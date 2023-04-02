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Кержаков устал катить Сизифов камень и покинул Кипр

Попытка покорить Европу в качестве тренера получилась неудачной для Александра Кержакова. Меньше двух месяцев проработал российский специалист с кипрской «Кармиотиссой», после чего покинул благословенный остров.
Кержаков устал катить Сизифов камень и покинул Кипр
02 апреля 2023 17:27
автор: Юрий Волохов

АВАНТЮРА ИЛИ РАЗУМНЫЙ РИСК?

40-летний Кержаков был назначен главным тренером «Кармиотиссы» 8 февраля этого года, а 1 апреля клуб объявил, что россиянин покидает свой пост.

Под руководством Александра команда провела 7 матчей 2 победы, 4 поражения и 1 ничья.

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус объяснил, что россиянин ушел по собственному желанию.

«К сожалению, отсутствие результатов не позволило Кержакову оставаться в клубе. Он почувствовал, что команде нужны перемены, и объявил, что уходит. Такова жизнь в футболе! Но мы благодарны Александру за время с нами и желаем дальнейших успехов. Он потрясающий человек, с сильным характером», сказал Антониу в интервью Sport24.

Интересно, что, если говорить о спортивной стороне, Кержаков ничего не испортил. Он принял команду на 10-м месте, завершил с ней регулярный чемпионат тоже на 10-м. И после того, как чемпионат Кипра разбился на группу лидеров (6 команд) и группу вылета (8 команд), «Кармиотисса» сыграла еще три матча (2 поражения, 1 победа), но 10-е место сохранила. Отрыв от 11-го места, которое занимала «Докса Кат», был 6 очков, таким и остался. При этом «Кармиотисса» проиграла «Доксе» дважды – в регулярном чемпионате, потом уже в группе вылета.

Что известно об этом скромном клубе? Команда базируется в городке Полемидия неподалеку от Лимасола. Президент россиянин Дмитрий Пунин, фигура совершенно не публичная. Считается, что именно он захотел видеть специалиста из России во главе своей команды.

Александр бросился в авантюру с головой или это был разумный риск? Известна аксиома: тренер должен работать, иначе он теряет квалификацию. Исходя из этого, Керж все сделал правильно: новый опыт, новые эмоции, новые знания.

Но, похоже, команда оказалась весьма средненькой, если не сказать хуже. Кержакову не удалось вдохнуть в нее жизнь. И после таких мучений он принял разумное решение: не стал катить Сизифов камень в гору – как известно из мифологии, это занятие безнадежное. Не было смысла ждать, пока команда опустится в зону вылета. Вовремя уйти, тоже нужно уметь. А так – ничего не испортил, 10-е место сохранил.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

После такого стресса Кержакову, возможно, стоит взять паузу. С другой стороны, если последует приглашение, нужно соглашаться. В этом следует брать пример с Андрея Талалаева: человек с железными нервами, без малейшего намека на рефлексию. Уволился в свое время из «Крыльев», на следующий день уже возглавил «Ахмат».

После «Ахмата» долго баклуши не бил, возглавил «Торпедо».

Что касается Кержакова, вчера на «Матч ТВ» была вброшена такая мысль, прежде всего, бывшим партнером Александра по «Зениту», Владимиром Быстровым: мол, руководителям «Пари НН» пора возвращать Кержа. Поводом послужило разгромное поражение «Пари НН» дома от «Локомотива» – 0:4. Тут же показали нарезку из архивных кадров, где Кержаков экспрессивно руководит «Нижним» со скамейки.

Партнер Быстрова по студии Николай Писарев было возразил: «В команде есть действующий тренер». Он сам провел немало времени на тренерской скамейке, вот и проявил корпоративную солидарность. Зато Быстров парень простой, говорит, что думает, а тренером он работать не собирается. И его предложение не лишено здравого смысла.

Нынешний наставник команды из Нижнего Артем Горлов, судя по всему, человек весьма симпатичный, но совсем не имеет опыта работы на такой должности. «Пари НН» пока ни игрой, ни результатами не радует. А Кержаков весьма удачно трудился в Нижнем, его неожиданного увольнения тогда никто не понял. В этой ситуации звонок из офиса «Пари НН» Кержакову не выглядит чем-то фантастическим.

источник: «Советский спорт»
Кержаков устал катить Сизифов камень и покинул Кипр
Кержаков устал катить Сизифов камень и покинул Кипр
Попытка покорить Европу в качестве тренера получилась неудачной для Александра Кержакова. Меньше двух месяцев проработал российский специалист с кипрской «Кармиотиссой», после чего покинул благословенный остров.
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