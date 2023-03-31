Пике громко вернулся на «Камп Ноу»

Когда идейный и финансовый вдохновитель Kings League Жерар Пике закладывал год назад первый камень нового медийного турнира, многие встретили задумку известного футболиста с изрядной долей скепсиса. А вот президент «Барселоны» Жоан Лапорта сразу поверил в успех предприятия своего бывшего защитника и уже на старте «Кингс Лиги» пообещал выделить «Камп Ноу» под финал четырех испанской медиалиги. Кстати говоря, билеты на него продавать начали практически сразу, уже в конце января, и ценник на заключительный этап Kings League сделали более чем адекватным: вход обошелся фанатам от 25 до 50 евро. Для сравнения, средняя цена билета на «Эль-класико» колеблется от 150 евро до 350 евро. И, тем не менее, 92522 зрителя, при вместимости стадиона 99354 тысячи человек, собрались на финал Медиалиги не из-за дешевизны билетов. Жерар Пике сделал по-настоящему зрелищный проект, где каждый винтик механизма под названием «Королевская лига» находится на своем месте и отрабатывает на максимум своих возможностей.

Рекордная посещаемость – не единственное достижение турнира с момента его запуска. Уже первые матчи «Кингс Лиги», которые также бесплатно транслировались на платформе Twitch, давали внушительную цифру просмотров – 450 тысяч за игру. Чтобы понимать важность этого показателя, достаточно изучить цифры по онлайн-трансляциям матчей Ла Лиги – в среднем они собирают 300 тысяч зрителей. Только встречам «Барселона» – «Эспаньол» (610 тысяч человек онлайн) и «Вальядолид» – «Реал» (548 000) удалось побить Kings League по количеству просмотров. А финальная игра «Королевской лиги» и вовсе дала такие цифры, что стала самым крупным событием в истории стриминга. Кроме того, в рамках завершающего этапа сезона всем зрителям на входе раздавали бумажные маски в форме короля (логотип турнира). Так что турниру удалось установить еще и мировой рекорд по числу людей, одновременно надевших маски – 91 594 человека. В общем, видеокартинка со стадиона получилась что надо.

Источник фото: Keystone Press Agency

Так в чем же секрет успеха проекта Жерара Пике, которым, к слову, уже заинтересовались в Латинской Америке? Также, по словам экс-футболиста, сейчас ведутся переговоры и с Бразилией – Роналдиньо и Неймар изъявили желание организовать свои клубы в рамках Медиалиги. Похоже, ответ лежит на поверхности: Пике давно тяготился серьезностью классического футбола и таймингом матчей. Так что решать эти проблемы он решил с помощью правильной дозировки шоу и спорта – смешать, но не взбалтывать. «Кингс Лигу» сформировали из 12 клубов, возглавили которые известные футболисты, журналисты и блогеры. Каждую команду представляет по 12 футболистов, 10 из которых выбираются на драфте, 11-й игрок приглашается президентом клуба на весь сезон, а 12-й регулярно меняется. А футбол выбрали формата 7х7, в который играют в крытом павильоне-манеже с искусственной травой. Поле для этого формата делается меньше – 50 на 30 метров, как и ворота – 2 метра в высоту и 6 метров в ширину. И, конечно – за что давно болел Пике – матчи в Медиалиге короткие: два тайма по 20 минут. В случае ничьей – серия пенальти, которые пробиваются как буллиты в хоккее. Так что смотрится этот вид спорта легко и непринужденно. И хотя первый блин у Пике вышел не комом – дебютный сезон Kings League стоит признать успешным – все же серьезным конкурентом большому футболу Медиалига пока вряд ли станет. Она, скорее, будет выполнять роль младшего непослушного брата, у которого старший будет подпитываться креативом и свежими идеями.