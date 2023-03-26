Пиняев забил самый молодой гол за сборную! Россия выиграла первый домашний матч за полтора года

КАРПИН ПРОДОЛЖАЕТ ПОДВИГАТЬ РОСТОВЧАН

Для РФС первый за полтора года домашний матч сборной России стал большим праздником. За болельщиков не скажу, а для чиновников – это точно важное событие, и они постарались раскрасить его ярким предматчевым шоу с участием известных музыкантов и балетной группы. Правда, аншлага на трибунах не было – 23,8 тысячи зрителей (и это при том, что билеты продавались от 600 рублей, а тысяча школьников прошла бесплатно), да и аудитория была не самой заинтересованной. Перед стартовым свистком камера выхватывала какую-то зевающую даму, а призыв диктора «Россия, Россия!» вяло поддерживали единицы.

Хозяева предстали в этой игре в изрядно обновленном по сравнению с матчем в Тегеране составе. Валерий Карпин сохранил лишь троих футболистов – не имеющих в отсутствие травмированных Игоря Дивеева и Георгия Джикии альтернативы Максима Осипенко и Руслана Литвинова в центре обороны и Данилу Глебова в опорной зоне. Хотя предыдущий матч ростовскому полузащитнику не удался, в запасе есть Дмитрий Баринов. Точнее, был. На сей раз он не попал даже в заявку.

Источник фото: пресс-служба сборной России

На сей раз Николая Комличенко тренер ставить в основу не стал, но количество ростовчан снижать не стал – в воротах появился Сергей Песьяков (для него это дебют в сборной России), а на левом фланге обороны – Александр Сильянов. Так что по-прежнему двумя базовыми для национальной команды клубами остаются «Ростов» и «Спартак» – по четыре представителя.

Ну, а о сборной Ирака нужно знать только два факта: она занимает в рейтинге ФИФА 68-е место, а весь состав стоит меньше, чем один Далер Кузяев – 9 млн евро против 10 млн.

ПЕСЬЯКОВ И ОСИПЕНКО ПОДСТАВЛЯЮТ КАРПИНА

Главный тренер нашей сборной продолжает тасовать состав команды, не позволяя игрокам ни поймать ритм, ни наиграть связки. А настойчивое желание пропихнуть своих подопечных по «Ростову» не вызывает у нейтральных зрителей ничего, кроме раздражения. Кто-то скажет, что желто-синие идут в чемпионате вторыми, то есть ни в чем не уступают своим конкурентам, но дебютант Песьяков в первые 15 минут жестко подставил тренера, дважды подарив Али Аль-Хамади мяч и возможность пробить по пустым воротам. Повезло, что оба раза на пути мяча оказывались полевые – Литвинов и Даниил Фомин.

Источник фото: пресс-служба сборной России

Почин одноклубника поддержал Осипенко. Понимаю, что ему нет особой альтернативы (Иван Солдатенков уж совсем зелен), но разве это уровень сборной России, когда центральный защитник (!) не может рассчитать отскок (!) после длинного выноса вратаря к нашей штрафной и дарит Аль-Хамади выход один на один с Песьяковым (штанга), а в другом эпизоде позволяет оппоненту уйти на рывке, как от стоячего? А теперь убийственный факт: Аль-Хамади – нападающий «Уимблдона» из четвертого (!) английского дивизиона.

При этом нападение хозяев подавало признаки жизни только на флангах, где у Сергея Пиняева и Ивана Облякова (вот уж неожиданный правый нападающий, да?) было больше свободного места и возможности придумать что-то за счет индивидуального мастерства. Так и вышло. Их индивидуальные перфомансы и позволили что-то создать у чужих ворот, а наиболее опасным был удар Фомина с линии штрафной после сольного прохода железнодорожника.

ТАК ВОТ ОНО КАКОЕ, УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ФУТБОЛА!

В начале второго тайма россияне наконец показали то, чего ждут от них не только болельщики, но и эксперты и журналисты – осмысленную и результативную атаку. Обляков открылся на правом фланге под передачу на ход и покатил под себя во второй темп, Александр Соболев опасно пробил в дальний угол, а заменивший Данилу Пруцева Антон Миранчук удачно сыграл на добивании. Правда, почти наверняка армеец был в офсайде, так что хорошо, что на товарищеских матчах нет ВАР.

А вот у Пиняева спустя несколько минут никакого вне игры не было. 18-летний вингер и так в первом тайме был самым интересным в составе нашей команды, а во втором наконец открыл счет своим голам за сборную. 90% в этом голе он сделал сам – отозвался на длинную передачу Осипенко, догнал мяч у лицевой, развернул оппонента, сместился в центр, вытянул на себя второго защитника и технично уложил мяч в ближний угол. Более того, он теперь самый молодой бомбардир в истории нашей сборной. Раньше этот титул принадлежал Дмитрию Сычеву.

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

При 2:0 команды как будто выдохнули. Иракцы поняли, что уже не отыграться, а россияне наконец стали получать удовольствие от игры (во втором тайме 71% владения мячом и 12-2 по ударам). Убойный удар Миранчука в упор вратарь Джалал Хассан каким-то чудом вытащил, как и добивание Осипенко, а Соболев после розыгрыша стандарта пробил головой в перекладину.

Второй тайм – именно то, чего все мы ждали во всех этих товарищеских играх, начиная с осени прошлого года. Жаль, что за пять матчей мы видели такую игру всего 45 минут, но сейчас и это за радость. За исключением эпизода в считанные секунды до финального свистка, когда Кузяев повелся на провокацию оппонента, оттолкнул его и получил прямую красную.

Товарищеский матч

Россия – Ирак – 2:0 (0:0)

Голы: Ан. Миранчук, 50 – 1:0. Пиняев, 58 – 2:0.

Россия: Песьяков, Денисов, Литвинов, Осипенко (Хлусевич, 66), Сильянов, Глебов, Пруцев (Ан. Миранчук, 46), Фомин (Кузяев, 67), Обляков (Караваев, 80), Пиняев (Зиньковский, 71), Соболев (Тюкавин, 74).

Ирак: Хассан, Байеш (Аммар, 67), Фаез, Надим, Аднан (Эль Ани, 67), Раед (Аднан, 74), Икбал, Аттван (Набеель, 81), Рашид, Хуссейн (Ростомм, 81), Аль-Хамади (Фархан, 74).

Предупреждения: Байеш, 45. Хуссейн, 56. Глебов, 90+2.

Удаление: Кузяев, 90+4.

Судья: Рискуллаев (Узбекистан).