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Символическая передача титула обернулась позором. «Милан» разгромил «Наполи» в его стенах

Обескураживающая репетиция Лиги чемпионов: Леау оформил дубль, Браим Диас записал на свой счет гол + пас, Салемакерс забил Мерету в домик после прохода в стиле Месси.
Символическая передача титула обернулась позором. «Милан» разгромил «Наполи» в его стенах
02 апреля 2023 23:47
автор: Артем Зибрак

ПРОТИВ ЧЕМПИОНА БЕЗ ОСИМХЕНА

Неаполь в предвкушении скудетто. Город буквально сходит с ума. Красочные фото раскрашенных в клубные цвета улиц забили все спортивные телеграм-каналы. Сложно неаполитанцев в чем-то упрекать. Когда вы выиграли 23 матча из 27 и за 11 игр до конца у вас 16 (!) очков преимущества над ближайшим преследователем (при матче в запасе), сложнее поверить в неудачу, чем в, кажется, неминуемый триумф.

Матч против «Милана», пока еще действующего чемпиона, в этом плане выглядел очень символично. Победа окончательно перевела бы вероятность не выигрыша золота в категорию исключительно теоретических. Понимали это и главные тренеры. Лучано Спаллетти и Стефано Пиоли очень тепло обнялись перед игрой, и наставник россонери что-то наговаривал в ухо визави. Наверняка восторгался его работой. А может, напомнил ему, что их ждут еще две встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов.

У хозяев главным можно назвать отсутствие травмированного Виктора Осимхена, проводящего идеальный сезон (21 гол в 23 матчах). В центре нападения Спаллетти пришлось выпустить Джованни Симеоне, впервые (!) вышедшего в старте нынешнего розыгрыша серии А. У гостей отметим выход в основе Давида Калабрии, не удостаивавшегося этой чести с миланского дерби 5 февраля.

ДИАС БЛЕСНУЛ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ

Как-то за всеми этими разговорами о скудетто забылось, что россонери приехали в Неаполь даже более мотивированными. В трех последних турах они взяли всего одно очко и поставили под сомнение попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Так что не стоит удивляться тому, что гости на старте встречи были даже активнее и на 17-й минуте открыли счет – Браим Диас на правом фланге вытянул на себя оппонента и выдал классную разрезающую передачу на ход Рафаэлу Леау, а тот технично реализовал выход один на один, мягко подрезав мяч над Миком Меньяном.

Хозяева не услышали предупреждения и в середине тайма погрузили стадион имени Диего Марадоны в театральную тишину. Очень легко они позволили Леау сместиться слева в центр и обыграться с Оливье Жиру. Ничего критичного в этом не было, но после подачи Исмаэля Беннасера мяч прилетел в ноги Диасу, а тот вдруг блеснул гениальностью – находясь метрах в восьми от ворот, на замахе отправил отдыхать Мариу Руя, а затем рикошетом от Ким Мин Джэ отправил мяч под перекладину.

Диас с отрывом был лучшим игроком тайма. И не только потому, что забил и отдал, но и по тому, как отрабатывал сзади, посадил на желтую Станислава Лоботку и вообще тем, как превращал в золото каждое касание. Хозяева растерялись. Они пытались переломить ход игры, но действовали по каким-то слишком ожидаемым скриптам. Матео Политано и Хвича Кварацхелия пытались уводить мяч с фланга в центр, однако миланцы к этому были готовы, а остальные игроки банально передерживали мяч, совершая одно-два лишних касания перед тем, как отдать дальше. Красно-черные успевали вернуться и расставиться.

САЛЕМАКЕРС ИСПОЛНИЛ МЕССИ

В начале второго тайма «Милан» минут на пять включил агрессивный прессинг, а затем заперся в своей штрафной. И казалось, что здесь и проведет все оставшееся время. Но гости провели две убийственный контратаки и довели счет до разгромного. Жиру с угла по дальнюю штангу не попал, а вот Леау пушечным выстрелом над Алексом Меретом воткнул мяч в сетку. Ему этот забег устроил Сандро Тонали, включивший в середине поля Дженнаро Гаттузо.

В россонери в этот вечер вселился дьявол, а неаполитанцы оказались плюшевыми. Вернуться в игру им никак не удавалось, а гости вытворяли, что хотели. Вышедший на замену Алексис Салемакерс в середине второго тайма совершил сумасшедший проход сквозь два ряда соперников и с висящим на плечах защитником покатил Мерету между ног, пропустившему четыре мяча шестью ударами в створ. Об ужасах игры в обороне «Наполи» говорит уже тот факт, что для бельгийца это первый мяч в нынешнем сезоне.

Эта оплеуха должна вернуть команду Спаллетти из мира сновидений о скудетто. 16 очков преимущества остаются, но в Лиге чемпионов с такой игрой ей делать будет нечего. Самое ужасное, что личности у неаполитанцев не оказалось. Трижды названный лучшим игроком в серии А Хвича без Осимхена оказался не хищником, а травоядным. Ничего, кроме смещения в центр, он предложить не смог, но правую ногу защитники держали, а навешивать на Симеоне – не то же самое, что на Осимхена. Партнеры много задействовали грузина, но он их ожидания оправдать не сумел.

Серия А. 28-й тур

«Наполи» - «Милан» - 0:4 (0:2)

Голы: Леау, 17 – 0:1. Диас, 25 – 0:2. Леау, 59 – 0:3. Салемакерс, 67 – 0:4.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Мин Джэ (Жуан Жезус, 81), Руй, Лоботка (Элмас, 68), Замбо-Ангисса, Зелиньски (Ндомбеле, 68), Политано (Лосано, 68), Кварацхелия, Симеоне (Распадори, 77).

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Тео Эрнандес, Беннасер (Де Кетеларе, 83), Тонали, Диас (Салемакерс, 57), Крунич (Бакайоко, 83), Леау (Ребич, 74), Жиру (Ориги, 74).

Предупреждения: Жиру, 35. Лоботка, 40. Крунич, 63.

Судья: Рапуано.

источник: «Советский спорт»
Символическая передача титула обернулась позором. «Милан» разгромил «Наполи» в его стенах
Символическая передача титула обернулась позором. «Милан» разгромил «Наполи» в его стенах
Обескураживающая репетиция Лиги чемпионов: Леау оформил дубль, Браим Диас записал на свой счет гол + пас, Салемакерс забил Мерету в домик после прохода в стиле Месси.
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