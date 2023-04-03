Магии не дождались. Боули уволил Поттера из «Челси»

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОТТЕРА СТОИМОСТЬЮ 50 МЛН

У бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича в Англии сложилась репутация очень требовательного и жесткого начальника, увольнявшего тренеров за малейшие неудачи. Но теперь английские болельщики и журналисты могут насладиться хаотичным стилем нового собственника Тодда Боули, уволившего в свой первый же сезон уже второго специалиста: вслед за Томасом Тухелем менее чем семь месяцев спустя проследовал Грэм Поттер.

В этой истории с точки зрения менеджмента плохо все, начиная с увольнения Тухеля – тренера, выигравшего для клуба Лигу чемпионов и считающегося одним из лучших в мире. Не случайно «Бавария» избавилась от Юлиана Нагельсманна, когда увидела, что Тухель может уйти со свободного рынка в «Тоттенхэм». Вот, кстати, будет умора, если «Челси» наймет Нагельсманна, а он сейчас считается главным фаворитом на освободившийся пост.

Так вот все это приключение с Поттером стоило синим 50 млн фунтов. Минимум. 13 млн они заплатили Тухелю за досрочное расторжение контракта, еще 21 млн – «Брайтону» в качестве отступных за Поттера. Плюс по контракту с Поттером «Челси» должен был заплатить ему за пять лет 60 млн. Пишут, что он согласен существенно снизить сумму выплат, но все равно она точно не будет меньше четверти этой суммы. А теперь добавьте сюда недополученные доходы от непопадания в Лигу чемпионов и подписание контракта с новым тренером.

Совершенно бездарно руководство выбрало и момент для расставания с Поттером. Результаты были плачевными давно, и само решение не удивило (его инициировали спортивные директора Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли, а Боули их поддержал), но лондонцы почему-то не стали принимать его в паузу на матчи сборных, а вместо этого дождались первой же неудачи и оставили команду без тренера за два (!) дня до матча с «Ливерпулем». Ну, и тот факт, что возглавил синих бывший помощник Поттера Бруно Сальтор без малейшего опыта самостоятельной работы, говорит о том, что «плана Б» не было, хотя слухи об отставке тренера поползли еще два месяца назад. Да и в целом время подготовиться у боссов было.

С ОТТОПЫРЕННЫМИ КАРМАНАМИ

Все, что сумел сделать во главе «Челси» Боули, это прийти с оттопыренными от наличных карманами и забросать банкнотами все вокруг. Особенно хорошо это видно по трансферным кампаниям, в ходе которых синие отвалили за год на новых игроков 600 млн. Очевидно, что Поттер не мог согласовать приобретения ВСЕХ приобретенных игроков атаки хотя бы потому, что физически не смог бы найти им место на поле.

Боули оказался сколь амбициозен, столь и наивен и не профессионален. Это видно и по трансферу Михаила Мудрика. У вингера уже был согласован контракт с «Арсеналом», но «Челси» завалил всех деньгами и забрал игрока из-под носа у конкурента. «Канониры» в ответ подписали уже адаптированного к АПЛ и показавшего себя на высоком уровне Леандро Троссара, который уже делает для них результат. А Мудрик просто бегает бешеной электричкой по бровке.

В итоге «Челси» за баснословные деньги приобрел смехотворно случайный набор футболистов, большинство из которых уже обесценились, потому что или плохо играют, или не играют вообще. Так «Челси» впустую потратил целый сезон, не просто не сделав шаг вперед, но и круто откатившись назад.

При этом сам изначальный выбор Поттера выглядел очень сомнительным. Не потому, что он плохой тренер, а потому, что в «Брайтоне» у него было достаточно времени для выстраивания команды и игры. Боули же выдернул его из привычной среды и окунул в водоворот футбольного капитализма. Сначала 47-летнему тренеру дали пятилетний контракт и заверили в гарантии поддержки и незыблемом терпении, а вскоре отправили восвояси. Такое скоропалительное увольнение (уже второе, если считать Тухеля) только убеждает в отсутствии четкого плана и крепкой структуры.

СЛИШКОМ ДОБР ДЛЯ ТОП-КЛУБА

Поттер изначально не подходил этому «Челси» еще и потому, что оказался слишком хорошим человеком. Как шутят англичане, он извинился бы, если б у него украли часы. Настолько он был мягок со всеми. Это видно и по расставанию с клубом. Вместо того, чтобы содрать с торопливых боссов по максимуму, он идет им на уступки, а еще обещает «сотрудничать с клубом, чтобы помочь осуществить плавный переход». Что бы это вообще ни значило (разве в роли главного тренера ему не было бы проще «осуществить плавный переход»?), звучит до ужаса мягкотело. Как будто Поттера не выставили за дверь, а на неделю отобрали приставку.

Таким же он был и в отношениях с игроками. Безусловно, это клуб поставил тренера в неадекватную ситуацию, когда в его распоряжении 30 претендентов на место в основе. Руководить таким раздутым составом невозможно в принципе. Тем не менее, нельзя не признать, что вместо жесткого и четкого управления (как у Эрика тен Хага, отказавшего самому Криштиану Роналду) Поттер пошел иным путем. Показателен случай с Хакимом Зиешем. Синие зимой не отпустили марокканца в «ПСЖ», и спустя два дня тренер поставил его в состав, хотя до этого не жаловал. Ход не сработал, и вскоре вингер окончательно осел на лавке. В АПЛ он не выходит с 26 февраля.

