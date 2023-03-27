Мы внимательно посмотрели отклики болельщиков на игру нашей сборной на разных спортивных сайтах, большинство откликов резко критические.
Vest2014
Такими темпами скоро и Киргизию обыграем. там и до победы на ЧМ рукой подать. Клоуны…
abram
Герои, блин...
undertaker
Такой первый тайм с Ираком долго не забудешь! Пиняев один порадовал, парень бился!
88702
Сборной точно у нас нет, да и уже не верится, что будет.
yurgenn
Это понятно, что вчера была мировая сенсация. Но мне кто-нибудь объяснит почему Ирак играл в футболках без фамилий, а наши в футболках с фамилиями из английских букв?
Lipetsk2023
Карпина нужно гнать. Хотя бы за одного Песьякова. Это полено не то, что в старте не должно выходить, его вообще даже рассматривать кандидатом глупо.
uvfacom
Очередная го...но-игра от Карпина. Спасибо судье за первый гол. 100% вне игры.
Mitya26
Что делает Песьяков в сборной? Как он попал в нее?
LLirikk
Все здравомыслящие люди понимают, что в сборной вся ростовская компания значится исключительно по блату, а не за какие-то там умения или заслуги. Так, дополнительно потренироваться под руководством своего же тренера, но уже в других условиях – почему нет?
Konstantin Zorin
Кроме Писи, Осипенко и Глебова, остальные норм. А если учесть, сколько дебютантов было, так Валере вообще респект! При Усатом Пиняев точно в заявку бы не попал.
Макс Голубев
При усатом сборная бы в нормальный футбол играла, а людей бы по спортивному принципу набирали, а не ради просмотра кого попало.
VeterOK001
Абсолютно не в защиту Песьякова, но почему никто не увидел, как Сафонов в матче с Ираном точно также пожарил с защитниками? Этот выход из своей штрафной с этими защитниками не нужно пробовать вообще, не работает. Лучше тупо выбивайте. Пиняев реально крут, ему нужно в Европу однозначно, может вырастет в Аршавина, либо протухнет.