Где «дьяволы» потеряли вилы? «МЮ» не смог забить в третьем матче подряд и проиграл «Ньюкаслу»

СТАВКА – ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Владельцы «сорок» начали строить в Ньюкасле очень амбициозный проект, но в отличие от многих богачей, стали преобразовывать команду постепенно. Даже тренера выбрали не самого статусного – Эдди Хау. Но он проводит отличную работу. Впервые за долгие годы он может завести клуб в Лигу чемпионов.

К стартовому свистку «Ньюкасл» был пятым, но всего в двух очках от «Тоттенхэма» при двух матчах в запасе. Так что в этот вечер важно было побеждать. О значимости результата говорит даже реакция футболистов. Перед игрой они собрались в центральном круге и настроили друг друга. Другой пример: присутствие в старте лидера обороны Свена Ботмана, чье участие было под сомнением. Нынче не до осторожности.

У «Юнайтед» главная потеря – дисквалификация Каземиро. Но Эрик тен Хаг удивил тем, что оставил в запасе и второго бразильского опорника Фреда, а с первых минут игру начали набравший в сборной Шотландии сумасшедшую форму Скотт Мактоминей, напарником которого стал сильный в розыгрыше Марцель Забитцер. Также отметим возвращение в строй Антони Марсьяля, не игравшего с января, но он начал встречу на скамейке.

ДЕ ХЕА В НЕДОУМЕНИИ

Первый тайм показал, что хозяева не зря собирались в центральном круге. Они действительно начали игру с большим желанием и легко проходили во владения Давида де Хеа, особенно через правый фланг, где действовали Джейкоб Мерфи и традиционно активный в атаке Киран Триппьер. В первые 20 минут «сороки» вели по ударам 4-1, причем три удара нанесли из штрафной, а два – в ходе одной атаки из вратарской: сначала де Хеа отбил удар головой Александера Исака, а затем вытащил добивание Джозефа Уиллока.

«Юнайтед» более или менее пришел в себя только после получаса игры, а до того он напоминал сборную футболистов, собравшихся за пять минут до стартового свистка. В середине поля у команды ничего не завязывалось. Мактоминей и Забитцер очень плохо продвигали мяч вперед и регулярно теряли позиции перед своей штрафной, отчего у хозяев был не один хороший момент для удара. После выстрела Шона Лонгстаффа в сантиметрах от штанги с облегчением выдохнул даже де Хеа.

Впечатляющие 45 минут провели Уиллок и Исак, регулярно находившие возможность завершить атаку. На двоих они за тайм нанесли семь ударов (всего у «Ньюкасла» было 11). Для сравнения, весь «МЮ» пробил по воротам Ника Поупа лишь дважды. Очень мощно сыграл и Алан Сен-Максимен, за которым никак не поспевал Диогу Далот. Француз делал на фланге, что хотел и выдал аж пять (!) передач под удар.

ТЕН ХАГ ВПАЛ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ АВТОРИТЕТОВ?

После перерыва «Юнайтед» выравнял игру, но индивидуально выделялся только Антони. Он брал игру на себя, почти не совершал ошибок в передачах, пытался что-то придумать и как-то завязывал игру на своем фланге, тогда как Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш допускали катастрофическое количество брака. Однако тен Хаг как будто попал в заложники к их авторитету, и по истечении часа игры заменил именно бразильца. На поле вышли Джейдон Санчо и (вместо Ваута Вегорста) Марсьяль.

Наказание последовало мгновенно. «Красные дьяволы» заигрались у своей штрафной и потеряли мяч, «сороки» разыграли красивую комбинацию, Бруно Гимараеш классно навесил на дальнюю штангу, откуда Сен-Максимен скинул мяч в центр, и Уиллок поразил ворота с метра-двух. «Ньюкасл» сравнялся с «МЮ» по очкам, но обошел по разнице мячей.

ОТ РАЗГРОМА СПАС ДЕ ХЕА

Из подопечных тен Хага после 0:7 от «Ливерпуля» как будто выпустили воздух. В следующем туре они не смогли забить худшей команде лиги «Саутгемптону» и теперь с большим трудом создавали остроту у чужих ворот. «Ньюкасл» еще в первой части сезона набил руку на крепкой обороне и удержании результата и теперь пользовался наработками. «МЮ» в концовке в разы больше владел мячом, но был куда ближе к тому, чтобы получить второй гол.

Собственно, без него и не обошлось, но прежде стоит сказать, насколько грамотно Хау нашел слабый элемент в игре «Юнайтед». Хозяева на протяжении всего матча забрасывали штрафную соперника подачами и раз за разом выигрывали верховые единоборства. После удара Жоэлинтона в упор де Хеа выручил (добивавший Фабиан Шер попал в штангу), но и от был бессилен, когда партнеры бросили на линии вратарской Каллума Уилсона, и тот мягко подрезал мяч под дальнюю штангу.

Так «Ньюкасл» оформил абсолютно заслуженную победу, впервые за 11 лет набрал 50 очков, вышел на третье место и взял судьбу в свои руки, а «МЮ» не смог забить третий матч подряд и произвел впечатление абсолютно аморфного коллектива, не управляемого тренером.

АПЛ. 29-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Юнайтед» - 2:0 (0:0)

Голы: Уиллок, 65 – 1:0. Уилсон, 88 – 2:0.

«Ньюкасл Юнайтед»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараеш, Лонгстафф, Уиллок (Андерсон, 84), Мерфи (Гордон, 68), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 68), Исак (Уилсон, 80).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан (Линделеф, 83), Лис. Мартинес (Пеллестри, 83), Шоу, Мактоминей (Фред, 83), Забитцер, Антони (Санчо, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд, Вегорст (Марсьяль, 62).

Судья: Атвелл.