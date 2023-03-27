Мы внимательно посмотрели отклики болельщиков на игру нашей сборной на разных спортивных сайтах, большинство откликов резко критические.

Vest2014

Такими темпами скоро и Киргизию обыграем. там и до победы на ЧМ рукой подать. Клоуны…

abram

Герои, блин...

undertaker

Такой первый тайм с Ираком долго не забудешь! Пиняев один порадовал, парень бился!

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

88702

Сборной точно у нас нет, да и уже не верится, что будет.

yurgenn

Это понятно, что вчера была мировая сенсация. Но мне кто-нибудь объяснит почему Ирак играл в футболках без фамилий, а наши в футболках с фамилиями из английских букв?

Lipetsk2023

Карпина нужно гнать. Хотя бы за одного Песьякова. Это полено не то, что в старте не должно выходить, его вообще даже рассматривать кандидатом глупо.

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

uvfacom

Очередная го...но-игра от Карпина. Спасибо судье за первый гол. 100% вне игры.

Mitya26

Что делает Песьяков в сборной? Как он попал в нее?

LLirikk

Все здравомыслящие люди понимают, что в сборной вся ростовская компания значится исключительно по блату, а не за какие-то там умения или заслуги. Так, дополнительно потренироваться под руководством своего же тренера, но уже в других условиях – почему нет?

Konstantin Zorin

Кроме Писи, Осипенко и Глебова, остальные норм. А если учесть, сколько дебютантов было, так Валере вообще респект! При Усатом Пиняев точно в заявку бы не попал.

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

Макс Голубев

При усатом сборная бы в нормальный футбол играла, а людей бы по спортивному принципу набирали, а не ради просмотра кого попало.

VeterOK001

Абсолютно не в защиту Песьякова, но почему никто не увидел, как Сафонов в матче с Ираном точно также пожарил с защитниками? Этот выход из своей штрафной с этими защитниками не нужно пробовать вообще, не работает. Лучше тупо выбивайте. Пиняев реально крут, ему нужно в Европу однозначно, может вырастет в Аршавина, либо протухнет.