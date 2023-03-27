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Пиняев стал самым молодым автором гола сборной России. В топ-5 Сычев, Головин, Миранчук и Кержаков

Все пятеро забивали дебютный мяч в товарищеских матчах, а четверо предшественников Пиняева получали свой шанс в Европе.
Пиняев стал самым молодым автором гола сборной России. В топ-5 Сычев, Головин, Миранчук и Кержаков
27 марта 2023 13:35
автор: Артем Зибрак
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Игра 18-летнего вингера Сергея Пиняева против Ирака – едва ли не единственное светлое пятно в мартовских матчах сборной России. Самый молодой из наших футболистов меньше всех стеснялся брать игру на себя, обыгрывал, фантазировал и в конце концов забил дебютный мяч в составе национальной команды. Теперь ему принадлежит авторство самого молодого гола в истории сборной (18 лет и 4 месяца). Пользуясь случаем, вспомним тех, кому до него удавалось выстрелить похожим образом.

5. АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ – 19 лет и 8 месяцев

Статистика в сборной: 91 матч и 30 голов

Клубы: «Зенит», «Севилья», «Динамо», «Цюрих»

Дебютировал в сборной – страшно сказать – еще при Олеге Романцеве в 19 лет и 4 месяца, в преддверии ЧМ-2002 в Японии и Корее, но на турнире получил всего восемь минут игрового времени. Их хватило только чтобы помочь отличиться Дмитрию Сычеву, который до Пиняева и держал титул самого молодого голеадора сборной России.

А уже в первой игре после мундиаля против Швеции Кержаков открыл счет своим голам. Произошло это под руководством Валерия Газзаева, у которого форвард «Зенита» успел сыграть несколько матчей за молодежку. Правда, как нередко бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло. В первом тайме того матча сразу три российских игрока были заменены из-за травм: Виктор Онопко (ныне в тренерском штабе Валерия Карпина), Денис Лактионов и Владимир Бесчастных. Последнего Кержаков и заменил на 36-й минуте, а на 54-й первым рассчитал траекторию отбитого вратарем мяча после выстрела Андрея Каряки и головой добил его в сетку.

Кстати, пересмотрите обзор того матча, если хотите понять, что такое по-настоящему эмоциональная атмосфера на товарищеском матче сборной. По шуму трибун это мало чем отличалось от игр чемпионата мира.

Кержаков в итоге сделал славную карьеру – стал лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (163) и сборной России (недавно его догнал Артем Дзюба), лидером «клуба 100» (233 гола, у Дзюбы – 221), признавался РФС футболистом года, выиграл все в России, а с «Севильей» становился победителем Кубка и Суперкубка Испании, а также Кубка УЕФА. Автор легендарного «бил, бью, буду бить».

Правда, из 30 голов на финальные раунды чемпионатов мира и Европы приходится только… один точный удар – в матче с Южной Кореей в 2014 году. То есть, как и Дзюба, он «специалист по карликам»: 19 (!) голов приходятся на матчи с Лихтенштейном, Люксембургом, Албанией, Эстонией, Андоррой, Македонией, Финляндией, Азербайджаном, Белоруссией.

По завершении карьеры футболиста стал тренером. Работал с юношеской сборной России, «Томью» и «Нижним Новгородом» в РПЛ, а недавно возглавил кипрскую «Кармиотиссу».

4. АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 19 лет и 7 месяцев

Статистика в сборной: 41 матч и 6 голов

Клубы: «Локомотив», «Аталанта», «Торино»

Не самый забивной полузащитник записал свой первый гол за сборную в дебютном матче против сборной Белоруссии в 2015 году. В этом матче было много интересного. Во-первых, в ней дебютировал и тоже сходу забил Александр Головин. Во-вторых, уже в компенсированное время отличился Кержаков, то есть по голу записали трое из пятерых героев нашего сегодняшнего разговора.

В-третьих, Миранчук вышел на замену Юрию Жиркову на 71-й минуте, а отличился на 83-й, завершив комбинацию, в которой поучаствовали и Кержаков, и Головин, а Олег Шатов изящно покатил под удар пяткой. А еще Алексей начал эту атаку отбором на чужой половине поля. С голом, правда, все равно повезло – пробил он прямо во вратаря, но Сергей Черник неудачно сложился и пропустил мяч подмышкой.

