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Короли ничьих. Обедненный Иран оказался сильнее нас

Сборная России отбилась в Тегеране, но игру вновь продемонстрировала куцую. Команды обменялись реализованными пенальти – на точный удар Антона Миранчука в начале второго тайма ответил Тареми, имевший моментов как минимум на хет-трик.
Короли ничьих. Обедненный Иран оказался сильнее нас
23 марта 2023 22:03
автор: Артем Зибрак
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

КРИЗИС СМЫСЛОВ

Сейчас любой матч для сборной России – событие нетривиальное, но игра в Тегеране выделялась даже на этом фоне. Во-первых, нашу команду принимал самый сильный соперник за последние полтора года. Во-вторых, перед ней вдруг встали философские вопросы о смысле бытия.

Предматчевое интервью главного тренера Валерия Карпина, в котором он говорил о том, что за кресло не держится и не знает, кто из нападающих лучше, а Федора Чалова не вызвал без каких-либо обоснований, навело на грустные мысли о том, что тренерскому штабу все это не очень-то нужно. Есть «Ростов», который борется за второе место в премьер-лиге, там явно интереснее.

И позиция тренера явно не уникальна. На одном популярном портале на вопрос «Чего вы ждете от сборной России в Тегеране?» более половины читателей ответили «Ничего не жду». В общем, чувствуете атмосферу вокруг национальной команды. Она ни за что не борется, играет бог знает каким составом против бог знает кого. Трудно поверить, что четыре с половиной года назад она была чуть ли не гордостью нации.

В сборной Ирана не играл хорошо нам знакомый Сердар Азмун – отсюда и наводнившие вчера интернет шутки про обедненный Иран. Ну, и конечно – о том, что без Дзюбы сборная как без рук. Уж извините.

БАЗОВЫЕ КЛУБЫ: «СПАРТАК» И «РОСТОВ»

Тем не менее, чисто футбольный интерес к тому, как могла бы выглядеть нынешняя сборная, сохраняется, и Карпину своим стартовым выбором сумел его подпитать. Высеченную в граните расстановку 4-3-3 обсуждать, конечно, не имеет никакого смысла, а вот ее наполнение примечательно.

Например, очень перспективно выглядит тройка нападающих (слева направо) Антон Зиньковский (дебютант сборной) – Николай Комличенко – Арсен Захарян. Атакующим можно назвать и трио полузащитников Антон Миранчук – Даниил Глебов – Далер Кузяев. А уж если бы до сборной доехали Алексей Миранчук и Александр Головин…

Непривычно выглядела только линия обороны, в которой появились Руслан Литвинов (в центре) и Даниил Хлусевич (слева), но первый занял эту позицию в отсутствие травмированных Георгия Джикии и Игоря Дивеева, а второму в целом альтернатив не просматривается. Ну, и нельзя не отметить, что в воротах появился Матвей Сафонов, чье участие не прогнозировалось из-за возможной простуды.

Еще после объявления списка Карпина обсуждали большое присутствие в сборной спартаковцев (даже звучали вопросы о спартаковском духе), так что отметим, что по представителям в основе счет в противостоянии «Спартака» и «Ростова» оказался равным – 3:3. Еще два игрока представляли «Зенит», а оставшиеся три позиции заняли игроки «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара».

ВСЯ СБОРНАЯ – ЗИНЬКОВСКИЙ ДА САФОНОВ

Первый тайм не только не развеял, но и укрепил сомнения в отношении нынешней сборной. Нет никаких сомнений в старательности и мотивированности игроков, но из-за того, что команда и так редко собирается, а Карпин еще и постоянно тасует состав, отсутствие взаимопонимания было заметно невооруженным глазом. В итоге связи между линиями, подборы, выход из обороны, взаимодействие в финальной трети поля – все выглядело сырым.

