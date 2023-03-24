Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной, Англия победила Италию впервые с 1977 года

НОВЫЙ АРГЕНТИНЕЦ «СКУАДРЫ АДЗУРРЫ»

Есть все-таки какой-то символизм в том, что отборочный этап чемпионата Европы стартует с противостояния финалистов предыдущего Евро-2020. Полтора года назад эти же команды в Лондоне разыграли титул сильнейших на континенте, и тогда итальянцы сенсационно выстояли в основное время и выиграли в серии пенальти.

С тех пор «скуадра адзурра» очень изменилась, пролетела мимо чемпионата мира, но очень понравилась в Лиге наций. Роберто Манчини тогда представил большое количество свежих лиц, но это не помешало ему с минимальным счетом обыграть в Милане все тех же англичан, которых на сей раз он принимал в куражном Неаполе.

На сей раз состав у него был более приличный (а может, это мы привыкли?), за исключением позиции центрального нападающего, отданной дебютировавшему за сборную Италии аргентинцу Матео Ретеги, ни матча не проведшему на итальянской земле. Забегая вперед, отметим, что форварду «Тигре» удалось отличиться в первой же игре.

Источник фото: Keystone Press Agency

А еще впервые с 1994 года в основе не оказалось ни одного (!) представителя «Ювентуса». То есть такого не случалось, даже когда туринцы вылетали из серии А.

Сборную Англии мы вообще не так давно видели на полях Катара, и там она произвела очень приятное впечатление, хотя и опять не добралась даже до финала. Гарет Саутгейт обошелся без экспериментов. В основе вышли и Гарри Кейн, и Джуд Беллингем, и Букайо Сака - все те, кто проводит великолепный сезон. Джек Грилиш в «Ман Сити» усадил на лавку Фила Фодена, так что и тут без сюрпризов. Примечательно лишь появление Гарри Магуайра, почти не имеющего практики в «Ман Юнайтед».

ЗДЕСЬ ИТАЛЬЯНСКИМ ДУХОМ ПАХНЕТ

При Манчини главное достоинство сборной Италии – командный дух. Именно благодаря нему итальянцам удавалось поразить нас на Евро и в Лиге наций. Они, как всегда, очень эмоционально пели гимн, а на первых минутах бросились вперед, но долго выдерживать этот темп не смогли и позволили сопернику не только ослабить удавку, но и быстро открыть счет.

Справедливости ради стоит признать, что это было дело случая. Сначала Беллингем в быстрой атаке прицельно пробил под перекладину, но Джанлуиджи Доннарумма перевел мяч на угловой, а затем Кейн подкараулил на дальнем углу вратарской подачу. Его удар пришелся в защитника, но мяч отскочил к Деклану Райсу, которому оставалось только попасть с семи метров.

Источник фото: IMAGO

И тут из хозяев словно выпустили воздух. Им не удавалось ничего – ни наладить контроль, ни перевести мяч в финальную треть поля, ни тем более доставить его в штрафную. Совершенно выпал из игры Николо Барелла, заблудившийся в центре поля между Беллингемом и Райсом.

КЕЙН – ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР АНГЛИИ

Англичане были лучше во всем – в скорости, технике, прессинге, цельности игры, исполнении задуманного. Очень заметны были Райс, руливший в середине поля (касался мяча на уровне с центральными защитниками), и Сака, дисциплинированно выполнявший установку – бил сам, ассистировал партнерам и даже ушел в агрессивный отбор.

Очень эффективен в эпизодах был Кейн. Именно он под занавес тайма и заработал пенальти, головой пробив мячом в руку Джованни Ди Лоренцо. Касание не было очень акцентированным, но после подсказки ВАР серб Срджан Йованович сходил к монитору и указал на «точку», с которой Кейн забил свой 54-й мяч за сборную. Это значит, что он обошел Уэйна Руни и стал единоличным лидером бомбардирского списка сборной Англии. Партнеры очень тепло поздравили партнера с этим историческим событием.

Источник фото: Keystone Press Agency

Мог первый тайм для итальянцев завершиться еще трагичнее, но Грилиш не попал по пустым воротам.

РЕТЕГИ: ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ

Пускай нынешний состав сборной Италии мало у кого из топов вызывает зависть, но на своем поле эта команда может завалить любого. Оттого и проигрывала в родных стенах считанное количество раз. Во втором тайме они как-то неспеша и незаметно для соперника забрали себе мяч и переломили игру.

В ней совсем иначе стал смотреться Лоренцо Пеллегрини. Сначала он сам освободился в штрафной, но пальнул выше, а затем открылся под Марко Верратти, замахом показал желание пробить и тонко покатил Ретеги, которому оставалось только реализовать один на один с Джорданом Пикфордом – 1:2. Забил он, естественно, из зоны Магуайра.

Источник фото: IMAGO

Ну, а завершении не обошлось без удаления. Партнеров подвел Люк Шоу, схлопотавший сразу два предупреждения в течение двух минут. Удивительно, но защитник в обоих случаях сфолил на Ретеги. Пострадавшим в этой ситуации оказался Фил Фоден. Саутгейт выпустил его вместо расхлябанного Грилиша на 69-й минуте, но спустя всего 12 минут вынужден был заменить на Кирани Триппьера.

Концовка была предсказуемой – «скуадра адзурра» всем составом навалилась на штрафную Пикфорда, но англичане выстояли. И одержали всего лишь первую за 46 лет (!) победу над Италией в официальном матче. Только вдумайтесь. В последнюю почти половину века «три льва» оказывались сильнее только в товарищеских играх. И вот наконец добились исторического достижения. Но Италии не о чем беспокоиться. Вопрос о выходе на Евро будет решаться в матчах с Украиной, Северной Македонией и Мальтой.

Чемпионат Европы. Отборочный этап. 1-й тур

Италия – Англия – 1:2 (0:2)

Голы: Райс, 13 – 0:1. Кейн, 44 – с пенальти – 0:2. Ретеги, 56 – 1:2.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Ачерби, Спинаццолла, Жоржиньо (Тонали, 69), Барелла (Кристанте, 62), Верратти (Скамакка, 88), Берарди (Политано, 62), Пеллегрини (Ньонто, 69), Ретеги.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Беллингем (Галлахер, 85), Сака (Джеймс, 85), Грилиш (Фоден, 69; Триппьер, 81), Кейн.

Предупреждения: Райс, 29. Грилиш, 53. Магуайр, 57. Жоржиньо, 61. Уолкер, 71. Шоу, 78. Ачерби, 90+1.

Удаление: Шоу, 80 (2 жк).

Судья: Йованович (Сербия).