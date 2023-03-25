Армянские драмы. Как Армения провела достойный матч, но все-таки проиграла

Армения готовилась к старту отборочного цикла основательно. Наплыв желающих посетить этот матч был огромным. В аэропорту накануне игры в зоне прилета – огромные очереди.

– Первый раз в Армении? – спрашивает пограничница.

– Да, никогда не был.

– Цель визита?

– На футбол.

Девушка теряет интерес к моему паспорту, поднимает глаза:

– За Армению будете болеть? Тогда добро пожаловать! – и улыбается широкой уютной улыбкой, которая может принадлежать только женщинам старше определенного возраста – они-то знают толк в том, кому радушно распахивать калитку своей души, а с кем оставаться холодной.

Аэропорт – близко от города. Путь до центра даже с учётом пятничных вечерних пробок – не больше 20 минут.

Таксист, разумеется, рассказывает, как в молодости был соседом самого Хорена Оганесяна, легендарного игрока «Арарата» и сборной СССР. Следует подробный рассказ о том, как Хорен по-соседски доставал билеты на не менее легендарный стадион «Раздан».

С утра заглянул в район стадиона. Там давно не играют – стадион в частной собственности и нуждается в срочном ремонте. Но как тактично вписывали его в свое время в окружающий ландшафт! Трибуны – словно склоны сползающего к реке ущелья.

Сейчас над стадионом, чуть в стороне, возвышается коньячный завод «Арарат».

– Завод фотографируете или речку? – интересуется бабуля, торгующая чем-то в здешнем подземном переходе.

– Да я больше стадионом интересуюсь…

– Брат, не здесь играть будут сегодня, – случайный прохожий тут же готовится мне объяснить. Город живет футболом.

В городе все дни, которые предшествуют матчу Армения – Турция, достаточно много полиции. Но в целом все вежливо и спокойно. Площадь Республики (бывшая, как несложно догадаться, площадь Ленина) и ее окрестности заполнена людьми даже после полуночи.

На каждом углу – дорожный знак, запрещающий подавать сигнал клаксоном автомобиля. Но это же южная страна со своим неповторимым колоритом! Один сигналит, потому что трогается от обочины. Второй – потому что собирается парковаться. Третий – потому что планирует дальше ехать прямо и всех об этом предупреждает. Атмосфера!

Иду к гостинице «Ramada Hotel», чтобы взглянуть на разместившуюся там сборную Турции. Но первый, кого я встречаю в лобби – Нобель Арустамян. Коллега угощает меня прекрасным армянским завтраком – омлет с зеленью, хумус, лепешки лахмаджун с телятиной, прекрасный чай, а главное - любезно рассказывает о шансах обеих команд, о лидерах местной сборной, один из которых играет в аргентинском «Бока хуниорс», а другой – в MLS. Отдельный сюжет состоял в перечислении всех победных матчей сборной Армении за последние годы. В благодарность за столь подробный ликбез дарю ему стопочку газет «Советского спорта» с громкими обложками последних дней.

Но одно дело - спортивная составляющая, другое – подтексты политические. Наверное, никому не надо объяснять, что означает для обеих стран афиша Армения – Турция. Полтора десятка лет назад сборные уже встречались в одном из отборочных циклов. Статусу матчей придавалось огромное значение - главы государств в обеих встречах находились в ложах друг у друга. И поэтому общая атмосфера вокруг игр была чересчур уж политизирована. Сейчас же, на фоне намечающегося потепления в отношениях (летом запланировано открытие границ) принято решение матч максимально деполитизировать. Не будет с обеих сторон президентов, премьеров. Максимально допустимый уровень – это два министра спорта. То же планируется сделать и в ответной игре.

Местная федерация, власти, пресса все дни перед матчем активно призывала болельщиков болеть за Армению, а не против Турции. Ясно, что для многих это не одно и то же.

Стадион расположен неподалеку от центра города. В принципе, в Ереване все близко. Везде можно дойти пешком. За три с лишним часа у закрытых ворот стадиона уже собираются болельщики. Многие – с лепешками и лавашом. Прямо на пути к стадиону кафе и ресторанов уже немного, зато много пекарен.

Играют на бывшем стадионе «Динамо», который с 50-х пережил несколько реконструкций, был с беговыми дорожками, сейчас – без. Но в целом удобным его не назовёшь: дорожки убрали, но расстояние-то от трибун до поля никуда не делось. Да и закругления за воротами только отдаляют поле для фан-сектора. Хорошо, хоть крыша есть над всем периметром - незадолго до матча стал накрапывать мелкий дождик.

Как таковых подтрибунных помещений нет – проходишь между трибунами и с первого ряда поднимаешься уже в нужный сектор, на свое место.

Ворота открыли за два с небольшим часа до начала матча, а примерно за час до стартового свистка трибуны были заполнены примерно на три четверти. Никаких активностей не было, но местные болельщики жаждали футбола и сами себя развлекали. Дает флэш-интервью кто-то из сборников у кромки поля – стадион уже ликует.

Огромное количество пап и мам пришли с детьми. Рядом со мной – отец и три дочки дошкольного возраста. Ни одна из них не вела в течение всего матча!

Обратил внимание, что хватало одиноких девушек, самостоятельно пришедших на игру, укутавшись в армянский флаг. Может, искали свою судьбу? Да нет, искренне переживали все 90 минут.

– Как думаете, аншлаг будет? – спрашиваю у соседа по другую руку.

– Боюсь, что вряд ли. У нас ведь в Армении такая же коррупция, как у вас в России. Ажиотаж огромный – и куча билетов сразу попали к спекулянтам. На хорошие места продают по 40 тысяч драм (это примерно 8 тысяч рублей). Для нас это очень дорого.

Но стадион все равно заполняется. Ни одного свободного места вообще!

– А знаешь, какая главная интрига сегодня? – говорит сосед по трибуне. – Встанут все во время турецкого гимна или нет. В прошлый раз не вставали.

Но отношения и в самом деле меняются: почти все встают, а первые мгновения игры – та самая атмосфера, которая уже ушла у нас: петарды, дым, всеобщее ликование.

Недавнее разрушительное землетрясение в Турции неожиданным образом внесло свою лепту в урегулирование отношений между соседними народами. Армения прислала немалое число спасателей, турецкие болельщики выражали благодарность во время недавних матчей еврокубков – на баннере был среди прочих и флаг Армении («Советский спорт» рассказывал об этой мощнейшей гуманитарной акции). Вот и сейчас, во время турецкого гимна, на экраны стадиона было выведено на разных языках одно и то же понятное слово: «МИР». Стадион аплодировал.

Турецкая сборная сделала ставку на быстрый гол – в первые 10 минут было проведено сразу несколько острых атак. Но гол случился в противоположные ворота – Армения провела острую атаку права флангом и открыла счет.

Фаворит матча, каковым без всякого сомнения была сборная гостей, смог выйти вперед лишь к 70-й минуте – 2:1. Оставшееся время под шум трибун армяне грузили мяч в чужую штрафную и несколько раз вполне могли преуспеть, но счет 2:1 так и сохранился до финального свистка.

Агрессии не было - болельщики были довольны самоотверженной игрой своей команды, которая выгрызала мяч на всех участках поля 90 минут. Футбольная драма, которая вовсе не стала трагедией.

Покидаю окрестности стадиона. Девушка грустит.

– Как тебя зовут? Не грусти!

– Анушик.

– То есть Ануш?

– Если б Вы были моим ровесником, я бы представилась Вам как Ануш. Но Вы для меня слишком взрослый дяденька, поэтому – Анушик.