ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Симеоне замахнется на место Анчелотти

«Атлетико» продолжает бороться за лидирующие позиции в турнирной таблице. Ближайший план-максимум: подвинуть «Реал» с насиженного второго места. 
Симеоне замахнется на место Анчелотти
30 марта 2023 22:36
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: IMAGO

Чтобы мечта стала ближе, в это воскресенье, 2 апреля, «рохибланкос» необходимо обыгрывать другой «Реал», который из Севильи – «Бетис». Тем более на родном «Цивитас Метрополитано» и при поддержке своих болельщиков. После вылета в январе из Кубка Короля «матрасники» было совсем приуныли, но за месяц набрали ход и весь март просто разрывают Ла Лигу. Предводитель «индейцев» Диего Симеоне умелый мотиватор: в любых обстоятельствах повторяет как мантру, что гордится своей командой. И не без причины. Что-что, а держать удар ребята Эль Чоло умеют.

Сезон складывался для «рохибланкос» непросто: остаться без ЛЧ, ЛЕ, а потом и без Кубка Испании, болтаться на 5-ом месте в примере... Зато теперь - нацеленность на вторую лидерскую позицию. Тем более что «матрасникам» это интересно и в финансовом плане: разница в прибыли между вторым и третьим местом 10 млн евро. Симеоне теперь не боится рассуждать даже о перспективах чемпионства в этом сезоне, но свергнуть «Барселону» с первого места практически нереально: разрыв между командами к 27-му туру целых 17 очков. Хотя теоретически впереди у «Атлетико» еще 11 игр и 33 возможных очка, но это только в теории.

На встречу с «Бетисом» «Атлетико» выходит с 42 забитыми голами в копилке (всего на 5 мячей меньше, чем у «Барсы) и занимает третье место по атакующему потенциалу в Ла Лиге. Подопечные же Мануэля Пеллегрини, хотя и занимают на данный момент пятую строчку турнирной таблицы, бой дать вполне могут, тем более что «Бетис» продолжает бороться за места в еврокубках и небезуспешно. Правда, в последнее время, севильский клуб часто пропускает, но, в основном, из-за проблем с составом травмировано несколько игроков основы. Так что Пеллегрини в это воскресенье придется искать новые лазейки, чтобы если и проиграть, но достойно.

источник: «Советский спорт»
«Катания» нацелилась на элиту
«Катания» нацелилась на элиту
Сицилийская птица Феникс итальянского футбола снова в деле. Всего через полтора года после полного банкротства клуб «Катания» уверенно прыгнул из четвертого в третий дивизион, досрочно оформив себе путевку в серию С.
30.03.2023 22:49
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
21-й тур РПЛ: чем удивят арбитры?
21-й тур РПЛ: чем удивят арбитры?
РПЛ возвращается после двухнедельной паузы на игры сборной и, как всегда, с сюрпризами по части судейских назначений.
30.03.2023 22:41
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Симеоне замахнется на место Анчелотти
Симеоне замахнется на место Анчелотти
«Атлетико» продолжает бороться за лидирующие позиции в турнирной таблице. Ближайший план-максимум: подвинуть «Реал» с насиженного второго места. 
30.03.2023 22:36
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Цель – вернуться в Европу, задача – участие в отборе на ЧМ-2026». Президент РФС Александр Дюков
«Цель – вернуться в Европу, задача – участие в отборе на ЧМ-2026». Президент РФС Александр Дюков
Все самые животрепещущие вопросы российского футбола.
30.03.2023 19:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Ювентус» могут отправить в зону вылета за фиктивный прирост капитала и махинации с зарплатами
«Ювентус» могут отправить в зону вылета за фиктивный прирост капитала и махинации с зарплатами
Сумма всех штрафов может достичь 40 очков.
30.03.2023 17:39
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Головин получает 3,6 млн чистыми? В «Барселоне» далеко не у всех такие зарплаты 
Дмитрий Селюк: Головин получает 3,6 млн чистыми? В «Барселоне» далеко не у всех такие зарплаты 
По информации L'Equipe, зарплата Александра Головина в «Монако» составляет 300 тысяч евро в месяц. В своей команде он второй по размеру зарплаты. Лидером в этом плане является Виссем Бен-Йеддер, который получает 650 тысяч евро в месяц.
30.03.2023 14:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
У Головина вторая зарплата в «Монако», но она ниже, чем у Ловрена в «Лионе». Лидер лиги – Мбаппе
У Головина вторая зарплата в «Монако», но она ниже, чем у Ловрена в «Лионе». Лидер лиги – Мбаппе
Из 30 самых обеспеченных футболистов лиги 1 ровно половина живет на средства катарских шейхов.
30.03.2023 13:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дзюба – игрок марта, но войти в историю Карпин ему пока не дает
Дзюба – игрок марта, но войти в историю Карпин ему пока не дает
РПЛ признала нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим игроком в марте. Такая награда приятна любому футболисту, но у 34-летнего нападающего есть один незакрытый гештальт – стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
29.03.2023 19:55
Футбол
автор: Юрий Волохов
Белоруссия дважды проиграла в отборе к Евро-2024, а через неделю команду могут выгнать из турнира
Белоруссия дважды проиграла в отборе к Евро-2024, а через неделю команду могут выгнать из турнира
Сборная Белоруссии бездарно начала отбор на ЧЕ-2024 – поражение дома от Швейцарии 0:5 и проигрыш в Бухаресте Румынии – 1:2. Но на этом турнир для белорусской команды может закончиться, едва начавшись.
29.03.2023 18:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Тедеско резко обновил сборную Бельгии, разгромил Швецию и унизил Германию
Тедеско резко обновил сборную Бельгии, разгромил Швецию и унизил Германию
Приятно удивила в эти дни сборная Бельгии – разгромом Швеции на старте отбора к Евро-2024 и уверенной победой над Германией в товарищеском матче. Как Доменико Тедеско удалось так преобразить бельгийцев?
29.03.2023 12:54
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика