Бензема превзошел Рауля и ди Стефано, Галактионов – лучший тренер «Локо» на старте. Цифры выходных

1,27 очка в среднем за матч набирали футболисты «Челси» под руководством уволенного Грэма Поттера. Это повторение худшего показателя в истории клуба для тренеров, проведших не менее 20 матчей (столько же было у Гленна Ходдла).

2 пенальти подряд не реализовал в РПЛ полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Примечательно, что до этого он был точен с «точки» 17 раз кряду.

3 матча не могут забить футболисты «Манчестер Юнайтед»: 0:7 от «Ливерпуля», 0:0 с «Саутгемптоном» и 0:2 от «Ньюкасла».

3 (2+1) очка набрал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в матче с «Химками» (6:0). Это его самый результативный матч в РПЛ.

0:4 от «Милана» - крупнейшее поражение «Наполи» с 2003 года.

4 тура подряд проигрывали «Крылья Советов» до встречи с «Оренбургом» (1:1).

4 стартовых матча РПЛ подряд в «Локомотиве» выиграл Михаил Галактионов. Ранее столь удачно стартовать в новых командах удавалось только семерым тренерам: Адамасу Голодцу («Динамо»-1995), Валерию Газзаеву (ЦСКА-2002), Станиславу Черчесову («Спартак»-2007), Андре Виллаш-Боашу («Зенит»-2014), Роберто Манчини («Зенит»-2017) и Сергею Семаку («Зенит»-2018).

6 матчей подряд не может победить «Ференцварош» Станислава Черчесова: 2 ничьи и 4 поражения, в том числе от «Байера» в Лиге Европы (дважды по 0:2).

6 мячей в 4 матчах РПЛ за «Локомотив» забил нападающий Артем Дзюба. Он делит первую строчку по этому показателю с одноклубниками Антоном Миранчуком (19 матчей) и Максимом Глушенковым, забившим 5 мячей еще до перехода из «Крыльев Советов».

7 минут хватило нападающему «Реала» Кариму Бензема, чтобы оформить хет-трик в матче с «Вальядолидом» (29-36 минуты). В последний раз быстрее забивал три мяча за сливочных Фернандо Йерро, уложившийся в игре с «Эспаньолом» 19 апреля 1992 года в 6 минут.

8 поражений в 2023 году потерпел «ПСЖ» при 9 победах и 1 ничьей, а в последних 4 матчах парижане проиграли трижды. В этом году огорчить их удавалось «Лансу» (3:1), «Ренну» (1:0 и 2:0), «Марселю» (2:1), «Монако» (3:1), «Баварии» (1:0 и 2:0) и «Лиону» (1:0).

8 пенальти заработал в нынешнем сезоне нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Это рекорд РПЛ и повторение европейского рекорда, принадлежащего Эндрю Джонсону («Кристал Пэлас»-2004/05) и Неймару («Барселона»-2015/16). У Комличенко будет еще девять туров для улучшения результата.

8 побед подряд одержали футболисты «Фиорентины». По ходу серии они обыграли «Брагу» (3:2) в Лиге конференций, а также обоих миланских грандов в серии А: «Милан» (2:1) и «Интер» (1:0).

9 раз подряд «Бавария» обыграла «Боруссию» Дортмунд в родных стенах. Ни с одной другой командой бундеслиги у мюнхенцев нет такой продолжительной серии.

13 (6+7) результативных действий в нынешнем розыгрыше лиги 1 сделал полузащитник «Монако» Александр Головин. В прошедшие выходные он ассистировал Эдану Диопу.

13 отставок тренеров произвели клубы АПЛ в нынешнем сезоне. Это на 30% больше рекордных показателей (10 отставок за сезон).

Не менее 20 голов в 11 сезонах за «Реал» забивает Бензема. Он первый футболист сливочных, добившийся такого высокого результата на столь длинной дистанции. До него отметку в 20 голов в 10 сезонах преодолевали легенды «королевского клуба» Альфредо ди Стефано и Рауль.

200 матчей провел за «Ростов» нападающий Дмитрий Полоз – больше других действующих игроков ростовчан. На его счету 50 голов и 20 передач.

204 матча во главе «Лестера» провел теперь уже его бывший главный тренер Брендан Роджерс (возглавлял с марта 2019 года). За это время «лисы» одержали 96 побед при 37 ничьих и 71 поражении. 1 апреля они проиграли «Кристал Пэлас» (1:2), продлив серию без побед до 7 игр.

Впервые за 238 дней (с 6 августа 2022 года) вышел на поле полузащитник «Спартака» Виктор Мозес. Он пропустил несколько месяцев из-за травмы.

596 дней (с 14 августа 2021 года) не мог отметиться результативным действием в ла лиге полузащитник «Реала» Эден Азар. Молчание он прервал в матче с «Вальядолидом» (6:0).