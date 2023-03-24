ФК «Голливуд» снова на сцене! «Бавария» заменила Нагельсманна на Тухеля перед матчем за чемпионство

ФК «ГОЛЛИВУД» СНОВА НА СЦЕНЕ

В паузу на матчи сборных мюнхенские боссы не теряли времени даром. Новость об увольнении обрушилась на Юлиана Нагельсманна, как снег на голову. Причем, в прямом смысле, ведь он, пользуясь возможностью, со своей девушкой Леной Вурценбергер (работает журналистом) отправился на австрийский горнолыжный курорт Циллерталь, где катался на лыжах и пытался перезарядить батарейки перед финишем сезона. О своей отставке он узнал из СМИ и только затем от клубных боссов, пишут немецкие СМИ.

Расставания с 35-летним специалистом действительно никто не ожидал. Да, в 2023 году «Бавария» позволила «Боруссии» отыграть в чемпионате 10 очков и после поражения в Леверкузене опустилась на непривычное для себя второе место. Но при этом она отстает от лидера всего на очно и может все исправить уже 1 апреля, когда будет принимать «шмелей» в Мюнхене.

Источник фото: IMAGO

Кроме того, в Лиге чемпионов рекордмайстер выиграл все восемь матчей, а в четвертьфинале разобрал на молекулы «ПСЖ». Те две победы Нагельсманн называл тактическим шедевром. Впереди у команды четыре решающих матча за три недели: с «Боруссией», «Фрайбургом» в Кубке Германии и два с «Манчестер Сити» экс-наставника мюнхенцев Хосепа Гвардиолы.

То есть «Бавария» до сей поры в игре по всем фронтам, а в ближайший месяц решится судьба всего сезона. И вот в этот определяющий момент боссы вдруг взяли и поменяли коня на переправе.

НАГЕЛЬСМАНН НЕ СТАЛ СВОИМ

В самой отставке ничего критического нет. Молодому все еще тренеру (он ведь младше 36-летнего Мануэля Нойера) не удавалось уловить баварскую химию. В первый сезон он постыдно вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Вильярреала», а в нынешнем чередовал сильные матчи с откровенно бледными. После поражения в Леверкузене Хасан Салихамиджич не выдержал: «Я редко сталкивался с таким слабым менталитетом, таким небольшим отбором, такой малой напористостью». Видимо, это впечатление и стало триггером.

При этом у Нагельсманна были и другие сложности, главная из которых заключается в том, что ему не удалось найти взаимопонимание с коллективом. Роберт Левандовски летом уехал в Барселону, Нойер поругался с тренером из-за увольнения тренера вратарей и близкого друга Тони Топаловича, футболисты жаловались, что тренер общается с ними через Йозуа Киммиха, запасные были недовольны тем, что тренер выпускает все время одних и тех же игроков и нарушает собственные обещания.

Источник фото: Anke Waelischmiller / Sven Simon

Многим не понравилось и то, как тренер после поражения в Менхенгладбахе, психанув, обвинил в неудаче судей. В РПЛ мало кто это поймет, но в «Баварии» это считается недостойным поведением.

Так что проблема не в том, что Нагельсманн уходит, а в том, когда это сделано и как (уволили чуть ли не через СМИ).

ЛИЦЕМЕРИЕ «БАВАРИИ»

И здесь проблема раскрывается шире. Салихамиджич и Оливер Кан – на удивление токсичные руководители. Они много говорят о семейных ценностях в клубе, но сами этих ценностей не придерживаются. Еще свежо воспоминание о том, как клуб расстался с проведшим грандиозный сезон и выигравшим Лигу чемпионов Ханси Фликом – лучшим тренером команды в XXI веке по количеству набранных очков за матч (среди тех, кто работал больше пяти матчей) – 2,53. Даже у роскошного Юппа Хайнкеса было 2,49.

Контракт с Фликом не стали продлевать просто потому, что он не сошелся во взглядах на трансферную политику с Салихамиджичем. И это при том, что «Бавария» в последние годы действительно не так часто угадывает с новичками, а костяк команды собран еще несколько сезонов назад.

Источник фото: DPA

Это видно даже на примере трансферов этого сезона: Матейс де Лигт не отрабатывает вложенные 67 млн евро, Садио Мане далек от результативности Левандовского, Матис Тель и Райан Гравенберх (в сумме под 40 млн) на двоих провели в бундеслиге чуть более 600 минут, Дейли Блинда подписали для количества, а Жоау Канселу уже недовольны. Не выстрелили и многие предыдущие трансферы (Мазрауи, Забитцер, Рока, Сарр, Дуглас Коста, Нюбель и т.д.).

Так что еще большой вопрос в том, кто был «Баварии» нужнее: Флик или Салихамиджич.

При этом за подписание контракта с Нагельсманном до 2026 года мюнхенцы заплатили астрономические 25 млн евро, а самого тренера презентовали, как творца новой эпохи. И придерживались этой позиции до последнего. Еще четыре дня назад президент Герберт Хайнер уверял, что Нагельсманн – центральная фигура проекта. Самое отвратительное в этой ситуации заключается в том, что уже тогда его сотрудники вели переговоры с новым тренером.

ОПОЗДАЛИ С ТУХЕЛЕМ В 2018

Преемником Нагельсманна станет Томас Тухель. Документы должны быть оформлены в ближайшее время, а к работе он приступит уже в понедельник. Его фигурой объясняют резкие перемены в Мюнхене. Дело в том, что Тухель – единственный свободный немецкий топ-тренер. «Бавария» хотела позвать его еще в 2018 году, но долго не решалась, и он подписал контракт с «ПСЖ», а мюнхенцам достался посредственный Нико Ковач.

На сей раз Салихамиджич очень не хотел повторять ту ошибку, упустив Тухеля, которого нынче связывают с «Реалом» (вместо Карло Анчелотти) и «Тоттенхэмом» (на замену Антонио Конте). По иронии, Тухелю предстоит дебютировать в Мюнхене матчем с бывшей командой. Он возглавлял «Боруссию» в 2015-2017 годах.

Источник фото: IMAGO

Ни у кого нет сомнений в том, что по результатам Тухель – топовый тренер. Проблема, однако, в том, что он очень, скажем так, беспокойный и неуживчивый, требовательный и сложный для руководства. Отовсюду он уходил на нерве и в раздражении, не оставляя в клубе друзей. По уровню конфликтности с ним может соревноваться только Конте. А Салихамиджич сам не подарок. Так что ждем второго сезона сериала ФК «Голливуд».

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