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Два мегасейва Шелии оставили «Спартак» без голов! Красно-белые не могут выиграть третий матч подряд

Спартаковцы нанесли по воротам «Ахмата» 19 (!) ударов и не использовали пяток вернейших моментов, но покинули поле, глядя на нули на табло.
Два мегасейва Шелии оставили «Спартак» без голов! Красно-белые не могут выиграть третий матч подряд
01 апреля 2023 18:46
автор: Артем Зибрак
автор фото: Телеграм-канал ФК "Спартак"

АБАСКАЛЬ МЕНЯЕТ СХЕМУ

Красно-белые неоднозначно провели первый месяц после возобновления сезона. Поначалу вроде бы по делу дважды обыграли «Локомотив», а в последующих четырех матчах победили только раз (дожали в концовке «Факел»), и это при том, что лишь раз сыграли на выезде. Так что пауза для Гильермо Абаскаля пришлась кстати. С другой стороны, командам с большим количеством сборников эти паузы помогают редко.

Так что игра с «Ахматом» должна была прояснить, удалось ли испанцу воспользоваться этим временем, чтобы наладить игру. Прежде всего в обороне. Что, кстати, сделать непросто, ведь из-за травмы выбыл лидер обороны Георгий Джикия. В его отсутствие Абаскаль опустил из опорной зоны Руслана Литвинова, имевшего такой опыт. Его позицию занял Даниил Денисов, справа в обороне вышел Даниил Хлусевич, а слева оказался Томаш Тавареш.

То есть почти вся оборонительная конструкция претерпела изменения, а ведь еще в старте не оказалось Квинси Промеса. Думаете, вместо него вышел Антон Зиньковский? Как бы не так. Он тоже оказался в запасе. Вот это уже сознательный ответ Абаскаля на увиденное. Он выпустил с первых минут Александра Соболева и Шамара Николсона, а Михаила Игнатова отправил на позицию под нападающими, то есть перешел на 4-4-2 ромбом – схему, которая временами отлично работала у Доменико Тедеско.

Сергей Ташуев в этой игре не мог рассчитывать на отбывающих дисквалификацию Лечи Садулаева, Владислава Карапузова и Артема Тимофеева. Любопытно, что первые двое занимают позицию правого вингера, так что наставнику требовалось найти небанальное решение. И он отрядил на эту позицию номинального центрфорварда Владимира Ильина. Ну, а экс-спартаковца Тимофеева заменил Заим Диванович, которого Ташуев снял еще до перерыва.

НИКОЛСОН СОБОЛЕВУ НЕ ТОВАРИЩ

Первый тайм в исполнении обеих команд получился неубедительным. Хозяева намного больше владели мячом (около 65%), но терялись под давлением и много ошибались, стоило сопернику заставить действовать чуть быстрее. Комбинационная игра не шла, поэтому москвичи часто задействовали длинные передачи, но партнеры под Александра Соболева подстраивались неважно, а сам он был настроен как-то слишком щедро по отношению к ним.Тем не менее, россиянин создал момент для Николсона, но тот, вывалившись под углом к воротам, отпустил мяч далеко и врезался в вышедшего из ворот Георгия Шелию.

«Ахмат» отметился желанием накрывать соперника у его штрафной. С одной стороны, этот прессинг не был очень интенсивным и цельным и периодически позволял спартаковцам, продравшись, набрать скорость в середине поля. С другой, даже этого периодически хватало, чтобы уложить жизнь спартаковцам. Правда, полноценного перехвата, с которого можно было бы начать контратаку, гостям осуществить так и не получилось, а самым запоминающимся эпизодом в штрафной Александра Селихова стало единоборство Андрея Семенова и Романа Зобнина, которое арбитры на ВАР рассматривали с микроскопом.

