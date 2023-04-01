Харакири Кобеля. После эпичной ошибки вратаря «Бавария» уничтожила «Боруссию» за 23 минуты

ДЕБЮТНЫЙ ДЕР-КЛАССИКЕР ТУХЕЛЯ

Бундеслига нечасто завладевает нашим вниманием, но на сей раз матч в Мюнхене стал вообще центральным во все текущие выходные. И не только потому, что этот немецкий Дер Классикер, но и потому, что впервые за долгие годы в нем решался исход чемпионской гонки. Не напрямую, но в немалой степени, ведь «Боруссия» к стартовому свистку опережала чемпиона последних лет на одно очко. Когда в последней раз такое было на финишной прямой?

«Бавария» удивительным образом подготовилась к этой игре – сменой Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля в перерыв на матчи сборных. Каких-то особенно весомых причин для этого не было, но Оливер Кан и Хасан Салихамиджич увидели в спаде результатов некий тренд и пошли на радикальные меры. Говорят, они торопились еще и потому, что очень боялись упустить Тухеля.

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Дебютант стартовым составом не удивил. Обратил на себя внимание разве что тот факт, что распиаренному Джамалу Мусиале он предпочел быстроногого Кингсли Комана. Вингер вышел на левом фланге, а позицию под нападающим занял Томас Мюллер. Остальные в рамках имеющихся футболистов читались легко.

То же можно сказать и о «шмелях». Юсуфа Мукоко и Карим Адейеми только вернулись после травм, поэтому начали матч в запасе, а на острие отправился Себастьян Аллер. Не очень привычно видеть на скамейке и Матса Хуммельса, но он еще с конца января стал редко появляться в старте, оставив в центре обороны Никласа Зюле и Нико Шлоттербека. Последнего он и заменил, еще до свистка на перерыв.

КАТАСТРОФА ИМЕНИ КОБЕЛЯ

На первых минутах гости смотрелись лучше – быстрее и акцентированнее на чужой половине поля. Но реализовать свое преимущество они не успели. На сцену вышел их вратарь Грегор Кобель, совершивший один из самых эпичных привозов в истории немецкого футбола – выйдя на перехват проникающей передачи Дайо Юпамекано, он не попал по мячу, и тот беспрепятственно закатился в пустые ворота. По факту Кобель пропустил «ударом» с чужой половины поля. Рекорд бундеслиги?

Эмре Джан мгновенно отреагировал на ошибку партнера, придя его поддержать, но для команды она стала ударом под дых. Дортмундцы занервничали, упустили инициативу и получили второй гол – Матейс де Лигт выпрыгнул на подачу с углового и скинул на дальнюю штангу, где Мюллер оправдал свое появление, опередив замершего Юлиана Брандта. Сколько же таких, вроде бы корявеньких, но таких важных мячей забил за карьеру уникум Мюллер!

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А уже к середине тайма вопросы о победителе заменили вопросы о степени унижения гостей. Юлиан Рюэрсон завозился с мячом на фланге и потерял его, Лерой Зане опасно пробил в угол из осиротевшей опорной зоны соперника, а Мюллер успел первым на добивание. Кобель в недоумении смотрел на партнеров, а те – друг на друга. Где в этом эпизоде был Зюле, позицию которого занимал Джан (потому и бросил опорку), остается загадкой.

МИГ ГЕНИАЛЬНОСТИ МЮЛЛЕРА

К сожалению, оставшееся время первого тайма интереса не представляло. Скорости упали, «Бавария» наслаждалась счетом на табло, а «Боруссия» бесперспективно катала мяча. Отметить можно разве что влияние Тухеля (когда в последний раз баварцы в бундеслиге владели мячом меньше, чем соперник?) и активность Кингсли Комана. Дважды он на счет своей резкости вываливался на ударную позицию, но в первый раз пробил в руки Кобелю, а во второй – споткнулся о кочку.

Француз и отличился спустя пять минут после возобновления игры. Гол получился превосходным: Зане технично обработал грудью длинную диагональ метров на 40, прошел вдоль штрафной и тонко покатил налево набегавшему Коману, но особое эстетическое удовольствие – наблюдать за тем, как все тот же Мюллер, не глядя, пропустил мяч на партнера. Вот это и называют «no touch pass», то есть «пас без касания».

Источник фото: DPA

Мюллер вообще провел на редкость вдохновенный матч и заслужил самых высоких оценок. Как всегда, открывался в свободных зонах, быстро принимал решения и с удовольствием раздавал передачи. Под удар он выдал больше, чем кто бы то ни было – четыре паса.

«Боруссии» все-таки удалось отыграть два мяча – вышедший на замену Серж Гнабри неаккуратно атаковал в штрафной Джуда Беллингема, и Эмре Джан реализовал 11-метровый, а в самой концовке дерзко вышедший на замену Дониэл Мален здорово попал в дальний угол. Но всерьез приблизиться к хозяевам команда была не готова. Похоже, «Баварии» удалось поставить выскочку на место и четко дать понять, кому принадлежит серебряная салатница.

Бундеслига. 26-й тур

«Бавария» - «Боруссия» Д – 4:2 (3:0)

Голы: Юпамекано, 13 – 1:0. Мюллер, 18 – 2:0. Мюллер, 23 – 3:0. Коман, 50 – 4:0. Джан, 72 – с пенальти – 4:1. Мален, 90 – 4:2.

«Бавария»: Зоммер, Павар, Юпамекано, де Лигт, Дэвис (Канселу, 79), Киммих, Горецка (Гравенберх, 86), Зане, Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79), Шупо-Мотинг (Мане, 69).

«Боруссия» Д: Кобель, Вольф, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46), Брандт (Мален, 46), Беллингем, Джан, Геррейру, Ройс (Дауд, 61), Аллер (Мукоко, 61).

Предупреждения: Джан, 12. Юпамекано, 64.

Судья: Шаль.