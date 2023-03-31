Мозес, Николсон и Мартинс летом уедут? «Спартак» ведет очень трезвую трансферную политику

Коллеги из «СЭ» утверждают, что знают о трансферных планах «Спартака» на лето. Точнее, только в части продаж футболистов. Правда, ничего неожиданного они не выдали. По их информации, наиболее вероятен отъезд Виктора Мозеса, Шамара Николсона и Кристофера Мартинса, а продажи Мацея Рыбуса и Кейта Бальде не исключены. В принципе, чтобы понять это, достаточно открыть transfermarkt и статистику этих игроков в сезоне. Выводы будут примерно те же. Тем не менее, стоит присмотреться к каждому в этом списке по отдельности.
ВИКТОР МОЗЕС, 32 года
Позиция: крайний полузащитник
Гражданство: Нигерия
Трансферная стоимость: 3 млн евро
Контракт до: 2024 года
Статистика в сезоне: 4 матча – 2 гола
Один из двух наряду с Квинси Промесом топовых игроков красно-белых, способный делать разницу, но в нынешнем, довольно сильном для москвичей сезоне участия почти не принимал, так как сломался еще в начале августа. С тех пор впервые попал в заявку в РПЛ только 18 марта в Оренбурге, но даже несмотря на 0:2 не вышел там на поле.
Будет немного грустно, если Мозес уедет, но это логичный шаг. Через год у него истекает контракт, и ему уже 32 года, так что это последний шанс для москвичей на нем хотя бы немного заработать. Если получится, наверняка они попробуют освободившиеся средства (говорят, зарплата у него около 2 млн евро) вложить в другого статусного, но менее возрастного футболиста. Здесь и сейчас «Спартак» от его ухода не станет слабее, хотя жаль, что из-за травм в полной мере Мозесу не удалось дать команде больше.
ШАМАР НИКОЛСОН, 26 лет
Позиция: центральный нападающий
Гражданство: Ямайка
Трансферная стоимость: 7 млн
Контракт до: 2026 года
Статистика в сезоне: 21 матч – 4 гола и 2 передачи
Физически и технически ямаец производит приятное впечатление. Быстр, пластичен, хорош в игре на втором этаже. Показательно, что по стоимости он четвертый игрок «Спартака» после Квинси Промеса, Александра Соболева и Георгия Джикии, то есть тех, с кем красно-белые расставаться не готовы.
С Николсоном сложнее. Во-первых, в РПЛ он оказался менее забивным, чем от него ожидали. Хотя ожидали зря. Да, в своем лучшем сезоне он забил в 18 матчах чемпионата Бельгии 13 мячей, но это было исключение из правил. До того в его активе было 8 голов в 25 играх (сезон-2019/20) и 9 голов в 33 играх (2020/21). Так что нынешние показатели ближе к норме, но брали его не для этого. Во-вторых, с каждым сезоном все сильнее играет Александр Соболев, явно выигрывающий конкуренцию. Качественный дублер россиянину нужен, но эту роль потянет и Кейта Бальде. В-третьих, 7 млн евро на дороге не валяются, а в отсутствие еврокубков игрок вряд ли вырастет в цене, так что надо ловить момент.
Его отъезд тоже не станет потерей при наличии Соболева, Бальде и Павла Мелешина, но если Бальде продадут, соответственно, Николсона надо будет сохранить. Или найти ему хорошую альтернативу, потому что Соболев все матчи тащить не сможет, а Мелешин пока сыроват для игры в старте.
КРИСТОФЕР МАРТИНС, 26 лет
Позиция: опорный полузащитник
Гражданство: Люксембург
Трансферная стоимость: 4,5 млн
Контракт до: 2026 года
Статистика в сезоне: 14 матчей – 3 гола и 3 передачи
Самая сложная фигура для анализа, потому что неясно, где его видит Гильермо Абаскаль. Приезжал люксембуржец на позицию опорного полузащитника, но по набору навыков оказался скорее «бокс-ту-боксом» вроде Алекса Крала. Тренер же его и вовсе зачастую выпускает правым нападающим.
Так что опорник «Спартаку» по-прежнему нужен. С его приобретением Мартинс станет шестым центральным полузащитником. Если учесть, что конкуренцию Роману Зобнину, Даниле Пруцеву, Руслану Литвинову и Наилю Умярову (пока травмирован) он проигрывает, резонно предположить, что вложенные в футболиста деньги можно реализовать с большей эффективностью. Справа тоже хватает вариантов (Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, тот же Мозес), так что найти для Мартинса новое место – правильный шаг.
МАЦЕЙ РЫБУС, 33 года
Позиция: левый защитник
Гражданство: Польша
Трансферная стоимость: 0,7 млн
Контракт до: 2024 года
Статистика в сезоне: 11 матчей – 1 гол и 1 передача
Футболист в ротацию. Не смог выиграть конкуренцию у Дмитрия Хлусевича и даже Леона Классена. И это при зарплате в полмиллиона в год! На мой взгляд, первый кандидат на выход.
КЕЙТА БАЛЬДЕ, 28 лет
Позиция: центральный нападающий
Гражданство: Сенегал
Трансферная стоимость: 2 млн
Контракт до: 2025 года
Статистика в сезоне: 4 матча
Что можно сказать о нападающем, проведшем 71 минуту? По зимним сборам создалось впечатление, что квалификации Бальде хватает, а его реакция на происходящее на поле весной доказала, что и с мотивацией у него все в порядке. При этом он проигрывает конкуренцию всем троим форвардам. Нужен ли он «Спартаку»? Если Николсон уходит, то Бальде придется сохранить (или продать, но лишь найдя замену), в противном случае он в команде лишний.
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В целом, если информация коллег верна, трансферные планы «Спартака» абсолютно адекватны. В клубе пытаются сохранить российский костяк и усилить его легионерами, а тех, кто не проходит в основу, готовы продать. Как следствие, летом из нынешних иностранцев могут остаться всего три – приехавшие зимой Алексис Дуарте и Томаш Тавареш да лидер Промес. Вопрос в другом: найдутся ли покупатели на этих футболистов, и сколько они будут готовы выложить?