Как следствие, игра россиян строилась на индивидуальных способностях футболистов, а двумя самыми заметными игроками в первом тайме были Зиньковский и Сафонов. Первый чуть ли не в одиночку создавал контролируемый хаос у чужой штрафной и все интересные моменты – шел в обыгрыш, подавал на Комличенко, катил во второй темп Миранчуку. Он в середине тайма и заработал пенальти, подставившись под неудачную попытку отбора Саида Эззатолахи. Счет с 11 метров открыл Миранчук.

Сафонову же работу предоставляли полузащитники гостей. С доставкой мяча в штрафную у иранцев были заметные проблемы, а вот удары со средней дистанции Глебов и компания накрывали плохо, поэтому вратарь не скучал. Впрочем, по-настоящему опасным получился только выстрел Хоссейна Канаани со штрафного метров с 30 – прямолинейным, но сокрушительным в направлении дальнего угла. Сафонов отлично справился.

Концовка первого тайма прошла при оглушительном преимуществе соперника. Персы вдавили нашу команду в штрафную и забросали ее подачами, а выйти на середине поля не давали благодаря мощному прессингу, к которому россияне категорически не готовы – или подпадают под отбор оппонентов, или обрезаются сами. Будь иранцы менее топорными у наших ворот, беды было бы не избежать, а так – 1:0 после первой половины.

ЛИТВИНОВ ПЕРЕНЕРВНИЧАЛ

Второй тайм начался так, как должен был закончиться первый – с ответного гола иранцев. Правда, получился он дурацким. Литвинов неаккуратно атаковал сзади в штрафной Шахрияра Моганлу, и Мехди Тареми уверенно реализовал пенальти. Самое обидное, что эпизод вообще не предвещал ничего серьезного, форвард хозяев принимал мяч спиной в метре от бокового угла штрафной.

После этого показалось, что россияне сейчас дрогнут. Слишком уж заметная череда ошибок последовала в исполнении наших футболистов. Даже хладнокровный Сафонов сначала перемудрил с передачей и проиграл верховую борьбу нападающему, но Осипенко выбил скакавший в направлении ворот мяч подальше. К чести подопечных Карпина, они сумели проявить характер, отодвинуть игру от своих ворот и даже создать момент для совсем потерянного Захаряна.

Во втором тайме Карпин освежил нападение за счет появления Ивана Облякова и Константина Тюкавина, а также выпустил в середину поля Даниила Фомина, и концовка матча прошла более или менее спокойно (если не считать убийственный промах Тареми из центра штрафной). И все же цельности нашей команде по-прежнему не хватало, и на победу она явно не наиграла. Статистика по ударам 21-6 наглядно демонстрирует, кто был к ней ближе.

Тем не менее, четвертый уже подряд гостевой матч после бана сборная России сумела не проиграть и даже забила впервые за 270 минут. Как принято у Карпина, с пенальти. Если учесть, что в соперниках одна из сильнейших команд Азии, готовящаяся к континентальному первенству, результат вполне приемлемый. И все же получили ли мы ответ на вопрос о смысле существования этой сборной в нынешнем виде? Или сомнения только усилились?

Ясно, что Ирак слабее Ирана, и в Питере теперь сборную в воскресенье за уши вытащат… Впрочем, тут самое время вспомнить другие шутки – про Расчленинград. Так что только уши-то и вытащат…

Товарищеский матч

Иран – Россия – 1:1 (0:1)

Голы: Ан. Миранчук, 28 – с пенальти – 0:1. Тареми, 47 – с пенальти – 1:1.

Иран: Беиранванд, Резаян, Нурафкан, Канаани, Халилзаде, Голизаде (Амири, 78), Эззатолахи (Чешми, 78), Моганлу (Асади, 72), Хаджсафи, Тареми, Мохеби.

Россия: Сафонов, Караваев, Осипенко, Литвинов, Хлусевич (Сильянов, 87), Глебов, Кузяев (Пруцев, 87), Ан. Миранчук (Фомин, 78), Захарян (Обляков, 69), Зиньковский (Ахметов, 87), Комличенко (Тюкавин, 78).

Предупреждения: Тареми, 66. Сафонов, 90+5.

Судья: Танташев (Узбекистан).

источник: «Советский спорт»
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