СУХОЙ НЕ РИСКНУЛ ПОСТАВИТЬ ПЕНАЛЬТИ

По такой игре (с насыщением центральной оси поля) особую роль получили крайние защитники «Спартака» Хлусевич и Тавареш. Даже когда команда только начинала разыгрывать мяч от своих ворот, они уже выдвигались к центральной линии. Хлусевич отметился попыткой замкнуть одну из подач с противоположного края, а португалец вообще чуть ли не большую часть времени провел вблизи чужой штрафной и оказался с отрывом лидером (!) по количеству касаний за тайм (67, второй Хлусевич – 53). Ему бы еще добавить в точности подач.

Ну, и куда без очередного спорного судейского эпизода? Семенов, пытаясь заблокировать удар Никиты Чернова с линии вратарской, прыгнул ему в ноги. Экс-арбитр Игорь Федотов оперативно оценил это действие на пенальти, однако судья Алексей Сухой и его видеоассистенты ничего криминального не увидели. Сухой, между прочим, не судил в РПЛ с октября 2022 года. Если КДК РФС посчитает, что он ошибся, может опять остаться без матчей.

ЧТО ТВОРИТ ШЕЛИЯ!

В перерыве Ташуев заменил Гамида Агаларова (запомнился только падением в штрафной) и Ильина (не попал в игру) на Мохамеда Конате и Александра Трошечкина, но эти корректировки – по позиции. А вот Абаскаль заменой Николсона на Промеса вернул команду к расстановке 4-3-3, чем породил ярчайший момент: Хлусевич сыграл в стенку с Игнатовым (вернулся направо), продвинулся вдоль штрафной классно закрутил мяч в дальнюю девятку, позволив Шелии в сумасшедшем прыжке совершить сейв тура. За голову схватились все находившиеся на поле.

Увы, Промес на поле пробыл всего пять минут, после чего сел на газон, накрыл голову футболкой и в раздражении стукнул кулаком по траве. Голландец усиленно разминался в перерыве, но, видимо, все равно получил мышечную травму. Продолжить игру он не смог и уступил место на поле Кейта Бальде, лишь дважды выходившему в нынешнем розыгрыше РПЛ. Черещ шесть минут форвард в великолепном прыжке головой пробил в самый уголочек, но невероятный Шелия вновь оказался на высоте.

МОЗЕС ВЕРНУЛСЯ, НО НЕ СПАС

Вдохновившись эпизодом, Абаскаль выпустил Виктора Мозеса, вышедшего впервые после травмы, полученной еще в августе, и Кристофера Мартинса. Преимущество «Спартака» из категории «большое» перешло в категорию «колоссальное». Грозненцы перешли на откровенную игру на отбой, а моменты у их ворот посыпались со всех сторон. Однажды Соболев, из центра штрафной направляя мяч в открытый угол, попал в голову Семенову. У Абаскаля впечатляющая скамейка запасных! Даже Зиньковский выходит на замену последним.

Спартаковцы имели массу моментов для того, чтобы открыть счет. Под занавес встречи над их ужасной реализацией заплакало даже небо.18-2 по ударам – наглядное свидетельство тому, что они действительно заслужили победу, но успеха не принес даже финальный штурм. «Спартак» не выигрывает уже три матча подряд и ставит под сомнение даже второе место, а «Ахмат» бьется до крови (особенно получивший рассечение, но рвавшийся на поле Семенов) и немного сокращает отставание от идущего пятым «Динамо». Команды разделяет всего пара очков.

РПЛ. 21-й тур

«Спартак» - «Ахмат» - 0:0 (0:0)

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Н. Чернов, Тавареш, Денисов (Мартинс, 72), Пруцев (Зиньковский, 79), Зобнин, Игнатов (Мозес, 62), Соболев, Николсон (Промес, 46; Бальде, 54).

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Диванович (Камилов, 34), Ильин (Трошечкин, 46), Олейников (Нижич, 83), Бериша (Тодорович, 76), Агаларов (Конате, 46).

Предупреждения: Николсон, 25. Ильин, 44. Бальде, 56. Хлусевич, 76. Шелия, 90+4.

Судья: Сухой (Люберцы).

источник: «Советский спорт»
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