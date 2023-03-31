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Мозес, Николсон и Мартинс летом уедут? «Спартак» ведет очень трезвую трансферную политику

Красно-белые намерены сохранить российский костяк и продать не проходящих в основу иностранцев.
Мозес, Николсон и Мартинс летом уедут? «Спартак» ведет очень трезвую трансферную политику
31 марта 2023 15:26
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

Коллеги из «СЭ» утверждают, что знают о трансферных планах «Спартака» на лето. Точнее, только в части продаж футболистов. Правда, ничего неожиданного они не выдали. По их информации, наиболее вероятен отъезд Виктора Мозеса, Шамара Николсона и Кристофера Мартинса, а продажи Мацея Рыбуса и Кейта Бальде не исключены. В принципе, чтобы понять это, достаточно открыть transfermarkt и статистику этих игроков в сезоне. Выводы будут примерно те же. Тем не менее, стоит присмотреться к каждому в этом списке по отдельности.

ВИКТОР МОЗЕС, 32 года

Позиция: крайний полузащитник

Гражданство: Нигерия

Трансферная стоимость: 3 млн евро

Контракт до: 2024 года

Статистика в сезоне: 4 матча – 2 гола

Один из двух наряду с Квинси Промесом топовых игроков красно-белых, способный делать разницу, но в нынешнем, довольно сильном для москвичей сезоне участия почти не принимал, так как сломался еще в начале августа. С тех пор впервые попал в заявку в РПЛ только 18 марта в Оренбурге, но даже несмотря на 0:2 не вышел там на поле.

Источник фото: ФК «Спартак»

Будет немного грустно, если Мозес уедет, но это логичный шаг. Через год у него истекает контракт, и ему уже 32 года, так что это последний шанс для москвичей на нем хотя бы немного заработать. Если получится, наверняка они попробуют освободившиеся средства (говорят, зарплата у него около 2 млн евро) вложить в другого статусного, но менее возрастного футболиста. Здесь и сейчас «Спартак» от его ухода не станет слабее, хотя жаль, что из-за травм в полной мере Мозесу не удалось дать команде больше.

ШАМАР НИКОЛСОН, 26 лет

Позиция: центральный нападающий

Гражданство: Ямайка

Трансферная стоимость: 7 млн

Контракт до: 2026 года

Статистика в сезоне: 21 матч – 4 гола и 2 передачи

Физически и технически ямаец производит приятное впечатление. Быстр, пластичен, хорош в игре на втором этаже. Показательно, что по стоимости он четвертый игрок «Спартака» после Квинси Промеса, Александра Соболева и Георгия Джикии, то есть тех, с кем красно-белые расставаться не готовы.

Источник фото: ФК «Спартак»

С Николсоном сложнее. Во-первых, в РПЛ он оказался менее забивным, чем от него ожидали. Хотя ожидали зря. Да, в своем лучшем сезоне он забил в 18 матчах чемпионата Бельгии 13 мячей, но это было исключение из правил. До того в его активе было 8 голов в 25 играх (сезон-2019/20) и 9 голов в 33 играх (2020/21). Так что нынешние показатели ближе к норме, но брали его не для этого. Во-вторых, с каждым сезоном все сильнее играет Александр Соболев, явно выигрывающий конкуренцию. Качественный дублер россиянину нужен, но эту роль потянет и Кейта Бальде. В-третьих, 7 млн евро на дороге не валяются, а в отсутствие еврокубков игрок вряд ли вырастет в цене, так что надо ловить момент.

Его отъезд тоже не станет потерей при наличии Соболева, Бальде и Павла Мелешина, но если Бальде продадут, соответственно, Николсона надо будет сохранить. Или найти ему хорошую альтернативу, потому что Соболев все матчи тащить не сможет, а Мелешин пока сыроват для игры в старте.

КРИСТОФЕР МАРТИНС, 26 лет

Позиция: опорный полузащитник

Гражданство: Люксембург

Трансферная стоимость: 4,5 млн

Контракт до: 2026 года

Статистика в сезоне: 14 матчей – 3 гола и 3 передачи

Самая сложная фигура для анализа, потому что неясно, где его видит Гильермо Абаскаль. Приезжал люксембуржец на позицию опорного полузащитника, но по набору навыков оказался скорее «бокс-ту-боксом» вроде Алекса Крала. Тренер же его и вовсе зачастую выпускает правым нападающим.

Источник фото: ФК «Спартак»

Так что опорник «Спартаку» по-прежнему нужен. С его приобретением Мартинс станет шестым центральным полузащитником. Если учесть, что конкуренцию Роману Зобнину, Даниле Пруцеву, Руслану Литвинову и Наилю Умярову (пока травмирован) он проигрывает, резонно предположить, что вложенные в футболиста деньги можно реализовать с большей эффективностью. Справа тоже хватает вариантов (Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, тот же Мозес), так что найти для Мартинса новое место – правильный шаг.

МАЦЕЙ РЫБУС, 33 года

Позиция: левый защитник

Гражданство: Польша

Трансферная стоимость: 0,7 млн

Контракт до: 2024 года

Статистика в сезоне: 11 матчей – 1 гол и 1 передача

Футболист в ротацию. Не смог выиграть конкуренцию у Дмитрия Хлусевича и даже Леона Классена. И это при зарплате в полмиллиона в год! На мой взгляд, первый кандидат на выход.

Источник фото: ФК «Спартак»

КЕЙТА БАЛЬДЕ, 28 лет

Позиция: центральный нападающий

Гражданство: Сенегал

Трансферная стоимость: 2 млн

Контракт до: 2025 года

Статистика в сезоне: 4 матча

Что можно сказать о нападающем, проведшем 71 минуту? По зимним сборам создалось впечатление, что квалификации Бальде хватает, а его реакция на происходящее на поле весной доказала, что и с мотивацией у него все в порядке. При этом он проигрывает конкуренцию всем троим форвардам. Нужен ли он «Спартаку»? Если Николсон уходит, то Бальде придется сохранить (или продать, но лишь найдя замену), в противном случае он в команде лишний.

Источник фото: ФК «Спартак»

***

В целом, если информация коллег верна, трансферные планы «Спартака» абсолютно адекватны. В клубе пытаются сохранить российский костяк и усилить его легионерами, а тех, кто не проходит в основу, готовы продать. Как следствие, летом из нынешних иностранцев могут остаться всего три – приехавшие зимой Алексис Дуарте и Томаш Тавареш да лидер Промес. Вопрос в другом: найдутся ли покупатели на этих футболистов, и сколько они будут готовы выложить?

источник: «Советский спорт»
Мозес, Николсон и Мартинс летом уедут? «Спартак» ведет очень трезвую трансферную политику
Мозес, Николсон и Мартинс летом уедут? «Спартак» ведет очень трезвую трансферную политику
Красно-белые намерены сохранить российский костяк и продать не проходящих в основу иностранцев.
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