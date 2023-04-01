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Харакири Кобеля. После эпичной ошибки вратаря «Бавария» уничтожила «Боруссию» за 23 минуты

Рекордмайтер выиграл первый матч после замены Нагельсманна на Тухеля, забив три мяча к середине первого тайма. Выдающуюся игру продемонстрировал оформивший дубль Мюллер.
Харакири Кобеля. После эпичной ошибки вратаря «Бавария» уничтожила «Боруссию» за 23 минуты
01 апреля 2023 21:31
автор: Артем Зибрак
автор фото: DPA

ДЕБЮТНЫЙ ДЕР-КЛАССИКЕР ТУХЕЛЯ

Бундеслига нечасто завладевает нашим вниманием, но на сей раз матч в Мюнхене стал вообще центральным во все текущие выходные. И не только потому, что этот немецкий Дер Классикер, но и потому, что впервые за долгие годы в нем решался исход чемпионской гонки. Не напрямую, но в немалой степени, ведь «Боруссия» к стартовому свистку опережала чемпиона последних лет на одно очко. Когда в последней раз такое было на финишной прямой?

«Бавария» удивительным образом подготовилась к этой игре – сменой Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля в перерыв на матчи сборных. Каких-то особенно весомых причин для этого не было, но Оливер Кан и Хасан Салихамиджич увидели в спаде результатов некий тренд и пошли на радикальные меры. Говорят, они торопились еще и потому, что очень боялись упустить Тухеля.

Источник фото: Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto

Дебютант стартовым составом не удивил. Обратил на себя внимание разве что тот факт, что распиаренному Джамалу Мусиале он предпочел быстроногого Кингсли Комана. Вингер вышел на левом фланге, а позицию под нападающим занял Томас Мюллер. Остальные в рамках имеющихся футболистов читались легко.

То же можно сказать и о «шмелях». Юсуфа Мукоко и Карим Адейеми только вернулись после травм, поэтому начали матч в запасе, а на острие отправился Себастьян Аллер. Не очень привычно видеть на скамейке и Матса Хуммельса, но он еще с конца января стал редко появляться в старте, оставив в центре обороны Никласа Зюле и Нико Шлоттербека. Последнего он и заменил, еще до свистка на перерыв.

КАТАСТРОФА ИМЕНИ КОБЕЛЯ

На первых минутах гости смотрелись лучше – быстрее и акцентированнее на чужой половине поля. Но реализовать свое преимущество они не успели. На сцену вышел их вратарь Грегор Кобель, совершивший один из самых эпичных привозов в истории немецкого футбола – выйдя на перехват проникающей передачи Дайо Юпамекано, он не попал по мячу, и тот беспрепятственно закатился в пустые ворота. По факту Кобель пропустил «ударом» с чужой половины поля. Рекорд бундеслиги?

Эмре Джан мгновенно отреагировал на ошибку партнера, придя его поддержать, но для команды она стала ударом под дых. Дортмундцы занервничали, упустили инициативу и получили второй гол – Матейс де Лигт выпрыгнул на подачу с углового и скинул на дальнюю штангу, где Мюллер оправдал свое появление, опередив замершего Юлиана Брандта. Сколько же таких, вроде бы корявеньких, но таких важных мячей забил за карьеру уникум Мюллер!

Источник фото: DPA

А уже к середине тайма вопросы о победителе заменили вопросы о степени унижения гостей. Юлиан Рюэрсон завозился с мячом на фланге и потерял его, Лерой Зане опасно пробил в угол из осиротевшей опорной зоны соперника, а Мюллер успел первым на добивание. Кобель в недоумении смотрел на партнеров, а те – друг на друга. Где в этом эпизоде был Зюле, позицию которого занимал Джан (потому и бросил опорку), остается загадкой.

МИГ ГЕНИАЛЬНОСТИ МЮЛЛЕРА

К сожалению, оставшееся время первого тайма интереса не представляло. Скорости упали, «Бавария» наслаждалась счетом на табло, а «Боруссия» бесперспективно катала мяча. Отметить можно разве что влияние Тухеля (когда в последний раз баварцы в бундеслиге владели мячом меньше, чем соперник?) и активность Кингсли Комана. Дважды он на счет своей резкости вываливался на ударную позицию, но в первый раз пробил в руки Кобелю, а во второй – споткнулся о кочку.

Француз и отличился спустя пять минут после возобновления игры. Гол получился превосходным: Зане технично обработал грудью длинную диагональ метров на 40, прошел вдоль штрафной и тонко покатил налево набегавшему Коману, но особое эстетическое удовольствие – наблюдать за тем, как все тот же Мюллер, не глядя, пропустил мяч на партнера. Вот это и называют «no touch pass», то есть «пас без касания».

Источник фото: DPA

Мюллер вообще провел на редкость вдохновенный матч и заслужил самых высоких оценок. Как всегда, открывался в свободных зонах, быстро принимал решения и с удовольствием раздавал передачи. Под удар он выдал больше, чем кто бы то ни было – четыре паса.

«Боруссии» все-таки удалось отыграть два мяча – вышедший на замену Серж Гнабри неаккуратно атаковал в штрафной Джуда Беллингема, и Эмре Джан реализовал 11-метровый, а в самой концовке дерзко вышедший на замену Дониэл Мален здорово попал в дальний угол. Но всерьез приблизиться к хозяевам команда была не готова. Похоже, «Баварии» удалось поставить выскочку на место и четко дать понять, кому принадлежит серебряная салатница.

Бундеслига. 26-й тур

«Бавария» - «Боруссия» Д – 4:2 (3:0)

Голы: Юпамекано, 13 – 1:0. Мюллер, 18 – 2:0. Мюллер, 23 – 3:0. Коман, 50 – 4:0. Джан, 72 – с пенальти – 4:1. Мален, 90 – 4:2.

«Бавария»: Зоммер, Павар, Юпамекано, де Лигт, Дэвис (Канселу, 79), Киммих, Горецка (Гравенберх, 86), Зане, Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79), Шупо-Мотинг (Мане, 69).

«Боруссия» Д: Кобель, Вольф, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46), Брандт (Мален, 46), Беллингем, Джан, Геррейру, Ройс (Дауд, 61), Аллер (Мукоко, 61).

Предупреждения: Джан, 12. Юпамекано, 64.

Судья: Шаль.

источник: «Советский спорт»
Харакири Кобеля. После эпичной ошибки вратаря «Бавария» уничтожила «Боруссию» за 23 минуты
Харакири Кобеля. После эпичной ошибки вратаря «Бавария» уничтожила «Боруссию» за 23 минуты
Рекордмайтер выиграл первый матч после замены Нагельсманна на Тухеля, забив три мяча к середине первого тайма. Выдающуюся игру продемонстрировал оформивший дубль Мюллер.
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