Фирменный рецепт от Павара. Франция победила Ирландию благодаря голу защитника

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

Если вице-чемпионы мира уже успели провели один матч в отборе чемпионата Европы (4:0 с Нидерландами), то для ирландцев эта игра была стартовой. Сочетание этого факта с уровнем соперника повысило статус до национального уровня, чему свидетельством приезд президента страны Майкла Хиггинса – очаровательного 81-летнего дедушки, занимающего этот пост с 2011 года. Перед игрой он спустился на поле и жизнерадостно пожал всем руки.

Национальную команду Ирландии можно назвать малой сборной Англии. В том смысле, что только один игрок ее основного состава выступает вне английских лиг – защитник «Атлетико» Мэтт Доэрти. То есть при всем том, что ирландский футбол редко представлен в финальных раундах чемпионатов мира и Европы, игроки в сборной очень квалифицированные.

Источник фото: IMAGO

У французов же наибольший интерес вызвало решение Дидье Дешама выпустить наряду с блестяще отыгравшим матч с Нидерландами Рандалем Коло Муани чистого нападающего Оливье Жиру. И это очень логичный ход. Молодой форвард обладает миллионом достоинств, но вот забивным его назвать трудно, поэтому эту игру он начал на правом фланге нападения.

ИРЛАНДИЯ В ОКОПАХ

Обе команды выбрали выжидательную манеру игры. Ирландцы изначально понимали, сколь силен соперник, поэтому помимо тройки центральных защитников и, соответственно, двоих крайних периодически в эту линию опускался даже номинальный инсайд Чидози Огбене. То есть ирландцы не стеснялись обороняться в шесть защитников. Идея понятна, ведь гости делали упор на атаки по его левому флангу, где Килиана Мбаппе поддерживал Тео Эрнандес.

Французы тоже не торопили события. Показательный эпизод случился в первой половине тайма. Мяч докатился до вратаря зеленых Гэвина Базуну, а он замер на месте, ожидая, пока все партнеры вернутся и расставятся, однако французы не сделали даже намека на прессинг, чтобы поторопить или попробовать заставить ошибиться голкипера.

Источник фото: IMAGO

Понятно, что британцы оборонялись всем составом, но все же французам не хватало скорости движения из-за их собственного стиля игры. Во многом они полагались на Антуана Гризманна. В первом тайме была атака, в ходе которой плеймейкер неспеша пробежался со своей трети поля до чужой, постоянно получая мяч от партнеров и продвигая его дальше, после чего добегал, опять получал и искал нового адресата. Естественно, хозяева без труда успевали перекрыть все зоны.

В итоге первый тайм прошел при абсолютном территориальном преимуществе трехцветных, но без малейшей остроты моментов. Надежда была только на дальний удар, подачу в кучу-малу или стандарт, но она не оправдалась.

ЕСЛИ ПАВАР ЗАБИВАЕТ, ТО ТАК

Во втором тайме ирландцы надеялись продолжить играть в тот футбол, который приносил пользу, но уже спустя пять минут ситуация изменилась. Джош Каллен, находясь перед своей штрафной, неряшливо отдавал поперек Джейсону Найту, а Бенжамен Павар прочитал передачу, опередил оппонента и бахнул в дальний угол. Мяч от перекладины со звоном опустился в сетку.

Источник фото: IMAGO

Как ни странно, на изменение ситуации Ирландия никак не отреагировала. Да, хозяева стали чуть активнее идти в отбор и чуть большим количеством игроков – на чужую половину поля, но в целом по-прежнему действовали довольно робко. Выделялся разве что Огбене, периодически усложнявший Тео Эрнандесу жизнь и пару раз здорово обостривший за счет хорошего видения поля.

Дешам тоже старался не делать резких движений, провернув только одну замену – вместо проспавшего 65 минут Жиру вышел Мусса Диаби. В центр нападения отправился Коло Муани, а новичок занял его позицию справа. Этот ход был призван воспользоваться чуть большей разряженностью на чужой половине поля. Атака стала более гибкой и вариативной, ведь каждый в тройке легко может поменяться с партнерами местами.

В концовке ирландцам хватило сил, чтобы за счет увеличения активности на флангах доставить неприятности гостям (Мик Меньян дважды вытащил мяч из-под перекладины), но не настолько, чтобы уйти от поражения. Таким образом, Франция одержала на старте отборочного этапа два победы с разницей мячей 5-0, а Ирландия не набрала очков в самом трудном матче цикла. В третьем туре зеленые едут в Грецию, а французы – на Гибралтар.

Чемпионат Европы. Отборочный этап. 2-й тур

Ирландия – Франция – 0:1 (0:0)

Гол: Павар, 50.

Ирландия: Базуну, Коллинз, Иган, О’Ши (Браун, 78), Коулман, Моламби (Обафеми, 86), Каллен, Доэрти (Маклин, 77), Найт (Джонстон, 77), Огбене, Фергюсон (Айда, 65).

Франция: Меньян, Павар (Кунде, 81), Конате, Юпамекано, Тео Эрнандес, Камавинга, Рабьо (Тчуамени, 81), Гризманн, Коло Муани (М. Тюрам, 90+3), Мбаппе, Жиру (Диаби, 65).

Предупреждения: Павар, 22. Доэрти, 65. Моламби, 77. Айда, 88. Иган, 90.

Судья: Диаш (Португалия).