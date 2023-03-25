Испания во главе с Моратой поборется с Норвегией без Холанда

История противостояний этих двух национальных команд не особо богатая: Испания и Норвегия встречались восемь раз, пять побед - на счету у испанцев, одна - у норвежцев и две ничьи. В последний раз сборные пересекались в 2019 году в аналогичном отборочном турнире на Евро-2020. «Красная фурия» тогда безоговорочно выиграла квалификационную группу F, не потерпев в 10 встречах ни одного поражения. А вот норвежцы заняли в группе лишь третью позицию из-за большого количества ничьих, но попали в стыки. И тем не менее до финальной части прошлого евротурнира «викингам» дойти не удалось.

Но на этот раз в своей группе А, сборная Норвегии - второй безусловный фаворит после Испании, даже несмотря на то, что в первых матчах отбора не примет участие главная сила команды - нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, пока он травмирован. Но у скандинавов есть еще кем удивить в лице Мартина Эдегора из лондонского «Арсенала» и Александера Серлота из «Реал Сосьедад». Так что остальным участникам квинтета А - сборным Кипра, Шотландии и даже Грузии с ее невероятным Хвичей Кварацхелия, будет совсем непросто выбраться из группы.

Что же касается предстоящего матча между Испанией и Норвегией, то он будет интересен, в первую очередь, презентацией обновлённого состава «красной фурии». Пришедший на смену Луису Энрике коуч Луис де ла Фуэнте основательно трансформировал сборную - из тех, кто был на мундиале в Катаре, он вызвал только 11 футболистов. Легенда «красной фурии» Серхио Рамос, отыгравший за сборную 180 матчей и забивший 23 гола, вызова в национальную команду от нового тренера так и не получил и месяц назад объявил о завершении международной карьеры. Коке и Жорди Альба также не были приглашены на мартовский сбор. Потеряла «красная фурия» и еще одного опытнейшего испанского ветерана и капитана команды Серхио Бускетса. Полузащитник провел за сборную 143 матча и забил два мяча, но после ЧМ-2022 принял решение ее покинуть. Так что теперь капитанская повязка перешла к 30-летнему Альваро Морате, форварду мадридского «Атлетико», чем многие болельщики и некоторые специалисты остались недовольны. На их взгляд, Мората ментально совершенно не готов к этой роли. Футболист всегда крайне остро реагировал на критику, да и то, что в «Челси» Альваро оказался в одном шаге от клинической депрессии, забыть игроку никак не могут. Между тем, Мората проводит уверенный сезон в «Атлети» - в 26 матчах нападающий отметился десятью голами. Да и за сборную Альваро уже наиграл достаточно матчей для звания кэпа - на его счету 61 встреча и 30 забитых мячей. Но в любом случае, во время квалификации на Евро-2024 к нему будет приковано особое внимание, и даже малейшую осечку форварду не простят.