромнейшее письмо, в котором накидал обвинений всему немецкому обществу – от президента футбольной федерации и журналистов до обычных болельщиков. В первую очередь, в расизме.

Источник фото: Sven Simon

«С тяжелым сердцем и после долгих раздумий я решил, что больше не буду играть за сборную Германии, пока чувствую расизм и неуважение. Я надевал форму сборной с гордостью и восторгом, но это уже в прошлом. Это очень сложное решение, потому что я всегда выкладывался по-максимуму ради своих партнеров, тренеров и жителей Германии. Но пока важные чиновники Немецкого футбольного союза так ко мне относятся, проявляют неуважение к моим турецким корням и эгоистично превращают меня в инструмент пропаганды, с меня хватит. Я не ради этого играю в футбол. Я не буду просто сидеть сложа руки. Расизм нельзя терпеть», – завершил свою многословную тираду Озил.

ОЗИЛА СТЕРЛИ ИЗ КИТАЙСКИХ ПОИСКОВИКОВ

Справедливости ради, мощную порцию критики он действительно получил не за футбольные проделки, а за фото с турецким диктатором Реджепом Эрдоганом, которое подписал: «Моему уважаемому президенту, с почтением». На том фото он, кстати, был не один, а с Илкаем Гюндоганом, но полузащитник «Манчестер Сити», даже несмотря на свист болельщиков и призывы СМИ не брать его в сборную, свои проблемы как-то разрулил, а Озил психанул и поставил в истории со сборной точку.

Источник фото: DPA

Он вообще всегда держался корней. Так, можно вспомнить, что в 2019 году он публично осудил массовое притеснение китайскими властями мусульман-суннитов уйгуров. Проблема настолько масштабная, что два десятка стран раскритиковали репрессии в Совете ООН по правам человека (уйгуров около 11 млн), но в целом эту тему в мире стараются не затрагивать, поэтому «Арсенал» сразу открестился от высказываний своего игрока. Что не помешало китайским властям убрать фамилию Озила из поисковиков и отменить несколько трансляций матчей «канониров».

КУМИР САКА

И все же в сборной Германии и «Арсенале» он оставил важный след. Например, его фанатом является нынешний лидер красно-белых Букайо Сака, переведенный в первую команду еще при немецком полузащитнике. «Он играет в собственном мире. Некоторые вещи, которые он делает… Вы просто смотрите на него и восхищаетесь!»

Таким он и останется в памяти. Нестабильным плеймейкером с не до конца реализованным талантом, который все же не раз и не два заставлял нас восхищаться.

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