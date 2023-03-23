Подкупом «Барселоной» Негрейры заинтересовался УЕФА. Клубу может грозить отстранение от еврокубков

«ДЕЛО НЕГРЕЙРЫ» ДОШЛО ДО НЬОНА

«Дело Негрейры» официально приобрело международный статус. В четверг УЕФА подтвердил, что имеет достаточно оснований для собственного расследования в отношении «Барселоны» и ее отношений с вице-президентом технического судейского комитета Испании Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, которому клуб с 2001 по 2018 год заплатил 7,3 млн евро за «отчеты по судьям».

«Сегодня были назначены Дисциплинарные инспекторы УЕФА, Инспекторы по этике и дисциплине УЕФА для проведения расследования возможного нарушения правовых рамок УЕФА со стороны ФК «Барселона» в связи с так называемым делом Негрейры», — говорится в сообщении УЕФА.

При этом организация ссылается на статью 31.4, касающуюся этики и дисциплины. В ней сказано, что «исполнительному комитету УЕФА, президенту УЕФА, генеральному секретарю УЕФА и дисциплинарным органам» предоставлено право «проводить расследования либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с другими членами УЕФА или за пределами УЕФА».

Главный футбольный орган Европы полагает, что имело место «юридическое нарушение» правил УЕФА и уверяет в том, что расследование будет доведено до конца. Причем к нему организация присматривается уже давно. Еще несколько недель назад было известно о том, что УЕФА запрашивал у испанской федерации футбола всю имеющуюся информацию. В ответ они получили письмо, в котором обстоятельства дела были подробно изложены. На основании этого письма и было принято решение о проведении расследования.

УЕФА будет соблюдать молчание о ходе расследования до его завершения.

ГОДОВАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ – НЕ ХУДШИЙ ИСХОД

Теперь, когда расследование открыто, назначенные инспекторы будут решать, давать ли дальнейший ход этому делу. В худшем случае клубу грозит отстранение от еврокубков. Согласно статьям 4.02 и 4.03 регламентов соревнований под эгидой УЕФА, организатор может наказывать «любую деятельность, направленную на влияние на результат матча на национальном или международном уровне».

При этом «при принятии решения УЕФА может полагаться, но не обязан, на решение национального или международного спортивного органа, арбитражного суда или государственного суда», — говорится в статье 50.3 устава организации.

В случае признания клуба виновным на него накладывается дисквалификация в еврокубках сроком на год. Это наказание на себе испытали гранды турецкого футбола «Галатасарай» и «Фенербахче», наказанные за договорные матчи в национальных соревнованиях. Им тогда не помогла даже апелляция в спортивном арбитражном суде.

Нормативные сроки по таким делам составляют четыре-пять недель, а это значит, что окончательный вердикт будет вынесет до 1 июня, когда УЕФА определяет участников еврокубков. То есть в случае признания «Барсы» виновной дисквалификация в Лиге чемпионов последует уже осенью.

При этом журналисты обращают внимание на то, что после УЕФА на сцену может выйти и ФИФА, а у нее еще больше санкционной власти – вплоть до снятия очков и понижения в классе. Данное наказание предусмотрено пунктом 6 статьи 27 кодекса ФИФА. Согласно нему, организация оставляет за собой право «расследовать, преследовать в судебном порядке и наказывать за серьезные нарушения» в том случае, если спортивная федерация, к юрисдикции которой относится нарушение, «не возбудит уголовное дело в течение трех месяцев с момента сообщения о нарушении в Дисциплинарную комиссию». То есть если УЕФА промолчит, для «Барсы» может все обернуться еще хуже.

ОТ ШТРАФА ДО ЛИКВИДАЦИИ

Но и это еще не все, поскольку существует также гражданско-правовое правосудие. Генеральная прокуратура Испании уже обвиняет «Барселону» в качестве юридического лица и ее бывших президентов Сандро Роселя и Хосепа Марию Бартомеу в качестве должностных лиц в коррупционном преступлении в сфере бизнеса. Оба также обвиняются в недобросовестном управлении, а Бартомеу еще и в подделке коммерческого документа третьей стороной.

Коррупция в бизнесе, в которой обвиняют клуб, с точки зрения права может включать в качестве наказания штраф, приостановку деятельности и даже ликвидацию юридического лица. По мнению экспертов, два последних пункта «Барселоне» вряд ли грозят, а наиболее вероятным является наложение штрафа, сумма которого может превышать «полученную выгоду» в три раза.

Стоит добавить, что «Барселона», как юридическое лицо, является еще и рецидивистом, поскольку уже признавалась виновной по «делу Неймара». В 2014 году она была оштрафована на 9,1 млн евро за фабрикацию документов при трансфере нападающего с целью сократить налоговые выплаты в испанскую казну.

И все же считается, что «Барселона» несет важную социальную нагрузку, поэтому о роспуске или дисквалификации речи пока не идет.

БАН ПОШАТНЕТ ИСПЫТЫВАЮЩЕГО ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ ИСПОЛИНА

Но и дисквалификация на год станет для каталонцев большим ударом по репутации и финансам. Начать следует с того, она явно усложнит переговоры с новыми спонсорами, ведь любой потенциальный партнер понимает, что сложившиеся обстоятельства – отличная возможность выбить скидку. Более того, даже нынешние спонсоры могут потребовать пересмотра соглашений из-за «морального ущерба».

Кроме того, очевидно, что неучастие в Лиге чемпионов – это отсутствие возможности хорошо заработать, ведь даже не выйдя в плей-офф прошлой осенью, сине-гранатовые пополнили счета на 70 млн. А теперь добавьте сюда потерю еще 93 млн евро в следующем сезоне, поскольку из-за реконструкции «Камп Ноу» «Барса» будет проводить матчи на «Монжуике» (вмещает 56 тысяч зрителей). И это на фоне тех финансовых проблем, с которыми клуб столкнулся прошлым летом!

Все это может повлиять и на футболистов. Во-первых, не имея права участвовать в еврокубках, намного сложнее привлекать топовых игроков. Во-вторых, не имея доходов от еврокубков, сложно сохранять уровень расходов на зарплаты имеющихся. В-третьих, кто-то может просто попроситься из команды, чтобы не пропустить евросезон. Например, 34-летний Роберт Левандовски, для которого любой сезон может стать последним в профессиональном футболе.

Ни у кого нет сомнений, что масштаб «Барселоны» огромен и позволит вынести и эти удары судьбы, но все эти проблемы вместе могут и покачнуть исполина.