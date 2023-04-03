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Черчесов сыграл вничью, Кокорин и Головин выиграли, Кержаков покинул

Продолжаем традиционную рубрику «Наши за границей». Уик-энд сложился для россиян, играющих и тренирующих в Европе, неоднозначно. Например, Александр Кержаков резко завершил свою кипрскую карьеру.
Черчесов сыграл вничью, Кокорин и Головин выиграли, Кержаков покинул
03 апреля 2023 13:56
автор: Юрий Волохов
автор фото: asmonaco.com

«Ференцварош»: домашняя ничья с аутсайдером

«Ференцварош» продолжает лихорадить после вылета из Лиги Европы, где у команды Станислава Черчесова не было ни единого шанса против немецкого «Байера». В следующем матче чемпионата Венгрии «Ференцварош» проиграл на выезде середняку «Залаэгерсеру» - 0:1. А вчера в матче 25-го тура парни Черчесова сыграли дома вничью с аутсайдером «Фехерваром» - 2:2.

Соперник чемпиона Венгрии идет на 10-м месте (28 очков), в высшей лиге играют 12 команд.

«Ференцварош» продолжает лидировать – приличный отрыв от «Кечкемета» пока сохранился и составляет 9 очков. Благодаря тому, что «Кечкемет» проиграл дома.

Положение команд после 25-го тура. 1. Ференцварош – 51 очков, 2. Кечкемет - 42. 3. Пакси - 38…

«Монако» одержал трудную победу, Головин сыграл 95 минут

Самый успешный наш легионер в европейском топ-чемпионате Александр Головин продолжает радовать игрой, а его «Монако» одержал непростую домашнюю победу над «Страсбуром» - 4:3.

К перерыву вели гости со счетом 2:1. Но во второй половине отличились Бен Сегир, Диоп и Фофана. Головин отыграл весь матч и был заменен лишь на 95-й минуте.

Победа пока не позволила «Монако» вернуться в первую тройку – немало было потеряно в последних матчах.

Конкуренты за место в Лиге чемпионов (первые три команды) сыграли так: «Ланс» выиграл на выезде у «Ренна» - 1:0, «Марсель» дома сыграл вничью с «Монпелье» - 1:1.

Положение команд после 29-го тура. 1. ПСЖ – 66 очков, 2. Ланс – 60. 3. Марсель – 60. 4. Монако – 57…

Кержаков вернулся в Россию, Кокорин помог победить

Меньше двух месяцев проработал Александр Кержаков с кипрской «Кармиотиссой». 1 апреля клуб объявил, что российский специалист покидает свой пост.

Под руководством Александра команда сыграла 7 матчей — 2 победы, 4 поражения и 1 ничья. Кержаков принял команду на 10-м месте, после разделения турнира на две группы – лидирующую и группу вылета, «Кармиотисса» сохранила 10-е место. Всего в чемпионате Кипра играет 14 команд.

«Арис», за который выступает Александр Кокорин, в предыдущем туре разгромил дома АЕК – 4:0. Счет в матче открыл Кокорин на 10-й минуте. А вчера «Арис» выиграл в гостях у «Аполлона» - 1:0. Гол был забит с передачи Кокорина, который отыграл весь матч.

Всего на счету российского форварда 11 мячей (5 с пенальти), он идет на третьем месте в гонке бомбардиров.

Эта победа позволила «Арису» вплотную приблизиться к лидеру АПОЭЛу. Правда, у АПОЭЛа матч в запасе.

Положение команд: 1. АПОЭЛ – 61 очко (28 матчей). 2. Арис – 60 (29). 3. АЕК – 57 (28). 4 Пафос – 52 (29)…

источник: «Советский спорт»
Черчесов сыграл вничью, Кокорин и Головин выиграли, Кержаков покинул
Черчесов сыграл вничью, Кокорин и Головин выиграли, Кержаков покинул
Продолжаем традиционную рубрику «Наши за границей». Уик-энд сложился для россиян, играющих и тренирующих в Европе, неоднозначно. Например, Александр Кержаков резко завершил свою кипрскую карьеру.
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