Опять «Зенит», опять скандал…

«Зенит» был представлен в сборной всего тремя игроками – питерские отправились в Турцию, где провели свой товарищеский матч – против местного «Фенербахче».

Добром этот футбольный сепаратизм не кончился: на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошел конфликт между турецкими фанатами и приезжими из Питера.

Гости скандировали речевки, не относящиеся к матчу, что вызвало агрессивную реакцию со стороны турок.

В ситуацию пришлось вмешаться полиции, поклонников клуба с берегов Невы в итоге вывели под конвоем в подтрибунные помещения.

Болельщики сине-бело-голубых по-своему рассказали об обстоятельствах инцидента:

– Всем болельщикам «Зенита» продали билеты в турецкий сектор. В итоге барагоз (неадекватное поведение – прим. ред.), замесы, и к перерыву почти всех все же переместили на отдельную трибуну. Минимум троих повязали турецкие копы (одного довольно быстро отпустили). Еще одного человека позднее повязали за файер. Всего на гостевом секторе после перерыва насчитывалось около 30 сине-бело-голубых», – цитата из телеграм-канала «OFNEWS / Околоспортивные новости».