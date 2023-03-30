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21-й тур РПЛ: чем удивят арбитры?

РПЛ возвращается после двухнедельной паузы на игры сборной и, как всегда, с сюрпризами по части судейских назначений.
21-й тур РПЛ: чем удивят арбитры?
30 марта 2023 22:41
автор: Анастасия Лукачи

21-й тур премьер-лиги вернет к активной работе арбитра Алексея Сухого. 1 апреля в 16.30 он выйдет на поле «Открытие Арены» в качестве главного судьи встречи «Спартак» – «Ахмат». 35-летний рефери из Люберец полгода не судил матчи РПЛ. В последний раз на игре элитного дивизиона Сухой работал 10 туров назад 3 октября 2022 года он был главным арбитром матча «Крылья Советов» «Краснодар», где дважды ошибочно не назначил пенальти в ворота «быков». Кстати, прошлой весной, а именно 3 апреля 2022 года, люберецкий судья также наработал на долгое отстранение от матчей РПЛ и тоже благодаря игре при участии «Краснодара», который у себя дома принимал «Динамо». Встреча тогда закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Сухой в том матче аналогично начудил с пенальти, ошибочно назначив 11-метровый в пользу «бело-голубых». После игры судья отказался комментировать свое решение, равно как и свое отстранение, в которое он забрал за компанию еще и судью Артема Любимова, отвечавшего за ВАР.

Даже на примере этих двух матчей логику назначений арбитров нашего департамента судейства РФС можно определить как весьма своеобразную. Так что очередному возращению Алексея Сухого, наверное, не стоит сильно удивляться. Хотя председатель судейского комитета Павел Каманцев считает, что выбор судей всегда более чем оправдан исходными реалиями чемпионата в каждом отдельном взятом туре. Так, например, назначения судей на матчи 21-го тура, по словам Каманцева, продиктованы большим количеством матчей в короткий промежуток времени.

В ближайшее время нас ожидает сразу 12 матчей и с учетом сложной логистики это создает для нас некоторые сложности. 4 матча кубка станут решающими в борьбе за выход в полуфиналы, поэтому на судей ложится очень большая ответственность. Нам придется задействовать большое число арбитров, при этом мы не сможем рассчитывать на Сергея Карасева, который приболел, пояснил глава департамента судейства.

Помимо прощенного и возвращенного Алексея Сухого в этом туре будут надеяться и на успешно вернувшегося из ссылки в ФНЛ судью Романа Галимова, который после долгого отсутствия в РПЛ достойно отработал уже две игры. В ближайшую субботу, 1 апреля, он будет главным на матче «Динамо» «Сочи». Ставку опять сделали и на молодежь. Дебютировавший в 20-м туре на матче «Крылья Советов» «Ахмат» 30-летний Рафаэль Шафеев (племянник, кстати, актера Камила Ларина), на это раз отсудит игру «Пари НН» «Локомотив».

В общем, ждем с нетерпением матчей 21-го тура, которые, наверняка, нас чем-нибудь удивят. А пока можем порадоваться или огорчиться недавно подсчитанному девятому месту РПЛ в мировом рейтинге футбольных лиг по количеству удалений. Наши судьи, конечно, любят осторожничать, но рефери, скажем, Боливии, Уругвая, Венесуэлы или Португалии, их пока в этом навыке сильно опережают.

источник: «Советский спорт»
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