Тренировал ту сборную Фабио Капелло, а он в футболистах разбирается.

Через неделю Миранчук провел тайм против Австрии в квалификации Евро-2016, после чего не вызывался целый год (зато много играл за молодежку), но постепенно матерел в «Локомотиве» и с 2016 года постоянно приезжает в сборную, если нет медицинских противопоказаний.

Добился признания в России, выделялся в «Локо» в Лиге чемпионов и был приобретен за 15 млн «Аталантой», в составе которой забивал в дебютных матчах во всех турнирах. Джан Пьеро Гасперини на словах очень ценил игрока, но на поле выпускал все реже, и прошлым летом Алексей уехал в «Торино», где стал лидером – 4+5 в 20 матчах серии А.

Официальной причиной отсутствия на мартовском сборе называется травма.

3. АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 19 лет

Статистика в сборной: 45 матчей и 5 голов

Клубы: ЦСКА, «Монако»

Вот здесь Капелло по-настоящему удивил, ведь к моменту дебюта за сборную Головин ни разу (!) не выходил в основе ЦСКА в рамках РПЛ. Еще раз перечитайте это предложение и попробуйте это осознать.

Как и Миранчук, Головин вышел на замену (вместо Романа Широкова), а забил спустя 15 минут. Только его гол был забит по-настоящему мастерски – грудью принял сильную верховую передачу Олега Иванова и с линии штрафной с лета уложил мяч в дальний угол. Шик! Гол тем более ценен, что всего за сборную у Александра их пять.

Как и Миранчук, Головин впоследствии не вызывался почти год (хотя как только вернулся, сразу забил Литве), играл за молодежку, стал лидером полузащиты в ЦСКА и получил предложение из топ-клуба второго эшелона. С 2018 года является звездой «Монако», за который провел 168 матчей (23 гола и 32 передачи). Говорят, зимой «Боруссия» Дортмунд предлагала за него 40 млн, но игрок отказался уезжать с Лазурного побережья.

Как и Миранчук, по официальной версии, не приехал на мартовский сбор из-за травмы.

2. ДМИТРИЙ СЫЧЕВ – 18 лет и 6 месяцев

Статистика в сборной: 47 матчей и 15 голов

Клубы: «Спартак» Тамбов, «Спартак» Москва, «Марсель», «Локомотив», «Динамо» Минск, «Волга НН», «Окжетпес»», «Пюник»

Вихрем ворвался в российский футбол в 2002 году. В январе переехал из Тамбова в Москву, на Кубке Содружества рвал и метал, но оставался в тени Александра Данишевского, а в чемпионате начал разрывать со старта и уже в марте (!), то есть всего через пару месяцев после повышения, дебютировал за сборную, а первый мяч забил в последней контрольной игре перед ЧМ-2002 в ворота Югославии.

Гол получился очень спартаковским. На 87-й минуте россияне протащили мяч прямо по центру, Дмитрий Хохлов протолкнул мяч Сычеву, тот прокинул в штрафную себе на ход и, вывалившись один на один с вратарем, ткнул его в направлении дальнего угла. Виктор Гусев на радостях этот гол назвал очень красивым, а я выбрал бы формулировку «сложный».

На ЧМ-2002 Сычев был лучшим, но сразу после него произошла та странная история с контрактом, появлением криминальных личностей и побегом из «Спартака», а завершилась она баном от ФИФА. Потом был ужасно слабый год в «Марселе» и девять лет в «Локомотиве» – одни чуть более удачные, другие чуть менее. Дмитрий долго оставался на виду, даже был в составе бронзовой сборной на Евро-2008, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России, но та искра гениальности, как в первые полгода, уже потухла. Согласитесь, что для нападающего 15 голов в 47 матчах за сборную с учетом того факта, что топ-игр в отборочных циклах не так много, результат довольно грустный.

За сборную не играл с 2010 года, хотя карьеру завершил только в 2019-м. После ее завершения никак не связан с профессиональным футболом, ищет себя и работает Дмитрием Сычевым.

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 18 лет и 4 месяца

… его история пишется на наших глазах.

источник: «Советский спорт»
Пиняев стал самым молодым автором гола сборной России. В топ-5 Сычев, Головин, Миранчук и Кержаков
Пиняев стал самым молодым автором гола сборной России. В топ-5 Сычев, Головин, Миранчук и Кержаков
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