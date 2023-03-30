«Катания» нацелилась на элиту

Минувшим летом австралийский бизнесмен с сицилийскими корнями Росс Пеллигра решил вдохнуть новую жизнь в одну из старейших команд острова. Правда, возродиться клубу пришлось под условно новым названием. 13 июля 2022 года была зарегистрирована компания Catania SSD. Команда обновила и эмблему, но основной ее элемент – слон – остался на месте, хоть и стал черным. Это отсылка к фонтану из вулканического базальта в центре Катании – города, который живет у подножия действующего вулкана.

Пеллигра сразу дал понять, что настроен решительно и его цель - вернуть «красно-голубых» в Серию А. Так что дело за малым – чтобы не иссякли финансовые возможности и чтобы в планы предпринимателя не вмешались местные мафиозные кланы, как это уже случалось с предыдущими владельцами «Катании». «Коза Ностра» и «Ндрангета» – это не истории из фильма или из прошлого, для региона это до сих пор реалии сегодняшнего дня.

Большую часть своей непростой жизни сицилийский клуб из одноименного города провел, пыля в низших футбольных дивизионах Италии. Но были и взлеты в элиту, которые, правда, стандартно заканчивались финансовыми скандалами и понижением в классе. Последний и самый громкий провал менеджмента «Катании» случился в 2015 году, когда после семи прекрасных лет в Серии А, «слоны» были переведены в третий по силе дивизион – Серию С. Возглавлявший на тот момент клуб Антонино Пульвиренти был пойман за руку на организации договорных матчей и уличен в связях с мафией. Президент «красно-голубых» предлагал соперникам по 100 тысяч евро за сдачу игр, в чем и признался. Скандал был такой силы, что вмешаться пришлось даже генсеку УЕФА Джанни Инфантино. В результате, Пульвиренти получил шесть лет тюрьмы, многомиллионные штрафы и пятилетний запрет на любую деятельность, связанную со спортом. Но через год бизнесмен вышел по условно-досрочному освобождению, а еще через несколько лет возглавил местную женскую баскетбольную команду.

Источник фото: ФК «Катания»

А вот для «Катании» эта история обернулась настоящей катастрофой. Команда, некогда претендовавшая на еврокубки, получила в качестве прощального подарка от осужденного владельца долг в 15 млн евро и невозможность его реструктурировать. Спустя несколько сезонов – попыток снова вырваться из крепких объятий низших дивизионов, увеличив долг уже до 56 млн евро, клуб признал себя банкротом. А ведь всего за пять лет до этих событий «слонов» поочередно тренировали такие не последние для футбола люди, как Синиша Михайлович и Диего Симеоне. Для аргентинца в качестве тренера «Катания» вообще стала первым европейским клубом, который в бытность в нем Симеоне превратился из итальянского в аргентинский: в составе сицилийской команды было 13 соотечественников Эль Чоло. Кстати, одного из них, Макси Лопеса, нынешний тренер «Атлетико» забрал в Катанию из России – нападающий в 2007-2009 годах защищал цвета футбольного клуба «Москва».

– Многие идеи моего «Атлетико», смелость, характер – все этом родом из Италии, – признавался потом Симеоне.

Главная сила сицилийского футбола всегда заключалась в его болельщиках. Три основных клуба острова – «Палермо», «Мессина» и «Катания» – помнят разные времена, но команды никогда не оставались без поддержки своих фанатов. Даже, когда «слоны» падали в низшие лиги или лишались профессионального статуса, начиная все заново в самом что ни на есть подвале итальянского футбола, старый добрый стадион «Анджело Массимино», построенный еще в 1937 году, никогда не пустовал. Вот и теперь «Катания» переживает ренессанс не только благодаря финансовым возможностям своего нового владельца, но и потому, что любовь города к своему многострадальному клубу не иссякает. А иначе как еще объяснить мощный старт в новом сезоне, первое место в турнирной таблице, отрыв от ближайшего преследователя аж на 23 очка и оформленное за 6 туров до конца сезона место в Серии рангом повыше? Похоже, «красно-голубые» действительно в нужном настроении, чтобы снова оказаться в элите итальянского футбола.