Озил завершил карьеру. Он фотографировался с Эрдоганом, защищал уйгуров и обвинял немцев в расизме

«ПОРА УХОДИТЬ С БОЛЬШОЙ ФУТБОЛЬНОЙ СЦЕНЫ»
О своем решении Месут Озил написал в социальных сетях: «Привет всем, после тщательных размышлений объявляю о немедленном уходе из профессионального футбола. У меня была привилегия быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, получив еще и несколько травм, мне стало еще более ясно, что пора уходить с большой футбольной сцены.
Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы — «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Башакшехир» и тренеров, которые поддерживали меня, а также товарищей по команде, которые стали друзьями.
Особую благодарность выражаю членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и подарили мне столько любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена».
Теперь уже экс-полузащитник оставил яркий след в европейском и мировом футболе. В его трофейной комнате висят на стенах золотая медаль ЧМ-2014 и бронзовые – ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016. Он брал с заштатным «Вердером» Кубок Германии, выигрывал с «Реалом» чемпионат и Кубок Испании, а с «Арсеналом» – аж три Кубка страны.
Футболист Озил останется в памяти болельщиков одним из лучших плеймейкеров XXI века. С 2011 по 2016 год он пять раз признавался лучшим футболистом Германии, в отдельных сезонах становился лучшим ассистентом во всех турнирах, в которых принимал участие – от Лиги чемпионов, чемпионата мира и чемпионата Европы до чемпионатов Германии, Испании и Англии. Безусловно, это была славная охота.
КАК РУНИ ПОРУГАЛСЯ ИЗ-ЗА ОЗИЛА С ФЕРГЮСОНОМ
Диспетчерский талант Озила был на высочайшем уровне. Настолько, что Уэйн Руни летом 2010 года разругался из-за него с сэром Алексом Фергюсоном, о чем легендарный тренер рассказывал в автобиографии. Прямо перед тем, как плеймейкер подписал контракт с «Реалом», Руни пришел в кабинет Фергюсона и заявил, что клуб должен приобрести Озила. Тренер ответил в своем стиле: «Не твое дело, кого мы должны подписывать».
«Я сказал ему, что его работа заключалась в том, чтобы выходить на поле, а моя – правильно подбирать состав команды. И до сих пор мне это удавалось». Фергюсон признал: «В то время его не было в поле нашего зрения. В «Вердере» Озил играл справа, а ближе к концу сезона стал играть в оттяжке. Он поехал в ЮАР и выступил очень хорошо, но не был в поле нашего зрения. Я объяснил Уэйну, что большинство наших решений верное».
Такой ответ оскорбил Руни, и он в ярости заявил наставнику, что намерен покинуть «Олд Траффорд», поскольку клуб больше не соответствует его амбициям и не может гарантировать тот уровень состава, который он хотел бы.
«Во время тех августовских встреч я требовал гарантий в том, что клуб по-прежнему способен привлекать лучших игроков мира», — говорил он впоследствии. Озил, но его представлениям, входил в этот список.
РЕКОРДНЫЙ ТРАНСФЕР «АРСЕНАЛА»
При всех заслугах Озила по завершении его карьеры остается впечатление недосказанности. Да, он был основным игроком «Реала», но оставался в тени Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина, Серхио Рамоса и Икера Касильяса и за три года так и не стал в Мадриде своим. Поэтому переехал в Лондон.
Это произошло в сентябре 2013 года. После победы над «Тоттенхэмом» (1:0) журналист спросил Арсена Венгера о планах на последние дни трансферного окна. Француз ответил: «Может быть, мы приготовим для вас сюрприз». На тот момент вся трансферная кампания «Арсенала» сводилась к подписанию бесплатных Матье Фламини («Милан») и Яя Саного («Осер»).
Через 48 часов обещание Венгера материализовалось в трансфер за 42 млн фунтов. Тогда он был рекордным для красно-белых и третьим в истории британского футбола, хотя сейчас не вошел бы даже в топ-10 одного только летнего трансферного окна-2022/23. Этим приобретением «канониры» хотели показать, что после десятилетия попыток выиграть что-то за счет подписания молодых неоперившихся талантов трансферная политика клуба меняется, и он готов бороться за готовых звезд.
ЖАДНОСТЬ ОЗИЛА СГУБИЛА
«Арсенал» стал главным клубом в карьере Озила (восемь лет), но вместе с тем и самым болезненным воспоминанием. На протяжении всего этого периода моменты блеска полузащитника сменялись регулярными разочарованиями.
Так, в 2014 году он был одним из лучших на победном для Германии чемпионате мира, а спустя год был заводилой в том триумфальном для «Лестера» сезоне-2015/16. Именно «Арсенал» был лидером после первого круга, но после празднования Нового года стал допускать осечки сериями (в январе подряд не смогли забить «Сток Сити», «Челси» и «Саутгемптону») и в итоге пришли лишь вторыми.
А началом конца Озила в Лондоне стало переподписание контракта в 2018 году с астрономической зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. Этим клуб после ухода Алексиса Санчеса хотел доказать, что при большом желании способен сохранять лидеров. Вот только инициатор этой сделки Венгер ушел уже через несколько месяцев.
Унаи Эмери поначалу честно пытался встроить «десятку» в обновленную игру команды, но футбол становился все более динамичным и атлетичным, а Озил стилистически застрял в прошлом (не боролся, не отрабатывал), поэтому был слишком нестабилен. Провальная игра в проигранном «Челси» финале Лиги Европы-2019 поставила на его перспективах при Эмери крест.
Шанс начать сначала у него появился с приходом Микеля Артеты в декабре 2019-го. В первых 10 играх под руководством нового тренера он появлялся на поле девять раз, но все разрушилось из-за пандемии. Клубы попали в непростую финансовую ситуацию, и Артета попросил игроков согласиться на снижение зарплаты. Большинство согласились, но не Озил. С тех пор он не играл, хотя Артета называл причины исключительно футбольными. На сезон-2020/21 он даже не попал в заявку, нахватал охапку претензий в жадности (по контракту получил за лояльность 8 млн фунтов) и в январе уехал в Турцию. Причем тоже только после того, как клуб выплатил ему оставшиеся по контракту 7 млн.
ОБЕЩАЛ ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ В «ФЕНЕРБАХЧЕ» – ТВЕРДО И ЧЕТКО
На исторической родине (бабушка и дедушка Озила были эмигрантами из Турции) он уже не смог вернуться на былой уровень. За «Фенербахче» полузащитник провел 37 матчей (9 голов), но последние месяцы сезона-2021/22 провел вне команды из-за конфликта с главным тренером. Тогда он выступил с заявлением о том, что «Фенербахче» – его детская любовь, и он завершит карьеру только в этом клубе.
Прозвучала даже фраза: «Это решение четкое и окончательное». А мы все знаем, что за ней следует. По окончании сезона его контракт был расторгнут, а новый – с «Истанбул Башакшехир» (с лета 187 минут во всех турнирах) – радости не принес…
ЗОЛОТО ЧМ И ОБВИНЕНИЯ В РАСИЗМЕ
Со сборной, в составе которой он провел 92 матча, Озил простился тоже не на лучшей ноте. Пять титулов лучшего игрока Германии достаточно говорят о его роли в бундестим, и уже тем более завоевание золотых медалей в Бразилии. В 1/8 финала именно его победный гол на 119-й минуте матча с Алжиром позволил немцам избежать серии пенальти.
Однако после вылета бундестим с ЧМ-2018 сразу после группового этапа именно Озил стал козлом отпущения и под несмолкаемые потоки критики завершил международную карьеру и выкатил огромнейшее письмо, в котором накидал обвинений всему немецкому обществу – от президента футбольной федерации и журналистов до обычных болельщиков. В первую очередь, в расизме.
«С тяжелым сердцем и после долгих раздумий я решил, что больше не буду играть за сборную Германии, пока чувствую расизм и неуважение. Я надевал форму сборной с гордостью и восторгом, но это уже в прошлом. Это очень сложное решение, потому что я всегда выкладывался по-максимуму ради своих партнеров, тренеров и жителей Германии. Но пока важные чиновники Немецкого футбольного союза так ко мне относятся, проявляют неуважение к моим турецким корням и эгоистично превращают меня в инструмент пропаганды, с меня хватит. Я не ради этого играю в футбол. Я не буду просто сидеть сложа руки. Расизм нельзя терпеть», – завершил свою многословную тираду Озил.
ОЗИЛА СТЕРЛИ ИЗ КИТАЙСКИХ ПОИСКОВИКОВ
Справедливости ради, мощную порцию критики он действительно получил не за футбольные проделки, а за фото с турецким диктатором Реджепом Эрдоганом, которое подписал: «Моему уважаемому президенту, с почтением». На том фото он, кстати, был не один, а с Илкаем Гюндоганом, но полузащитник «Манчестер Сити», даже несмотря на свист болельщиков и призывы СМИ не брать его в сборную, свои проблемы как-то разрулил, а Озил психанул и поставил в истории со сборной точку.
Он вообще всегда держался корней. Так, можно вспомнить, что в 2019 году он публично осудил массовое притеснение китайскими властями мусульман-суннитов уйгуров. Проблема настолько масштабная, что два десятка стран раскритиковали репрессии в Совете ООН по правам человека (уйгуров около 11 млн), но в целом эту тему в мире стараются не затрагивать, поэтому «Арсенал» сразу открестился от высказываний своего игрока. Что не помешало китайским властям убрать фамилию Озила из поисковиков и отменить несколько трансляций матчей «канониров».
КУМИР САКА
И все же в сборной Германии и «Арсенале» он оставил важный след. Например, его фанатом является нынешний лидер красно-белых Букайо Сака, переведенный в первую команду еще при немецком полузащитнике. «Он играет в собственном мире. Некоторые вещи, которые он делает… Вы просто смотрите на него и восхищаетесь!»
Таким он и останется в памяти. Нестабильным плеймейкером с не до конца реализованным талантом, который все же не раз и не два заставлял нас восхищаться.
Больше материалов автора – в телеграм-канале «Лига шампиньонов» (https://t.me/champignonsleague).