ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Капитанская повязка не поссорила Мбаппе и Гризманна. Они разорвали Нидерланды за 20 минут

Сборная Франции разгромила Нидерланды на своем поле со счетом 4:0. Гризманн забил первый мяч, а Мбаппе – третий и четвертый.
Капитанская повязка не поссорила Мбаппе и Гризманна. Они разорвали Нидерланды за 20 минут
25 марта 2023 00:52
автор: Артем Зибрак
автор фото: Keystone Press Agency

КАПИТАН МБАППЕ

Второй день подряд на старте отборочного этапа Евро-2024 УЕФА делает любителям футбола подарок. В четверг в Неаполе англичане взяли у итальянцев реванш за поражение в финале Евро-2024, а на следующей день финалисты ЧМ-2022 принимали Нидерланды. Обе команды объединяет тот факт, что их путь в Катаре удалось прервать только Аргентине с великим Лионелем Месси во главе.

Главное событие в стане трехцветных – выбор Килиана Мбаппе новым капитаном после ухода из сборной Уго Льориса. Дидье Дешам не сразу определился с обладателем повязки. Была вероятность, что Антуан Гризманн в случае «неверного» выбора объявит о завершении международной карьеры, но тренер поговорил с форвардом «Атлетико» и все решил. Свидетельством чему тот факт, что эти двое и соорудили гол уже на третьей минуте.

У голландцев определяющим стала смена главного тренера. Ветеран Луи ван Гал покинул сборную, а его кресло занял экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман. Он очень сильно изменил вид нидерландской команды по наполнению исполнителями, но главные звезды Вирджил ван Дейк и Мемфис Депай по-прежнему на месте.

МБАППЕ И ГРИЗМАНН ПРОТИВ ОРАНЖЕВОЙ ТИКИ-ТАКИ

Команда у Дешама без преувеличения прекрасная, и он великолепно управляет коллективом. Журналисты сутками рассуждали о разочаровании Гризманном статусом вице-капитана, а он уже на третьей минуте начал и завершил атаку – пошел в отбор в середине поля, выцарапал мяч у оппонента и набежал вторым темпом под передачу Мбаппе слева.

Прошло всего пять минут, как все тот же Гризманн отлично навесил со штрафного. Мяч крутился к воротам по такой траектории, что Яспер Силлессен не рискнул выходить из ворот и с мячом встретился, когда тот отскочил ему в руку от земли. Среагировать вратарь не успел, и отскок оказался в пользу Дайо Упамекано, которому оставалось только затолкать мяч в сетку. Шла лишь восьмая минута…

Источник фото: IMAGO

Куман как будто пытается принести с собой в сборную «Барселону». Оранжевые владели мячом до 70% времени, но очень тяжело продвигали мяч вперед, зачастую перекатывая его на своей половине поля. Французы встречали соперника средним блоком и отлично разбегались, когда перехватывали мяч. Уже на 21-й минуте они довели счет до крупного – после очередного перехвата Орельен Тчуамени придумал вертикальную передачу низом, а Рандаль Коло Муани взял да и пропустил мяч на Мбаппе. Новоиспеченный капитан без труда пробил Силлессена четким ударом в ближний угол.

ПОТРЯСАЮЩИЙ КОЛО МУАНИ

Даже на фоне признанных мастеров особенно понравился Коло Муани, вытеснивший из основы лучшего бомбардира в истории сборной Франции Оливье Жиру. Парень невероятно быстро соображает (эпизод с голом Мбаппе гениален), отлично видит поле, очень грамотно выбирает позицию, спокойно меняется позициями с Мбаппе и Кингсли Команом и совершенно не тянет одеяло на себя. А еще он при своей длинноногости быстр, пластичен, здорово играет на втором этаже и обладает хорошей техникой. Характеристика идеального нападающего, да?

Куман с грустью взирал, как соперник доминирует над его командой идейно и попытался изменить формацию атакующей линии. Депай отправился на фланг, а позицию в центре занял вышедший уже на 33-й минуте (!) гигант Ваут Вегорст. Форвард «Атлетико» действительно получил больше свободы, но и от ворот оказался дальше. А нападающему «МЮ» сложно было себя проявить, потому что подач в штрафную было минимум просто из-за того, что партнеры с трудом выходили на позиции для нацеленных передач верхом.

Источник фото: IMAGO

Хочется верить, что с возвращением дисквалифицированного Денбеза Дюмфриса игра голландцев обретет более цельный вид. У своих ворот ему вряд ли пришлось бы проще, чем Лютсхарелу Гертрейде, но в атаке он точно добавил бы команде динамики и напора. Еще позволил бы Куману перейти на игру в три центральных защитника, потому что может в одиночку вспахать бровку в роли латераля.

ШТИЛЬ ВМЕСТО ШТОРМА

Сложно сказать, что стало определяющим во втором тайме – изменения Кумана или предопределенность исхода встречи, которую осознавали все. Наверное, как водится в таких случаях, и то, и другое. Но игра стала более равной, менее динамичной и интересной. Хозяева пару-тройку раз здорово убегали в контратаки, гости безуспешно продолжали искать путь к штрафной Мика Меньяна, претендующего на звание преемника Льориса.

У гостей, пожалуй, стоит похвалить Жоржиньо Вейналдума. Во всяком случае, на фоне партнеров. Полузащитник успевал отрабатывать сзади и поддерживать атаки, сам находил ударные позиции и хорошо видел партнеров, а еще реже товарищей ошибался в передачах. Думаю, стоит и ему в заслугу приписать более равную игру после перерыва.

