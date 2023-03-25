Бывшего игрока сборной Англии убедили возобновить карьеру  

Талантливый человек талантлив во всем. Голливудский актер Райан Рейнольдс с ноги открыл дверь в футбольный мир, принял на себя обязательства по дальнейшей судьбе старейшего английского клуба из Северного Уэльса «Рексхэм» и тащит его наверх, параллельно реанимируя имена некогда легендарных игроков.

39-летний Бен Фостер, отказавший этой осенью самому богатому владельцу футбольного клуба и его «Ньюкаслу», заключил краткосрочный контракт с обитателями Национальной лиги, пятого по рангу футбольного дивизиона Англии. Видимо, Премьер-лига футболисту порядком приелась. А вот помочь родному в прошлом «Рексхэму» - это достойная мотивация. Команда недавно осталась без основного вратаря Роба Лейнтона, который из-за травмы выбыл на неопределённый срок.

Фостер защищал цвета клуба в далеком 2005 году, приехав в аренду из «Сток Сити». Тогда Бен принес удачу своей команде: помог выиграть трофей Английской футбольной лиги. А потом и клуб из Северного Уэльса отплатил Фостеру сторицей - после пахоты у «красных драконов» кипера заметил и подписал «Манчестер Юнайтед», где футболист провел пять лет.

- Когда я приходил сюда впервые, то «Рексхэм» был для меня трамплином в дальнейшей карьере. Если бы мне 18 лет назад сказали, что у меня будет такая карьера, я бы, наверное, не поверил. Я многим обязан «Рексхэму», - сказал заслуженный вратарь.

Последним большим клубом Фостера перед первым завершением карьеры был «Уотфорд», за который англичанин отстоял 26 матчей в прошлом сезоне АПЛ. Бен не сумел предотвратить вылет «шершней» в Чемпионшип, после чего и решил уйти из профессии. Но, возвращаясь к талантливому мистеру Рейнольдсу: пусть и непонятно как, но ему и его «Рексхэму» удалось, и точно не суммой зарплаты, уговорить экс-вратаря «МЮ» на второе пришествие. Такие увлеченные люди всегда нужны в футболе, именно они и делают его интереснее.

- Я на седьмом небе от счастья. Это хороший клуб. Здесь многое изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз, но приятно вернуться, особенно в качестве игрока. Интересно посмотреть, как моё тело будет себя чувствовать после первых тренировок! - эмоционировал Фостер сразу после подписания контракта. Так что «Рексхэм» в который раз нашел удачный способ привлечь к себе внимание, а заодно и усилиться. Сейчас команда лидирует в Национальной Лиге, на три очка опережая своего ближайшего преследователя «Ноттс Каунти». Ну, а про Бена Фостера, который вернулся домой, Рейнольдс наверняка снимет отдельный эпизод в рамках своего документального сериала «Добро пожаловать в Рексхэм» - красивая история для хороших рейтингов.