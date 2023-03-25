ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Армянские драмы. Как Армения провела достойный матч, но все-таки проиграла

Главный редактор «Советского спорта» слетал в Армению на матч, в котором сошлось огромное количество смыслов и подтекстов.
Армянские драмы. Как Армения провела достойный матч, но все-таки проиграла
25 марта 2023 23:19
автор: Николай Яременко

Армения готовилась к старту отборочного цикла основательно. Наплыв желающих посетить этот матч был огромным. В аэропорту накануне игры в зоне прилета огромные очереди.

Первый раз в Армении? спрашивает пограничница.

Да, никогда не был.

Цель визита?

На футбол.

Девушка теряет интерес к моему паспорту, поднимает глаза:

За Армению будете болеть? Тогда добро пожаловать! и улыбается широкой уютной улыбкой, которая может принадлежать только женщинам старше определенного возраста они-то знают толк в том, кому радушно распахивать калитку своей души, а с кем оставаться холодной.

Аэропорт близко от города. Путь до центра даже с учётом пятничных вечерних пробок не больше 20 минут.

Таксист, разумеется, рассказывает, как в молодости был соседом самого Хорена Оганесяна, легендарного игрока «Арарата» и сборной СССР. Следует подробный рассказ о том, как Хорен по-соседски доставал билеты на не менее легендарный стадион «Раздан».

С утра заглянул в район стадиона. Там давно не играют стадион в частной собственности и нуждается в срочном ремонте. Но как тактично вписывали его в свое время в окружающий ландшафт! Трибуны словно склоны сползающего к реке ущелья.

Сейчас над стадионом, чуть в стороне, возвышается коньячный завод «Арарат».

Завод фотографируете или речку? интересуется бабуля, торгующая чем-то в здешнем подземном переходе.

Да я больше стадионом интересуюсь…

Брат, не здесь играть будут сегодня, случайный прохожий тут же готовится мне объяснить. Город живет футболом.

В городе все дни, которые предшествуют матчу Армения Турция, достаточно много полиции. Но в целом все вежливо и спокойно. Площадь Республики (бывшая, как несложно догадаться, площадь Ленина) и ее окрестности заполнена людьми даже после полуночи.

На каждом углу дорожный знак, запрещающий подавать сигнал клаксоном автомобиля. Но это же южная страна со своим неповторимым колоритом! Один сигналит, потому что трогается от обочины. Второй потому что собирается парковаться. Третий потому что планирует дальше ехать прямо и всех об этом предупреждает. Атмосфера!

Иду к гостинице «Ramada Hotel», чтобы взглянуть на разместившуюся там сборную Турции. Но первый, кого я встречаю в лобби Нобель Арустамян. Коллега угощает меня прекрасным армянским завтраком омлет с зеленью, хумус, лепешки лахмаджун с телятиной, прекрасный чай, а главное - любезно рассказывает о шансах обеих команд, о лидерах местной сборной, один из которых играет в аргентинском «Бока хуниорс», а другой в MLS. Отдельный сюжет состоял в перечислении всех победных матчей сборной Армении за последние годы. В благодарность за столь подробный ликбез дарю ему стопочку газет «Советского спорта» с громкими обложками последних дней.

Но одно дело - спортивная составляющая, другое подтексты политические. Наверное, никому не надо объяснять, что означает для обеих стран афиша Армения Турция. Полтора десятка лет назад сборные уже встречались в одном из отборочных циклов. Статусу матчей придавалось огромное значение - главы государств в обеих встречах находились в ложах друг у друга. И поэтому общая атмосфера вокруг игр была чересчур уж политизирована. Сейчас же, на фоне намечающегося потепления в отношениях (летом запланировано открытие границ) принято решение матч максимально деполитизировать. Не будет с обеих сторон президентов, премьеров. Максимально допустимый уровень это два министра спорта. То же планируется сделать и в ответной игре.

Местная федерация, власти, пресса все дни перед матчем активно призывала болельщиков болеть за Армению, а не против Турции. Ясно, что для многих это не одно и то же.

Стадион расположен неподалеку от центра города. В принципе, в Ереване все близко. Везде можно дойти пешком. За три с лишним часа у закрытых ворот стадиона уже собираются болельщики. Многие с лепешками и лавашом. Прямо на пути к стадиону кафе и ресторанов уже немного, зато много пекарен.

Играют на бывшем стадионе «Динамо», который с 50-х пережил несколько реконструкций, был с беговыми дорожками, сейчас без. Но в целом удобным его не назовёшь: дорожки убрали, но расстояние-то от трибун до поля никуда не делось. Да и закругления за воротами только отдаляют поле для фан-сектора. Хорошо, хоть крыша есть над всем периметром - незадолго до матча стал накрапывать мелкий дождик.

Как таковых подтрибунных помещений нет проходишь между трибунами и с первого ряда поднимаешься уже в нужный сектор, на свое место.

Ворота открыли за два с небольшим часа до начала матча, а примерно за час до стартового свистка трибуны были заполнены примерно на три четверти. Никаких активностей не было, но местные болельщики жаждали футбола и сами себя развлекали. Дает флэш-интервью кто-то из сборников у кромки поля стадион уже ликует.

Огромное количество пап и мам пришли с детьми. Рядом со мной отец и три дочки дошкольного возраста. Ни одна из них не вела в течение всего матча!

Обратил внимание, что хватало одиноких девушек, самостоятельно пришедших на игру, укутавшись в армянский флаг. Может, искали свою судьбу? Да нет, искренне переживали все 90 минут.

Как думаете, аншлаг будет? спрашиваю у соседа по другую руку.

Боюсь, что вряд ли. У нас ведь в Армении такая же коррупция, как у вас в России. Ажиотаж огромный и куча билетов сразу попали к спекулянтам. На хорошие места продают по 40 тысяч драм (это примерно 8 тысяч рублей). Для нас это очень дорого.

Но стадион все равно заполняется. Ни одного свободного места вообще!

А знаешь, какая главная интрига сегодня? говорит сосед по трибуне. Встанут все во время турецкого гимна или нет. В прошлый раз не вставали.

Но отношения и в самом деле меняются: почти все встают, а первые мгновения игры та самая атмосфера, которая уже ушла у нас: петарды, дым, всеобщее ликование.

Недавнее разрушительное землетрясение в Турции неожиданным образом внесло свою лепту в урегулирование отношений между соседними народами. Армения прислала немалое число спасателей, турецкие болельщики выражали благодарность во время недавних матчей еврокубков на баннере был среди прочих и флаг Армении («Советский спорт» рассказывал об этой мощнейшей гуманитарной акции). Вот и сейчас, во время турецкого гимна, на экраны стадиона было выведено на разных языках одно и то же понятное слово: «МИР». Стадион аплодировал.

Турецкая сборная сделала ставку на быстрый гол в первые 10 минут было проведено сразу несколько острых атак. Но гол случился в противоположные ворота Армения провела острую атаку права флангом и открыла счет.

Фаворит матча, каковым без всякого сомнения была сборная гостей, смог выйти вперед лишь к 70-й минуте 2:1. Оставшееся время под шум трибун армяне грузили мяч в чужую штрафную и несколько раз вполне могли преуспеть, но счет 2:1 так и сохранился до финального свистка.

Агрессии не было - болельщики были довольны самоотверженной игрой своей команды, которая выгрызала мяч на всех участках поля 90 минут. Футбольная драма, которая вовсе не стала трагедией.

Покидаю окрестности стадиона. Девушка грустит.

Как тебя зовут? Не грусти!

Анушик.

То есть Ануш?

Если б Вы были моим ровесником, я бы представилась Вам как Ануш. Но Вы для меня слишком взрослый дяденька, поэтому Анушик.

источник: «Советский спорт»
Армянские драмы. Как Армения провела достойный матч, но все-таки проиграла
Армянские драмы. Как Армения провела достойный матч, но все-таки проиграла
Главный редактор «Советского спорта» слетал в Армению на матч, в котором сошлось огромное количество смыслов и подтекстов.
25.03.2023 23:19
Футбол
автор: Николай Яременко
История одного падения. Грустный день рождения Мануэля Нойера
История одного падения. Грустный день рождения Мануэля Нойера
В понедельник вратарю «Баварии» и сборной Германии исполняется 37 лет. Праздник будет грустным.
25.03.2023 14:43
Футбол
автор: Алексей Андронов
«Моуринью устроил мне ВИП-экскурсию по «Реалу», а Гвардиола даже не удосужился встретиться»
«Моуринью устроил мне ВИП-экскурсию по «Реалу», а Гвардиола даже не удосужился встретиться»
Месут Озил делится впечатлениями от завершившейся карьеры.
25.03.2023 12:53
Футбол
автор: Артем Зибрак
Бывшего игрока сборной Англии убедили возобновить карьеру  
Бывшего игрока сборной Англии убедили возобновить карьеру  
«Красным драконам» удалось убедить бывшего кипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а по совместительству рекордсмена АПЛ по количеству сэйвов (1248!) возобновить игровую карьеру. 
25.03.2023 09:23
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Испания во главе с Моратой поборется с Норвегией без Холанда
Испания во главе с Моратой поборется с Норвегией без Холанда
Матчи первого тура отбора на чемпионат Европы 2024 года стартовали. Сборная Испании сыграет 25 марта против сборной Норвегии. Матч состоится в испанской Малаге и начнется в 22:45 мск.
25.03.2023 09:19
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Капитанская повязка не поссорила Мбаппе и Гризманна. Они разорвали Нидерланды за 20 минут
Капитанская повязка не поссорила Мбаппе и Гризманна. Они разорвали Нидерланды за 20 минут
Сборная Франции разгромила Нидерланды на своем поле со счетом 4:0. Гризманн забил первый мяч, а Мбаппе – третий и четвертый.
25.03.2023 00:52
Футбол
автор: Артем Зибрак
Ретеги – аргентинский нападающий, забивший в дебютном матче за Италию. Его сравнивают с Батистутой
Ретеги – аргентинский нападающий, забивший в дебютном матче за Италию. Его сравнивают с Батистутой
Парень из спортивной семьи. Его отец – олимпийский чемпион по хоккею на траве.
24.03.2023 16:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
ФК «Голливуд» снова на сцене! «Бавария» заменила Нагельсманна на Тухеля перед матчем за чемпионство
ФК «Голливуд» снова на сцене! «Бавария» заменила Нагельсманна на Тухеля перед матчем за чемпионство
Экс-тренер «Боруссии» дебютирует в Мюнхене матчем за золото против бывшей команды, а затем еще схлестнется с Гвардиолой в полуфинале Лиги чемпионов.
24.03.2023 13:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Экзистенциальный кризис команды Карпина. Зачем сборная России играет эти товарищеские матчи?
Экзистенциальный кризис команды Карпина. Зачем сборная России играет эти товарищеские матчи?
Футбол в исполнении сборной России физически больно смотреть.
24.03.2023 10:46
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной, Англия победила Италию впервые с 1977 года
Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной, Англия победила Италию впервые с 1977 года
Англичане удержали историческую победу в меньшинстве. За Италию в дебютном матче сумел отличиться аргентинец Ретеги.
24.03.2023 00:47
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика