Симеоне замахнется на место Анчелотти

Чтобы мечта стала ближе, в это воскресенье, 2 апреля, «рохибланкос» необходимо обыгрывать другой «Реал», который из Севильи – «Бетис». Тем более – на родном «Цивитас Метрополитано» и при поддержке своих болельщиков. После вылета в январе из Кубка Короля «матрасники» было совсем приуныли, но за месяц набрали ход и весь март просто разрывают Ла Лигу. Предводитель «индейцев» Диего Симеоне – умелый мотиватор: в любых обстоятельствах повторяет как мантру, что гордится своей командой. И не без причины. Что-что, а держать удар ребята Эль Чоло умеют.

Сезон складывался для «рохибланкос» непросто: остаться без ЛЧ, ЛЕ, а потом и без Кубка Испании, болтаться на 5-ом месте в примере... Зато теперь - нацеленность на вторую лидерскую позицию. Тем более что «матрасникам» это интересно и в финансовом плане: разница в прибыли между вторым и третьим местом – 10 млн евро. Симеоне теперь не боится рассуждать даже о перспективах чемпионства в этом сезоне, но свергнуть «Барселону» с первого места практически нереально: разрыв между командами к 27-му туру – целых 17 очков. Хотя теоретически впереди у «Атлетико» еще 11 игр и 33 возможных очка, но это только в теории.

На встречу с «Бетисом» «Атлетико» выходит с 42 забитыми голами в копилке (всего на 5 мячей меньше, чем у «Барсы) и занимает третье место по атакующему потенциалу в Ла Лиге. Подопечные же Мануэля Пеллегрини, хотя и занимают на данный момент пятую строчку турнирной таблицы, бой дать вполне могут, тем более что «Бетис» продолжает бороться за места в еврокубках и небезуспешно. Правда, в последнее время, севильский клуб часто пропускает, но, в основном, из-за проблем с составом – травмировано несколько игроков основы. Так что Пеллегрини в это воскресенье придется искать новые лазейки, чтобы если и проиграть, но достойно.