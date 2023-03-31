Сравнили календарь «Арсенала» и «Ман Сити» на финише. «Горожане» совсем не так безнадежны

В субботу на «Этихаде» состоится один из ключевых матчей на финише сезона АПЛ. Не теряющий надежду на место в зоне Лиги чемпионов «Ливерпуль» (отстает от «Тоттенхэма» на семь очков при двух матчах в запасе) будет биться в Манчестере не на жизнь, а на смерть и в случае успеха окажет неоценимую услугу «Арсеналу», которому предстоит принимать «Лидс». В данный момент преимущество «канониров» над «горожанами» составляет восемь очков, но у подопечных Хосепа Гвардиолы еще игра в запасе, так что потенциально пока речь идет только о пяти очках. Самое время сравнить календарь двух претендентов на золото.

«АРСЕНАЛ» ПРОИГРЫВАЕТ НА «ЭТИХАДЕ» С 2016 ГОДА

В первую очередь надо отметить, что многое решится 26 апреля в очном противостоянии Гвардиолы и Микеля Артеты. Оно также пройдет в Манчестере. Для лондонцев это плохо, если учесть, что они и без того стабильно терпели поражения от «горожан» в семи последних встречах (разница мячей 3-17). То же касается и статистики на «Этихаде» – семь поражений подряд. В последний раз «канониры» уносили отсюда ноги аж в 2016 году (2:2), когда ими еще руководил Арсен Венгер. В том самом сезоне, когда чемпионом стал «Лестер».

Для «Арсенала» эта игра ознаменует старт тяжелейшего отрезка. После поездки в Манчестер «канонирам» принимать в дерби «Челси» (в какой форме синие ни подошли бы к игре, состав у них очень серьезный), ехать в «Ньюкасл» («сороки» в шаге от попадания в Лигу чемпионов) и играть дома с «Брайтоном» (первый после топов – набрал столько же очков, сколько и «Ливерпуль»).

Источник фото: IMAGO

Весь отрезок уложится с 26 апреля по 13 мая и завершится за два тура до конца чемпионата. Это очень тревожный момент для красно-белых, ведь если «Ман Сити» начнет нагонять, неопытных лидеров может накрыть мандраж, и тогда добывать результаты в этих и без того сложных играх станет еще сложнее.

У «СИТИ» ТОЛЬКО ТРИ ТОП-МАТЧА, И ВСЕ ДОМАШНИЕ

У «Манчестер Сити» таких сложных серий не будет да и в целом календарь как будто проще. Топ-матча всего три, включая ближайший: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». И что важно, все три игры Гвардиола проведет в родных стенах. А самый сложный выезд – в Брайтон, где «чайки» проиграли только три матча из 12. Но все же для «Сити» это не самый грозный соперник.

В целом, если сравнить просто позициям в турнирной таблице соперников претендентов на золото, то для «Сити» картина выглядит чуть лучше. Их соперники в среднем занимают 11,36-е место в таблице, а у «Арсенала» – 11,1-е.

Источник фото: IMAGO

Впрочем, здесь разница в районе статистической погрешности. И она тем более не показательна, что одни команды провели по 26 игр (а «Брайтон» так вообще 25), а другие – по 27-28, то есть в таблице могут располагаться заметно выше. Тот же «Вест Хэм», с которым играть и тем, и другим, располагается на 18-й строчке, а по потерянным идет только 12-м, а «Брайтон» чисто математически может аналогичным образом вскочить с седьмой строчки на третью.

АРТЕТА ПОЕДЕТ НА «ЭНФИЛД» И ПРИМЕТ «ГОСТЕВЫЕ» «НЬЮКАСЛ» И «БРАЙТОН»

Кроме того, такой подход показывает среднюю температуру по больнице, но не учитывает фактора «дома-в гостях». Например, «Сити» принимает «Ливерпуль» в родных стенах, а «Арсенал» едет на «Энфилд». При этом дома подопечные Юргена Клоппа набирают 77% очков, а на выезде – только 31%.

Поэтому мы подошли к подсчету с другой стороны: считали позицию команды-соперника не в общей турнирной таблице, а домашней или гостевой. И вот тут разница в силе календаря прослеживается куда заметнее. Средняя позиция соперников «Арсенала» – 9,3, причем «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Брайтон» (с ними играть дома) занимают в гостевой таблице АПЛ позиции с третьей по пятую, а «Ливерпуль», как уже говорилось, один из лучших на своем поле.

Для сравнения, у соперников «Сити» этот показатель равен лишь 11,6 (напомню, чем выше цифра, тем слабее соперники) – опасность таят только выезды в Брайтон (8-е место в домашней таблице) и Брентфорд (6), а дома помимо «Арсенала» (1-е место в гостевой таблице) неприятностей можно ждать только от «Челси» (8).

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Есть, правда, еще один нюанс. «Сити» помимо АПЛ продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Англии, а это как минимум три дополнительных матча, а на деле наверняка не меньше четырех, ведь в Кубке команду ждет «Шеффилд Юнайтед», причем аккурат между играми с «Баварией» и «Арсеналом». «Канониры» же из всех сторонних турниров уже вылетели и ни на что больше не отвлекаются.

И это хорошо, потому что не будь этого фактора, можно было бы с уверенностью прогнозировать лавинообразный ход «горожан», которые на финише сезона наверняка накрыли бы лондонцев, а так у красно-белых остаются шансы на сенсацию. Тем больше интриги и интереса!

СОПЕРНИКИ «АРСЕНАЛА»: «Лидс» (д), «Ливерпуль» (г), «Вест Хэм» (г), «Саутгемптон» (д), «Манчестер Сити» (г), «Челси» (д), «Ньюкасл» (г), «Брайтон» (д), «Ноттингем Форест» (г), «Вулверхэмптон» (д)

СОПЕРНИКИ «МАНЧЕСТЕР СИТИ»: «Ливерпуль» (д), «Саутгемптон» (г), «Лестер» (д), «Брайтон» (г), «Арсенал» (д), «Фулхэм» (г), «Вест Хэм» (д), «Лидс» (д), «Эвертон» (г), «Челси» (д), «Брентфорд» (г)