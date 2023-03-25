Капитанская повязка не поссорила Мбаппе и Гризманна. Они разорвали Нидерланды за 20 минут

КАПИТАН МБАППЕ

Второй день подряд на старте отборочного этапа Евро-2024 УЕФА делает любителям футбола подарок. В четверг в Неаполе англичане взяли у итальянцев реванш за поражение в финале Евро-2024, а на следующей день финалисты ЧМ-2022 принимали Нидерланды. Обе команды объединяет тот факт, что их путь в Катаре удалось прервать только Аргентине с великим Лионелем Месси во главе.

Главное событие в стане трехцветных – выбор Килиана Мбаппе новым капитаном после ухода из сборной Уго Льориса. Дидье Дешам не сразу определился с обладателем повязки. Была вероятность, что Антуан Гризманн в случае «неверного» выбора объявит о завершении международной карьеры, но тренер поговорил с форвардом «Атлетико» и все решил. Свидетельством чему тот факт, что эти двое и соорудили гол уже на третьей минуте.

У голландцев определяющим стала смена главного тренера. Ветеран Луи ван Гал покинул сборную, а его кресло занял экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман. Он очень сильно изменил вид нидерландской команды по наполнению исполнителями, но главные звезды Вирджил ван Дейк и Мемфис Депай по-прежнему на месте.

МБАППЕ И ГРИЗМАНН ПРОТИВ ОРАНЖЕВОЙ ТИКИ-ТАКИ

Команда у Дешама без преувеличения прекрасная, и он великолепно управляет коллективом. Журналисты сутками рассуждали о разочаровании Гризманном статусом вице-капитана, а он уже на третьей минуте начал и завершил атаку – пошел в отбор в середине поля, выцарапал мяч у оппонента и набежал вторым темпом под передачу Мбаппе слева.

Прошло всего пять минут, как все тот же Гризманн отлично навесил со штрафного. Мяч крутился к воротам по такой траектории, что Яспер Силлессен не рискнул выходить из ворот и с мячом встретился, когда тот отскочил ему в руку от земли. Среагировать вратарь не успел, и отскок оказался в пользу Дайо Упамекано, которому оставалось только затолкать мяч в сетку. Шла лишь восьмая минута…

Источник фото: IMAGO

Куман как будто пытается принести с собой в сборную «Барселону». Оранжевые владели мячом до 70% времени, но очень тяжело продвигали мяч вперед, зачастую перекатывая его на своей половине поля. Французы встречали соперника средним блоком и отлично разбегались, когда перехватывали мяч. Уже на 21-й минуте они довели счет до крупного – после очередного перехвата Орельен Тчуамени придумал вертикальную передачу низом, а Рандаль Коло Муани взял да и пропустил мяч на Мбаппе. Новоиспеченный капитан без труда пробил Силлессена четким ударом в ближний угол.

ПОТРЯСАЮЩИЙ КОЛО МУАНИ

Даже на фоне признанных мастеров особенно понравился Коло Муани, вытеснивший из основы лучшего бомбардира в истории сборной Франции Оливье Жиру. Парень невероятно быстро соображает (эпизод с голом Мбаппе гениален), отлично видит поле, очень грамотно выбирает позицию, спокойно меняется позициями с Мбаппе и Кингсли Команом и совершенно не тянет одеяло на себя. А еще он при своей длинноногости быстр, пластичен, здорово играет на втором этаже и обладает хорошей техникой. Характеристика идеального нападающего, да?

Куман с грустью взирал, как соперник доминирует над его командой идейно и попытался изменить формацию атакующей линии. Депай отправился на фланг, а позицию в центре занял вышедший уже на 33-й минуте (!) гигант Ваут Вегорст. Форвард «Атлетико» действительно получил больше свободы, но и от ворот оказался дальше. А нападающему «МЮ» сложно было себя проявить, потому что подач в штрафную было минимум просто из-за того, что партнеры с трудом выходили на позиции для нацеленных передач верхом.

Источник фото: IMAGO

Хочется верить, что с возвращением дисквалифицированного Денбеза Дюмфриса игра голландцев обретет более цельный вид. У своих ворот ему вряд ли пришлось бы проще, чем Лютсхарелу Гертрейде, но в атаке он точно добавил бы команде динамики и напора. Еще позволил бы Куману перейти на игру в три центральных защитника, потому что может в одиночку вспахать бровку в роли латераля.

ШТИЛЬ ВМЕСТО ШТОРМА

Сложно сказать, что стало определяющим во втором тайме – изменения Кумана или предопределенность исхода встречи, которую осознавали все. Наверное, как водится в таких случаях, и то, и другое. Но игра стала более равной, менее динамичной и интересной. Хозяева пару-тройку раз здорово убегали в контратаки, гости безуспешно продолжали искать путь к штрафной Мика Меньяна, претендующего на звание преемника Льориса.

У гостей, пожалуй, стоит похвалить Жоржиньо Вейналдума. Во всяком случае, на фоне партнеров. Полузащитник успевал отрабатывать сзади и поддерживать атаки, сам находил ударные позиции и хорошо видел партнеров, а еще реже товарищей ошибался в передачах. Думаю, стоит и ему в заслугу приписать более равную игру после перерыва.

Тем не менее, вице-чемпионы мира уверенно довели матч даже до еще более крупной победы (под занавес встречи Мбаппе из штрафной раскидал всех на замахах и вколотил мяч в дальний угол, а Депай не смог переиграть Меньяна даже с пенальти) и на пару с Грецией (разгромила Гибралтар) возглавили турнирную таблицу. Им через три дня играть в Дублине, а у голландцев будет возможность оттачивать новый стиль Кумана на Гибралтаре.

Чемпионат Европы. Отборочный этап. 1-й тур

Франция – Нидерланды – 4:0 (3:0)

Голы: Гризманн, 2 – 1:0. Упамекано, 8 – 2:0. Мбаппе, 21 – 3:0. Мбаппе, 88 – 4:0.

Нереализованный пенальти: Депай, 90+5 (вратарь).

Франция: Меньян, Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес, Тчуамени (Камавинга, 77), Рабьо (К. Тюрам, 89), Коман (Диаби, 67), Гризманн (Фофана, 77), Мбаппе, Коло Муани (Жиру, 77).

Нидерланды: Силлессен, Тимбер, Гертрейда (Маласиа, 87), ван Дейк, Аке, де Рон (Блинд, 67), Вейналдум, Тейлор (Вегорст, 33), Бергейс (Мален, 68), Симонс (Д. Классен, 68), Депай.

Предупреждения: Рабьо, 45. Гертрейда, 65. Конате, 71. Блинд, 78. Т. Эрнандес, 90. Юпамекано, 90+3.

Судья: Мариани (Италия).