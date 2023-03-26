По конспектам Луиса Энрике. Испания вновь разочаровала и не по игре разгромила Норвегию

ИСПАНИЯ С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ, НОРВЕГИЯ БЕЗ ХОЛАНДА

Сборная Испании очень лихо начала ЧМ-2022, а вот вылетела и турнира бездарно, надоев всем пустым контролем мяча без малейших попыток рискнуть ради того, чтобы прорваться ближе к чужим воротам. И после поражения от Марокко в серии пенальти Луис Энрике покинул тренерский мостик, а его кресло занял не самый известный специалист Луис де ла Фуэнте, работавший со сборными Испании всех возрастов, в том числе и олимпийской (в финале Олимпиады-2021 проиграли Бразилии).

Естественно, новый игровой цикл принес несколько изменений. Новый тренер решил не вызывать Жорди Альбу, а место в основе доверил его одноклубнику Алексу Бальде, но две других важных позиции осиротели не по его вине – Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной, а Педри травмирован. В итоге место в старте нашлось Микелю Мерино («Реал Сосьедад»), а в нападении под Альваро Моратой оказался 35-летний легендарный форвард «Сельты» Яго Аспас, для которого эта игра за «красную фурию» стала только 19-й в карьере.

Что до сборной Норвегии, то она предстала в Малаге без своей главной звезды Эрлинга Холанда, вернувшегося в расположение «Манчестер Сити» из-за травмы паха. В центре нападения у гостей вышел Александер Серлот, а внимание приковывал лидер «Арсенала» Мартин Эдегор.

ОЛЬМО СЫГРАЛ СТОЛБА

Практика показала, что у Испании может меняться тренер, но не стиль. Хозяева привычно прибрали мяч к своим ногам и стали раскатывать его на чужой половине поля. Слишком вперед не лезли, но и усомниться в своем преимуществе не давали. К 16-й минуте, согласно статистике Whoscored, испанцы владели мячом (внимание!) 92 процента времени!

Все знают, что они могут катать мяч сутками, но быть бесконечно далекими от гола, но подсобили сами норвежцы. Они здорово держали небольшое расстояние между линиями, но в самих линиях располагались слишком узко и позволили сопернику растянуть свою оборону. Уже на 13-й минуте подключившийся к атаке Бальде с угла штрафной мощно прострелил в центр и попал в Дани Ольмо, от которого мяч и юркнул в дальний угол. Стартовый план Столе Сольбаккена можно было выкинуть в корзину.

Даже этот момент не вынудил норвежцев изменить тактику игры в обороне. Они по-прежнему располагались очень узко, оставляя оппонентов на краях в одиночестве, но как следует распорядиться этим испанцы не смогли. Более того, у своих ворот в оставшееся до перерыва время они позволили больше, чем создали у чужих, но удар Мартина Эдегора из центра штрафной пришелся в защитника, а выстрел замыкавшего подачу Серлота Фредрика Аурснеса под перекладину вытащил Кепа Аррисабалага.

КАК НЕ ХВАТАЕТ ХОЛАНДА

Игра стала меняться еще до перерыва, а во втором тайме это стало только заметнее. В первые 15 минут второй половины норвежцы владели мячом 57 процентов времени. У Испании! На ее поле! Непонятно только, это такой тактический замысел де ла Фуэнте или просто бессилие его подопечных? Честно говоря, во второе верится даже больше. Если бы не Кепа, хозяевам пришлось бы краснеть – вратарь стильно зачерпнул с линии ворот мяч, отскочивший от бросившегося под удар Начо.

Впрочем, стоит признать, что доминировали гости недолго. Де ла Фуэнте сравнительно быстро сориентировался и выпустил вместо потерявшегося Аспаса и инертного Гави Дани Себальоса и Микела Оярсабаля. Оба прилично вошли в игру, особенно полузащитник «Реала», сообразивший по удару для Йереми Пино (вышел вместо Ольмо) и Мерино.

Испанцы вроде бы вновь взяли игру под контроль, но что ни предпринимали, сзади у них остается проходной двор. Серлот был обязан помочь команде увезти из Малаги ничью, но после зрячего мягкого заброса на линию вратарской, будучи в полном одиночестве прямо напротив ворот, умудрился пробить мимо. Вот в этот момент стало окончательно ясно, насколько сильно гостям не хватило Холанда…

ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР В КАРЬЕРЕ ХОСЕЛУ

Что не удалось Серлоту, сумел сделать вышедший на замену Альваро Морате (один из самых переоцененных форвардов современности уже дослужился до капитанской повязки) Хоселу. Он появился на 81-й минуте, на 82-й промахнулся мимо мяча после перспективного прострела, а на 84-й и 85-й оформил дубль – сначала подставил голову под подачу Фабиана Руиса, а затем подоспел на добивание после удара с нулевого угла Оярсабаля. Такой вот дебют форварда «Эспаньола» в 32 года!

В итоге Испания стартовала с разгромной победы над Норвегией, которой не заслужили ни те, ни другие, но для соотечественников Холанда все самое интересное впереди. В следующем туре они едут в Грузию, а «красная фурия» – в Глазго.

Чемпионат Европы. Отборочный этап. Группа A. 1-й тур

Испания – Норвегия – 3:0 (1:0)

Голы: Ольмо, 13 – 1:0. Хоселу, 84 – 2:0. Хоселу, 85 – 3:0.

Испания: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде, Родри, Мерино (Руис, 81), Ольмо (Пино, 67), Аспас (Себальос, 58), Гави (Оярсабаль, 58), Мората (Хоселу, 81).

Норвегия: Нюланд, Педерсен (Рюэрсон, 74), Страндберг, Эстигор, Мелинг (Бьеркан, 74), Берг, Эдегор, Эурнес, Берге (Ларсен, 74), Эльюнусси (Сольбаккен, 74), Серлот (Брюнхельдсен, 86).

Предупреждения: Эдегор, 41. Серлот, 51.

Судья: Бастьен (Франция).