У Головина вторая зарплата в «Монако», но она ниже, чем у Ловрена в «Лионе». Лидер лиги – Мбаппе

Издание L'Equipe подсчитало зарплаты в лиге 1 и на основании собственных данных составило рейтинг. Он оказался сколь предсказуем, столь и печален для французского чемпионата. Ну, какая может быть чемпионская гонка, если в «ПСЖ» средняя ежемесячная заработная плата составляет 1,016 млн евро, а у ближайших преследователей («Марселя» и «Монако») – 280 тысяч и 160 тысяч? Так что тот факт, что парижанам периодически дают бой, это героизм соперников и их личный позор.

«ПСЖ» властвует в этом рейтинге повсеместно. Среди 30 самых обеспеченных футболистов лиги половина (15) представляют Париж, в топ-15 только два футболиста не из столицы – лидеры «Монако» и «Марселя» Виссам Бен-Йеддер (650 тысяч, 11-е место) и Жордан Верету (550 тысяч, 13-е место), а в топ-10 – только игроки, получающие зарплату у катарских шейхов.

Источник фото: IMAGO

Рейтинг с зарплатой 6 млн евро в месяц возглавляет, конечно, Килиан Мбаппе. Он очень удачно переподписал контракт с «ПСЖ» прошлой весной на волне слухов о переходе в «Реал». За счет высоких доходов и обещания строить проект вокруг нападающего катарцам удалось отговорить его от переезда в Мадрид. А говорят, мечту нельзя купить или продать. О значимости Мбаппе для клуба говорит тот факт, что звездные Неймар (3,67 млн) и Лионель Месси (3,37 млн) зарабатывают (а нередко и получают, если вспомнить матчи с «Баварией») в полтора раза меньше.

Главный редактор L'Equipe Лионель Дангумо полагает, что Мбаппе – обладатель самой высокой зарплаты в истории футбола, а с учетом «колоссальных бонусов» и рекламных контрактов (они в рейтинге не учитывались), вероятно, самый обеспеченный спортсмен в истории.

Источник фото: IMAGO

Но если к баснословным зарплатам звезд мы худо-бедно привыкли, то высокие доходы игроков средней руки объяснить куда сложнее. Например, в топ-30 рейтинга входят Ренату Саншеш (3 матча в основе в лиге 1), Уго Экитике (8 матчей в основе) и Преснел Кимпембе (9 матчей в основе), а находящийся в команде на 14-м месте по количеству сыгранных в чемпионате минут (1 133) Норди Мукиэле закрывает десятку самых-самых в чемпионате Франции и зарабатывает больше (700 тысяч в месяц), чем тот же Бен-Йеддер. Зарплаты игроков «ПСЖ» второго-третьего ряда просто несоразмерны вкладу в игру команды и влиянию на лигу 1.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов лиги 1:

1. Мбаппе («ПСЖ», 6 млн евро в месяц);

2. Неймар («ПСЖ», 3,67 млн);

3. Месси («ПСЖ», 3,37 млн);

4-5. Маркиньос и Верратти (оба – «ПСЖ», по 1,2 млн);

6. Хакими («ПСЖ», 1,1 млн);

7. Доннарумма («ПСЖ», 0,9 млн);

8. Серхио Рамос («ПСЖ», 0,8 млн);

9. Бернат («ПСЖ», 0,73 млн);

10. Мукиэле («ПСЖ», 0,7 млн).

Аналогичная картина и в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров. Здесь с двукратным отрывом лидирует Кристоф Галтье (665 тысяч в месяц), для которого этот сезон, по всей видимости, так и останется единственным во главе столичного гранда. Эта зарплата сопоставима с той, что получал Томас Тухель (625 тысяч), а вот Маурисио Почеттино в свое время классно развел шейхов на 1,1 млн в месяц!

Источник фото: DPA

Не стесняются тратить деньги и в «Марселе», оплачивающем услуги Игора Тудора на 330 тысяч в месяц. По французским меркам это очень прилично. Идущий третьим Бруно Женезио получает «только» 250 тысяч. Но главная несправедливость – жалкие 18,5 тысячи, которые платят Уиллу Стиллу в «Реймсе» – команде, до предыдущего тура удерживавшей самую длинную беспроигрышную серию в Европе (19 туров). Да и 50 тысяч Дидье Дигара, идущего с «Ниццей» седьмым, выглядят насмешкой.

Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1:

1. Галтье («ПСЖ», 665 000 евро в месяц);

2. Тудор («Марсель», 330 000);

3. Женезио («Ренн», 250 000);

4. Лоран Блан («Лион», 230 000);

5. Фонсека («Лилль», 220 000);

6. Клеман («Монако», 210 000);

7. Комбуаре («Нант», 200 000);

8. Эз («Ланс», 110 000);

9. Антонетти («Страсбург», 75 000);

10. Дер Закарян («Монпелье», 70 000);

11. Пеллиссье («Осер», 65 000);

12. Ле Брис («Лорьян», 60 000);

13. Дигар («Ницца», 50 000);

14. Киснорбо («Труа», 45 000);

15. Рой («Брест», 40 000);

16. Гастьен («Клермон», 40 000);

17. Панталони («Аяччо», 35 000);

18. Монтанье («Тулуза», 30 000);

19. Стилл («Реймс», 18 500).

Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть родного и горячо всеми нами любимого Александра Головина. Его в «Монако» явно ценят, раз дают вторую зарплату в команде после Бен-Йеддера – 300 тысяч. По этому показателю он делит второе место в команде с Кевином Фолландом и замыкает топ-30 в лиге 1. Неудивительно, что зимой он не стал рассматривать предложение «Боруссии» Дортмунд. Нас и тут неплохо кормят.

Из интересного также 500 тысяч оклада Алексиса Санчеса, 450 тысяч Александера Ляказетта, 350 тысяч Руслана Малиновского, 320 тысяч Матео Гендузи, по 310 тысяч Жерома Боатенга, Деяна Ловрена и Корентина Толиссо.