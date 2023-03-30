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Дмитрий Селюк: Головин получает 3,6 млн чистыми? В «Барселоне» далеко не у всех такие зарплаты 

По информации L'Equipe, зарплата Александра Головина в «Монако» составляет 300 тысяч евро в месяц. В своей команде он второй по размеру зарплаты. Лидером в этом плане является Виссем Бен-Йеддер, который получает 650 тысяч евро в месяц.
Дмитрий Селюк: Головин получает 3,6 млн чистыми? В «Барселоне» далеко не у всех такие зарплаты 
30 марта 2023 14:48
автор: Юрий Волохов
автор фото: IMAGO

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка, который сам проживает в Монако, давно работает на европейском рынке и знает все нюансы.

Начну с того, что не очень верю этой информации, говорит Селюк. – Но, если это правда, то зарплата в 3,6 млн евро в год чистыми, это зарплата футболиста топ-уровня.

Ну мы подразумеваем, что именно чистыми, учитывая, что в Монако нет налогов.

Налоги там есть, но совсем несущественные. И еще нужно знать, где Головин проживает.

Как где – в Монако?

Монако это два километра по диагонали. Ты думаешь, что ты еще в Монако, перейдешь улицу, а это уже Франция. А там – 50 процентов отдай. Но будем считать, что живет Головин в Монако.

Вы сказали, что 3,6 млн евро в год – это зарплата топ-игрока. Что тогда скажете про зарплату Виссема Бен-Йеддера – 7,8 млн в год?

Мы же подразумеваем, что 7,8 млн чистыми? Это в районе 15 млн грязными. Такие зарплаты платят в топ-клубах и то далеко не всем в «Манчестер Сити», «ПСЖ».

Дмитрий Сычев считает, что Головин перерос уровень «Монако» и чемпионата Франции.

Понятно, что все хотят играть в Англии. Но Головин по своим физическим данным подойдет далеко не каждой команде, тем более в Англии. Он игрок техничный, ему подошел бы испанский чемпионат, но таких денег Саша там никогда не получит. Примерно 7 млн грязными в «Барселоне» далеко не все получают столько. Даже думаю, у большинства таких зарплат нет.

Выходит Головин правильно сделал, что не пошел в «Боруссию» Дортмунд, о чем писали. А продлил контракт с «Монако»?

Я не верю, что «Боруссия» его хотела приобрести, как и еще кто-то из бундеслиги. А что остался, сделал правильно. В «Монако» Александра любят, ценят, играет он хорошо, является одним из лидеров команды. Зачем в такой ситуации что-то менять? И опять же, повторю: таких денег ему никто нигде не даст.

Но в Монако есть один минус: на трибунах старенького стадиона собирается 15 человек.

Я, моя жена, сын и плюс еще 15, итого получается 18. Но, возможно, Александра греет, что у него в кармане 3,6 млн, это компенсирует отсутствие зрителей на трибунах.

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Селюк: Головин получает 3,6 млн чистыми? В «Барселоне» далеко не у всех такие зарплаты 
Дмитрий Селюк: Головин получает 3,6 млн чистыми? В «Барселоне» далеко не у всех такие зарплаты 
По информации L'Equipe, зарплата Александра Головина в «Монако» составляет 300 тысяч евро в месяц. В своей команде он второй по размеру зарплаты. Лидером в этом плане является Виссем Бен-Йеддер, который получает 650 тысяч евро в месяц.
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