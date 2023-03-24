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Ретеги – аргентинский нападающий, забивший в дебютном матче за Италию. Его сравнивают с Батистутой

Парень из спортивной семьи. Его отец – олимпийский чемпион по хоккею на траве.
Ретеги – аргентинский нападающий, забивший в дебютном матче за Италию. Его сравнивают с Батистутой
24 марта 2023 16:30
автор: Артем Зибрак
автор фото: AFLO

ОДИН МОМЕНТ – ОДИН ГОЛ

«Скуадра адзурра» стартовала в отборе к чемпионату Европы с домашнего поражения, что вообще с ней случается довольно редко. Проиграла команде Англии (0:2) в довольно неоднозначном матче – начисто провалив первый тайм, но вернувшись в игру во втором.

Во многом это возвращение состоялось благодаря связке Лоренцо Пеллегрини – Матео Ретеги. Первый здорово обманул защитников на замахе и вывел партнера один на один с Джорданом Пикфордом, а второй не подвел – точно пробил в дальний угол. А самое примечательное в этом голе то, что Ретеги – натурализованный нападающий из Аргентины – в этот вечер дебютировал за сборную Италии.

Источник фото: AFLO

Воодушевившись этим эпизодом, местное издание Corriere dello Sport оценило игру Ретеги высшим для итальянцев баллом – 6,5. Столько же получили Леонардо Спинаццола, Марко Верратти и вышедший на последние 20 минут Вильфред Ньонто. Так что можно не сомневаться, что мы еще не раз увидим Ретеги в основе команды Роберто Манчини, а значит, самое время познакомиться поближе.

СЫН АРГЕНТИНСКОЙ ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ

Ретеги – аргентинец с итальянским паспортом, который получил благодаря тому, что дед по материнской линии родился на Сицилии. Он родился в маленьком городке Сан Фернандо де ля Буэна Виста, что в 20 км севернее Буэнос-Айреса. Население городка составляет всего 145 тысяч жителей. Правда, по данным от 2001 года. Но 23-летний Матео попал в эту статистику, ведь родился на пару лет раньше.

Источник фото: ZUMAPRESS

Его отец, Карлос Ретеги, был очень успешным игроком и тренером по хоккею на траве, выигрывавшим Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира-2019 в Росарио, серебро Олимпиады-2012 в Лондоне и бронзу ЧМ-2014. Ретеги-старший отдал сборной Аргентины в совокупности 29 лет: 17 лет (1989-2006) в качестве игрока и 12 лет (2008-2021) в качестве тренера той или иной сборной (мужской, женской, молодежной).

ВОСПИТАННИК «РИВЕР ПЛЕЙТ» И «БОКА ХУНИОРС»

Первой молодежной командой Матео был «Ривер Плейт», однако в 2016 году, то есть в 17 лет, он перебрался в молодежку «Бока Хуниорс» и уже на следующий год стал привлекаться к тренировкам первой команды, а в ноябре 2018-го дебютировал, выйдя на восемь минут в матче с «Патронато» вместо самого Карлоса Тевеса. И был так заряжен, что за это время даже успел схлопотать желтую.

Пробиться в основу ему было тяжело, поэтому клуб прокатил его по арендам в «Эстудиантес», «Тальерес» и, наконец, «Тигре», где его и прорвало. В прошлом сезоне-2022 Ретеги забил в 27 матчах чемпионата 19 мячей – больше, чем за всю предыдущую карьеру во всех турнирах, вместе взятых (15). А новый сезон он начал с шести голов в пяти стартовых турах, правда, в трех следующих играх его команда не забила ни разу и опустилась на 21-е место из 28, что после прошлогоднего седьмого воспринимается неудачей.

Источник фото: Keystone Press Agency

В конце 2023-го Ретеги должен вернуться в «Бока Хуниорс», но не факт, что воссоединение состоится. За парнем уже следят «Милан», «Интер» и «Рома», а зимой даже было конкретное предложение из «Удинезе», от которого он, правда, отказался. Ретеги-старший говорит о сыне: «Играть в Европе – его мечта».

ИТАЛЬЯНЕЦ С ПЛОХИМ ИТАЛЬЯНСКИМ

В сборной Италии у него еще больше возможностей обратить на себя внимание. Причем нынешний шанс – лучший, ведь в основе он вышел в том числе благодаря травме главного итальянского голеадора Чиро Иммобиле. Правда, для лучшей адаптации ему стоило бы подучить… итальянский, ведь после дебютного матча за сборную для интервью телевидению ему пришлось воспользоваться услугами переводчика. Настолько отличается его представление о языке предков от реального.

Источник фото: IMAGO

Стилистически Ретеги напоминает Габриэля Батистуту (так говорит Манчини) – быстрый, физически сильный, отлично играет головой. А голевой эпизод в матче с Англией говорит еще и о хладнокровии. То был чуть ли не единственный для него атакующий прием за весь матч, но его оказалось достаточно, чтобы открыть счет голам за сборную. Батигол одобряет.

И да, Ретеги уже 23-й аргентинец в итальянской сборной, а самым известным был чемпион мира-2006 Мауро Каморанези. Удастся ли Ретеги подняться до его высот и оправдать ожидания, поднявшись на уровень Батистуты – одного из самых ярких форвардов 1990-х? Все предпосылки к этому имеются.

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источник: «Советский спорт»
Ретеги – аргентинский нападающий, забивший в дебютном матче за Италию. Его сравнивают с Батистутой
Ретеги – аргентинский нападающий, забивший в дебютном матче за Италию. Его сравнивают с Батистутой
Парень из спортивной семьи. Его отец – олимпийский чемпион по хоккею на траве.
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