Тем не менее, вице-чемпионы мира уверенно довели матч даже до еще более крупной победы (под занавес встречи Мбаппе из штрафной раскидал всех на замахах и вколотил мяч в дальний угол, а Депай не смог переиграть Меньяна даже с пенальти) и на пару с Грецией (разгромила Гибралтар) возглавили турнирную таблицу. Им через три дня играть в Дублине, а у голландцев будет возможность оттачивать новый стиль Кумана на Гибралтаре.

Чемпионат Европы. Отборочный этап. 1-й тур

Франция – Нидерланды – 4:0 (3:0)

Голы: Гризманн, 2 – 1:0. Упамекано, 8 – 2:0. Мбаппе, 21 – 3:0. Мбаппе, 88 – 4:0.

Нереализованный пенальти: Депай, 90+5 (вратарь).

Франция: Меньян, Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес, Тчуамени (Камавинга, 77), Рабьо (К. Тюрам, 89), Коман (Диаби, 67), Гризманн (Фофана, 77), Мбаппе, Коло Муани (Жиру, 77).

Нидерланды: Силлессен, Тимбер, Гертрейда (Маласиа, 87), ван Дейк, Аке, де Рон (Блинд, 67), Вейналдум, Тейлор (Вегорст, 33), Бергейс (Мален, 68), Симонс (Д. Классен, 68), Депай.

Предупреждения: Рабьо, 45. Гертрейда, 65. Конате, 71. Блинд, 78. Т. Эрнандес, 90. Юпамекано, 90+3.

Судья: Мариани (Италия).

источник: «Советский спорт»
Капитанская повязка не поссорила Мбаппе и Гризманна. Они разорвали Нидерланды за 20 минут
Капитанская повязка не поссорила Мбаппе и Гризманна. Они разорвали Нидерланды за 20 минут
Сборная Франции разгромила Нидерланды на своем поле со счетом 4:0. Гризманн забил первый мяч, а Мбаппе – третий и четвертый.
25.03.2023 00:52
Футбол
автор: Артем Зибрак
Ретеги – аргентинский нападающий, забивший в дебютном матче за Италию. Его сравнивают с Батистутой
Ретеги – аргентинский нападающий, забивший в дебютном матче за Италию. Его сравнивают с Батистутой
Парень из спортивной семьи. Его отец – олимпийский чемпион по хоккею на траве.
24.03.2023 16:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
ФК «Голливуд» снова на сцене! «Бавария» заменила Нагельсманна на Тухеля перед матчем за чемпионство
ФК «Голливуд» снова на сцене! «Бавария» заменила Нагельсманна на Тухеля перед матчем за чемпионство
Экс-тренер «Боруссии» дебютирует в Мюнхене матчем за золото против бывшей команды, а затем еще схлестнется с Гвардиолой в полуфинале Лиги чемпионов.
24.03.2023 13:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Экзистенциальный кризис команды Карпина. Зачем сборная России играет эти товарищеские матчи?
Экзистенциальный кризис команды Карпина. Зачем сборная России играет эти товарищеские матчи?
Футбол в исполнении сборной России физически больно смотреть.
24.03.2023 10:46
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной, Англия победила Италию впервые с 1977 года
Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной, Англия победила Италию впервые с 1977 года
Англичане удержали историческую победу в меньшинстве. За Италию в дебютном матче сумел отличиться аргентинец Ретеги.
24.03.2023 00:47
Футбол
автор: Артем Зибрак
Опять «Зенит», опять скандал…
Опять «Зенит», опять скандал…
Болельщики питерского клуба провоцировали местных и допровоцировались.
23.03.2023 22:42
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Короли ничьих. Обедненный Иран оказался сильнее нас
Короли ничьих. Обедненный Иран оказался сильнее нас
Сборная России отбилась в Тегеране, но игру вновь продемонстрировала куцую. Команды обменялись реализованными пенальти – на точный удар Антона Миранчука в начале второго тайма ответил Тареми, имевший моментов как минимум на хет-трик.
23.03.2023 22:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Подкупом «Барселоной» Негрейры заинтересовался УЕФА. Клубу может грозить отстранение от еврокубков
Подкупом «Барселоной» Негрейры заинтересовался УЕФА. Клубу может грозить отстранение от еврокубков
Но есть и более серьезные санкции. ФИФА вправе понизить клуб в классе, а испанская фемида – вообще ликвидировать.
23.03.2023 18:38
Футбол
автор: Артем Зибрак
Озил завершил карьеру. Он фотографировался с Эрдоганом, защищал уйгуров и обвинял немцев в расизме
Озил завершил карьеру. Он фотографировался с Эрдоганом, защищал уйгуров и обвинял немцев в расизме
А Руни угрожал Фергюсону уйти из «МЮ» после отказа купить Озила еще из «Вердера».
23.03.2023 15:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Андрей Чернышов: Иран выше на голову предыдущих соперников, оправдание – поле не то, не пройдет
Андрей Чернышов: Иран выше на голову предыдущих соперников, оправдание – поле не то, не пройдет
В четверг, 23 марта, в Тегеране состоится товарищеский матч сборных Ирана и России. Экс-защитник сборных СССР, СНГ и России, бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов – о предстоящей игре. 
23.03.2023 14:53
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика