Физкультура и сборная

Перед игрой со сборной Ирака на главного тренера сборной России Валерия Карпина обрушился с критикой министр спорта Олег Матыцин, заявивший, что наставнику надо «четко определиться: ты с нами – с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе». Поводом стали слова Карпина о том, что он не держится за место в сборной.

Кроме того, министр отметил: «Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное – является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное им слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и по максимуму выкладывались за российский флаг. Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда».

Тем самым Матыцин на высоком уровне поднял тему, о которой уже давно говорят и ветераны футбола, и некоторые журналисты с болельщиками. То есть о том, что, когда нет соревновательной практики, футболисты должны «играть за флаг». Сейчас этот штамп советского времени вернулся в нашу жизнь, поэтому заслуживает отдельного внимания.

Источник фото: РФС

Но сперва надо вспомнить, выступали ли во времена советской власти спортсмены «за флаг». Действительно, ведь и футболисты, и хоккеисты играли не только официальные матчи, были товарищеские, где отсутствовала турнирная мотивация. Какие из них мы помним? Например, турне футбольного «Динамо» по Британии 1945 года, где советские футболисты противостояли родоначальникам футбола. Конечно, хоккейная Суперсерия-1972 года, когда были по-настоящему великие матчи с канадскими профессионалами. И при этом никто уже не помнит «обязательные программы» в виде товарищеских матчей со сборными стран соцлагеря. Не помнят даже ветераны, которые любят громкие фразы о том, что «мы играли за флаг». Они откровенно лукавят, потому что вспоминают Олимпиады и чемпионаты мира, где была просто сумасшедшая мотивация. Именно она является главной для спорта. И именно матчи, имеющие турнирное значение, собирают вовлеченных зрителей, создающих неповторимую атмосферу на трибунах. То есть настрой болельщикам создают вовсе не слова Карпина, а соперники, с которыми интересно играть футболистам, цели и задачи, которые стоят на кону. Именно поэтому мир придумал множество разных турниров с местами и очками, а не просто пустил по планете команды, проводящие бесконечное число матчей друг с другом.

Я хотел было написать, что спорт без мотивации называется физкультурой, но теперь уже и это не так. Выстроено множество мотивационных целей даже для тех, кто просто бегает вокруг дома. Всякие фитнес-браслеты, фиксирующие успехи и ставящие дальнейшие задачи, тому пример. И именно их появление вызвало настоящий бум бегунов. Выгляньте сами на улицу утром или вечером, тогда все поймете. До появления браслетов не было ничего похожего, кроме добровольно-принудительных соревнований трудовых коллективов, ВУЗов и школ.

И вот давайте посмотрим на список соперников сборной России последних двух лет. Кто из них может заставить футболистов и тренеров не просто сыграть, потому что надо, а решить какую-то задачу, нечто доказать даже самим себе? Выиграли матч у Ирака, а в прошлом году у Киргизии, но разве может быть от этого радость у самих футболистов и болельщиков? Не зря же ведь не приехали даже в сборную Алексей Миранчук и Александр Головин, играющие в Европе? Или представьте, каково Арсену Захаряну, которого полгода назад сватали в «Челси», а теперь максимально серьезный соперник на международном уровне для него – сборная Ирана?

Источник фото: РФС

Все это касается и Валерия Карпина, который решает турнирные задачи в «Ростове», борется с ним за Кубок, а потом на пару недель отвлекается, чтобы со сборной сыграть ничего незначащие не для кого матчи с Ираном и Ираком. Это не вопрос денег и материальной заинтересованности. Карпин – профессиональный тренер, для которого мерилом успеха является результат. Представьте тебе профессионального хирурга, который умеет делать уникальные операции, но его вдруг берут и заставляют оперировать учебный манекен, пусть даже и с самыми благими целями, и за большие деньги. Будет ли он держаться за эту работу? Ответ очевиден. Примерно такой ответ дал журналистам и Карпин. Он очевиден и честен. Тем более что сказано это и для игроков тоже. Они – профессионалы, они зарабатывают деньги, достигая результатов, ровно этому их учат тренеры, начиная с детских школ.

Задача Минспорта сейчас в том, чтобы прорывать блокаду российского спорта, иначе мы его просто потеряем. Появятся целые поколения спортсменов без международной соревновательной практики, которые будут уметь выступать «за флаг», но будут неконкурентоспособны на крупных состязаниях.

Для футболистов и болельщиков мотивацией будет, скажем, игра со сборной Бразилии. Эта страна входит в БРИКС, о котором на всех уровнях говорят, как о дружественной организации. К дружественным странам в высоких кабинетах относят и Аргентину, между прочим, действующего чемпионата мира. Но почему-то в качестве потенциального соперника для футбольной сборной на следующие матчи называется сборная Китая.

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Вот ровно поэтому мы в режиме реального времени видим процесс смены футболистами спортивного гражданства. Наир Тикнизян пока сборная России играла с Ираном и Ираком сыграл за Армению отборочный матч против Турции. Да, проиграл, но есть понятая цель, полный стадион и эмоции, которые, конечно, повышают его уровень, как футболиста. Это пойдет на пользу РПЛ, в которой он играет, а для сборной игрок оказывается потерянным.

Не зря же даже в прессе больше пишут не о результате игры России с Ираком, в составе которого лучший нападающий играет в четвертом английском дивизионе, а о «самом молодом голе сборной» в истории, автором которого стал Сергей Пиняев. И жаль, что забит он лишь Ираку. Конечно, он тоже умеет играть в футбол. Но для того, чтобы быть интересным, этого мало.