Так и создавалась беспрецедентная текучесть кадров, в которой каждый из футболистов не мог чувствовать себя уверенно. Зиеш, Пьер-Эмерик Обамеянг (приходил к Тухелю, но ушел зимой), Кристиан Пулишич, Денис Закария и многие другие заметные футболисты (и это не считая большой группы молодых игроков) были все менее довольны своим положением. И все чаще шуточки про квиддич носили более язвительный характер. Габонец так вообще лайкнул сообщение об увольнении Поттера. Тренер хотел, чтобы все в команде были вовлечены в процесс роста, но это была невыполнимая задача, и на практике он только терял авторитет.

ПОТТЕР – ЭТО АНТИ-ТУХЕЛЬ

Не добавляли веры в тренера и регулярные посещениям совладельцами Боули и Бехдадом Эгбали тренировок команды на клубной базе. Это создавало у игроков впечатление, будто они контролируют действия тренера. Это тоже порождало сомнения в его полномочиях. После увольнения известного своей конфликтностью Тухеля поначалу приветствовали позитивный настрой его преемника, но постепенно стали в нем разочаровываться и желать видеть лидером человека с более сильным характером, способного выдернуть несколько перьев, но это не в стиле Поттера. Ирония в том, что Боули его за эту особенность и нанимал.

С каждым матчем становилось все заметнее, что командная игра совершенно не стоится. Говорят, Поттер стал подозревать, что футболисты просто игнорируют его задания, а помощники по тактике спускаются с трибун, чтобы удостовериться, что по сравнению с предматчевым планом тренер не внес никаких изменений. Настолько происходящее на поле отличалось от задумок. Конечно, это несколько усложняло работу тренерам соперников, потому что было неясно, чего ждать от «Челси» («Боруссии» Дортмунд это стоило путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов), но слишком дезорганизованная команда не способна на стабильно хорошие результаты.

Поттер слишком часто менял базовые вещи и проводил слишком сильную ротацию (Марк Кукурелья и Рис Джеймс в роковом матче «Астон Виллой» вдруг вышли в тройке центральных защитников), чтобы у команды выработался хотя бы какой-то стиль. При этом у него было слишком мало времени, в результате чего он слишком увлекся процессом (построением игры), забыв о конечном продукте – результате.

Переход из «Брайтона» в «Челси» оказался для него слишком большим скачком, потребовавшим от него совершенно иных умений в ситуации, в которой он никогда ранее не оказывался. Из тепличной среды он попал в фэнтези-футбол, резко поднявший планку требований. Разница между тем, что он умел, и тем, что от него требовалось, оказалась слишком большой, и он банально не справился.

КАПИТАН «БРАЙТОН»

Преемником Поттера стал его бывший помощник Сальтор. Он прибыл в «Челси» из «Брайтона» вместе со своим патроном, а до того за семь лет провел в составе «чаек» 235 матчей. В сезоне-2016/17 не без его участия «Брайтон» вышел в премьер-лигу и закрепился там, а сам Сальтор оказался героем настенного изображения «Эль-Капитан» на одном из зданий неподалеку от стадиона.

Он завершил карьеру футболиста в 2019 году и сразу попал в тренерский штаб Поттера в качестве тренера по развитию игроков. При переезде в столицу Поттер позвал его с собой и сделал уже своим ассистентом. И вот теперь перед этим тренером без малейшего опыта самостоятельной работы стоит задача превратить разрозненный и неэффективный набор футболистов с набитыми доверху карманами в полноценную команду и пройти в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» гуру тренерского цеха Карло Анчелотти. Звучит безумно, не находите? Хотя будет смешно, если «Челси» опять возьмет «ушастого» после того, как сменил тренера по ходу сезона. Такое с синими происходило уже дважды.

ДИРЕКТОРА «ЧЕЛСИ» - ДРУЗЬЯ НАГЕЛЬСМАННА

Впрочем, для всех очевидно, что Сальтор – лишь временная мера до той поры, пока руководство не найдет нового тренера. Удастся ли Боули сделать это так же быстро, как после отставки Тухеля? Судя по всему, вряд ли. Поиск владелец доверил Стюарту и Уинстенли, но на сей раз он требует, чтобы интервью с соискателями были более тщательными. Осенью он самостоятельно выбрал Поттера, а общался только с ним и Маурисио Почеттино. Теперь кандидатов должно быть не менее пяти.

Главным фаворитом называют Нагельсманна, знакомого Стюарту и техническому директору Кристофу Вивеллу по совместной работе в «Лейпциге». Однако в Германии говорят, что при всем интересе Нагельсманна к проекту он не готов возглавить его до завершения сезона. Сейчас его приоритет – проанализировать работу в «Баварии» и перезарядить батарейки.

Другими претендентами называются все тот же Почеттино, Роберто де Дзерби (тогда уж Боули проще было сразу купить вместо «Челси» «Брайтон»), Луис Энрике, Лучано Спаллетти (как будто ему в Неаполе недостаточно комфортно) и Оливер Гласнер из «Айнтрахта».

Поражает, насколько различаются все эти тренеры во всем – от возраста и опыта на высшем уровне до стиля игры и взаимодействия с футболистами. При этом «Челси» требуется специалист, способный эффективно работать с молодыми игроками, ведь их теперь в команде хватает на два состава. А еще синие не имеют права на ошибку, поскольку еще один скоропалительно завершенный долгосрочный проект не только ударит по их репутации, но и окончательно превратит всех футболистов в неликвидный товар, и тогда американцам придется заново вкачивать в клуб сотни миллионов.

Сложность еще и в том, что «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен» уже ищут себе новых тренеров с приставкой топ, а летом к ним может присоединиться и «Реал». Так что с каждым днем на Боули будет оказываться все большее давление. Ну, а Поттер. Что – Поттер? На его репутации эта история никак не скажется. Все ведь понимают, в каких экстремальных условиях он оказался.