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ФК «Голливуд» снова на сцене! «Бавария» заменила Нагельсманна на Тухеля перед матчем за чемпионство

Экс-тренер «Боруссии» дебютирует в Мюнхене матчем за золото против бывшей команды, а затем еще схлестнется с Гвардиолой в полуфинале Лиги чемпионов.
ФК «Голливуд» снова на сцене! «Бавария» заменила Нагельсманна на Тухеля перед матчем за чемпионство
24 марта 2023 13:00
автор: Артем Зибрак
автор фото: Frank Hoermann / Sven Simon

ФК «ГОЛЛИВУД» СНОВА НА СЦЕНЕ

В паузу на матчи сборных мюнхенские боссы не теряли времени даром. Новость об увольнении обрушилась на Юлиана Нагельсманна, как снег на голову. Причем, в прямом смысле, ведь он, пользуясь возможностью, со своей девушкой Леной Вурценбергер (работает журналистом) отправился на австрийский горнолыжный курорт Циллерталь, где катался на лыжах и пытался перезарядить батарейки перед финишем сезона. О своей отставке он узнал из СМИ и только затем от клубных боссов, пишут немецкие СМИ.

Расставания с 35-летним специалистом действительно никто не ожидал. Да, в 2023 году «Бавария» позволила «Боруссии» отыграть в чемпионате 10 очков и после поражения в Леверкузене опустилась на непривычное для себя второе место. Но при этом она отстает от лидера всего на очно и может все исправить уже 1 апреля, когда будет принимать «шмелей» в Мюнхене.

Источник фото: IMAGO

Кроме того, в Лиге чемпионов рекордмайстер выиграл все восемь матчей, а в четвертьфинале разобрал на молекулы «ПСЖ». Те две победы Нагельсманн называл тактическим шедевром. Впереди у команды четыре решающих матча за три недели: с «Боруссией», «Фрайбургом» в Кубке Германии и два с «Манчестер Сити» экс-наставника мюнхенцев Хосепа Гвардиолы.

То есть «Бавария» до сей поры в игре по всем фронтам, а в ближайший месяц решится судьба всего сезона. И вот в этот определяющий момент боссы вдруг взяли и поменяли коня на переправе.

НАГЕЛЬСМАНН НЕ СТАЛ СВОИМ

В самой отставке ничего критического нет. Молодому все еще тренеру (он ведь младше 36-летнего Мануэля Нойера) не удавалось уловить баварскую химию. В первый сезон он постыдно вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Вильярреала», а в нынешнем чередовал сильные матчи с откровенно бледными. После поражения в Леверкузене Хасан Салихамиджич не выдержал: «Я редко сталкивался с таким слабым менталитетом, таким небольшим отбором, такой малой напористостью». Видимо, это впечатление и стало триггером.

При этом у Нагельсманна были и другие сложности, главная из которых заключается в том, что ему не удалось найти взаимопонимание с коллективом. Роберт Левандовски летом уехал в Барселону, Нойер поругался с тренером из-за увольнения тренера вратарей и близкого друга Тони Топаловича, футболисты жаловались, что тренер общается с ними через Йозуа Киммиха, запасные были недовольны тем, что тренер выпускает все время одних и тех же игроков и нарушает собственные обещания.

Источник фото: Anke Waelischmiller / Sven Simon

Многим не понравилось и то, как тренер после поражения в Менхенгладбахе, психанув, обвинил в неудаче судей. В РПЛ мало кто это поймет, но в «Баварии» это считается недостойным поведением.

Так что проблема не в том, что Нагельсманн уходит, а в том, когда это сделано и как (уволили чуть ли не через СМИ).

ЛИЦЕМЕРИЕ «БАВАРИИ»

И здесь проблема раскрывается шире. Салихамиджич и Оливер Кан – на удивление токсичные руководители. Они много говорят о семейных ценностях в клубе, но сами этих ценностей не придерживаются. Еще свежо воспоминание о том, как клуб расстался с проведшим грандиозный сезон и выигравшим Лигу чемпионов Ханси Фликом – лучшим тренером команды в XXI веке по количеству набранных очков за матч (среди тех, кто работал больше пяти матчей) – 2,53. Даже у роскошного Юппа Хайнкеса было 2,49.

Контракт с Фликом не стали продлевать просто потому, что он не сошелся во взглядах на трансферную политику с Салихамиджичем. И это при том, что «Бавария» в последние годы действительно не так часто угадывает с новичками, а костяк команды собран еще несколько сезонов назад.

Источник фото: DPA

Это видно даже на примере трансферов этого сезона: Матейс де Лигт не отрабатывает вложенные 67 млн евро, Садио Мане далек от результативности Левандовского, Матис Тель и Райан Гравенберх (в сумме под 40 млн) на двоих провели в бундеслиге чуть более 600 минут, Дейли Блинда подписали для количества, а Жоау Канселу уже недовольны. Не выстрелили и многие предыдущие трансферы (Мазрауи, Забитцер, Рока, Сарр, Дуглас Коста, Нюбель и т.д.).

Так что еще большой вопрос в том, кто был «Баварии» нужнее: Флик или Салихамиджич.

При этом за подписание контракта с Нагельсманном до 2026 года мюнхенцы заплатили астрономические 25 млн евро, а самого тренера презентовали, как творца новой эпохи. И придерживались этой позиции до последнего. Еще четыре дня назад президент Герберт Хайнер уверял, что Нагельсманн – центральная фигура проекта. Самое отвратительное в этой ситуации заключается в том, что уже тогда его сотрудники вели переговоры с новым тренером.

ОПОЗДАЛИ С ТУХЕЛЕМ В 2018

Преемником Нагельсманна станет Томас Тухель. Документы должны быть оформлены в ближайшее время, а к работе он приступит уже в понедельник. Его фигурой объясняют резкие перемены в Мюнхене. Дело в том, что Тухель – единственный свободный немецкий топ-тренер. «Бавария» хотела позвать его еще в 2018 году, но долго не решалась, и он подписал контракт с «ПСЖ», а мюнхенцам достался посредственный Нико Ковач.

На сей раз Салихамиджич очень не хотел повторять ту ошибку, упустив Тухеля, которого нынче связывают с «Реалом» (вместо Карло Анчелотти) и «Тоттенхэмом» (на замену Антонио Конте). По иронии, Тухелю предстоит дебютировать в Мюнхене матчем с бывшей командой. Он возглавлял «Боруссию» в 2015-2017 годах.

Источник фото: IMAGO

Ни у кого нет сомнений в том, что по результатам Тухель – топовый тренер. Проблема, однако, в том, что он очень, скажем так, беспокойный и неуживчивый, требовательный и сложный для руководства. Отовсюду он уходил на нерве и в раздражении, не оставляя в клубе друзей. По уровню конфликтности с ним может соревноваться только Конте. А Салихамиджич сам не подарок. Так что ждем второго сезона сериала ФК «Голливуд».

Больше материалов автора – в телеграм-канале «Лига шампиньонов» (https://t.me/champignonsleague).

источник: «Советский спорт»
ФК «Голливуд» снова на сцене! «Бавария» заменила Нагельсманна на Тухеля перед матчем за чемпионство
ФК «Голливуд» снова на сцене! «Бавария» заменила Нагельсманна на Тухеля перед матчем за чемпионство
Экс-тренер «Боруссии» дебютирует в Мюнхене матчем за золото против бывшей команды, а затем еще схлестнется с Гвардиолой в полуфинале Лиги чемпионов.
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