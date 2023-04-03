Кто не дал Гогниеву сделать из «Химок» конфетку? Уволен самый эмоциональный тренер РПЛ

Спартак Гогниев уволен с поста главного тренера «Химок». Уволен совершенно заслуженно. В 19 матчах при нем «Химки» одержали – боже мой – только одну (!) победу. Это досадное недоразумение произошло в ноябре с бесшабашным «Оренбургом». 15 игр подмосковная команда, напротив, проиграла (треть – крупно) и лишь три свела вничью. По 0:5 от «Локомотива» и «Спартака», 1:6 от «Динамо», 1:4 и 0:6 от «Краснодара» запомнятся болельщикам надолго.

В этой истории все получилось гипертрофированно дурацким, ведь началось с того, что сами химчане совершенно безосновательно (со спортивной точки зрения) расстались с Сергеем Юраном, при котором разделили очки с «Зенитом» и победили «Пари НН» и «Торпедо». Диву даешься, как быстро в футболе можновсе развалить. Весной почти никого из той команды не осталось.

После Юрана на четыре безрадостных матча пришел Николай Писарев – 2:12 от «Ахмата», «Локо», «Сочи» и «Краснодара». Карикатурности происходящему придавал тот факт, что одним из его помощников был главный тренер сборной России… по пляжному футболу Михаил Лихачев. В родной ему пляжке его небезосновательно называют великим, но к большому футболу, как быстро выяснилось, это не имеет никакого отношения.

Провал Писарева, кстати, говорит о том, что все развалилось еще до Гогниева, и как тренера его оценивать в сложившихся условиях не так просто. Да, результат позорный, но и ресурсы у него были минимальные. Впрочем, в большинстве своих бед он виноват сам, ведь никто не вынуждал его ломать добротный костяк команды в лице Дениса Глушакова, Ильи Кухарчука, Александра Зуева, Дмитрия Тихого. Кирилл Боженов и Александр Ломовицкий вернулись из аренд, но тоже наверняка не без влияния главного тренера. Взамен он набрал бог знает кого, словно мы в начале нулевых, когда за копейки наугад покупались какие-то невнятные легионеры в надежде на то, что в этих зыбучих песках найдется бриллиант.

С футбольной точки зрения Гогниев запомнится только знаменитыми розыгрышами стандартов, которые он презентовал широкой публике еще в «Алании». Над ними все смеялись, но это была свежая струя воздуха в российском футболе. Радовало, что есть тренер, не стесняющийся рисковать, фантазировать и даже показаться смешным. Еще чисто по-болельщицки нравилась его романтичная наивность. Даже в матче с «Краснодаром», играя в меньшинстве, «Химки» всем составом убегали вперед, за что получали длинные передачи за спину и, как следствие, гол за голом. Ни один квалифицированный тренер так играть не станет, зато было весело. Однажды Гогниев выбрал свой сверхатакующий стиль игры и от него не отходил. В конце концов, разве не за то же самое мы восторгаемся МарцеломЛичкой?

Вот только ЛичкойГогниев не стал, потому что кроме желания играть в атаку нужны еще умения такую игру поставить. Его команда проигрывала всем подряд, а сам он вел себя так, что приличный человек ему руку не пожмет. Давайте суммируем, чемзапомнится тренер Гогниев в премьер-лиге:

- менял вратаря Илью Лантратова (сейчас основной в «Локомотиве») в перерыве;

- матом и криками «Домой!» сопровождал замену Глушакова, а потом назвал «неадекватной»… реакцию футболиста;

- отстранял от тренировок Тихого, БрайнаИдову и Илью Камышева;

- упивался восторгом, словно выиграл Лигу чемпионов, когда сын инвестора Илья Садыгов в матче с «Динамо» при счете 0:6 реализовал пенальти;

- оскорбил телекомментатора Сергея Дурасова в перерыве того матча;

- отбывал трехматчевую дисквалификацию за оскорбление судей (все тот же злосчастный матч с «Динамо»);

- конфликтовал после тренировки с Аязом Гулиевым из-за того, что разрешил получившему повреждение игроку пропустить тренировку, на которой потом рассказывал, что ему не нужны игроки, не отдающиеся работе с командой;

- матом оскорблял Гулиева и Тихого за то, что они оказались в тренажерном зале в тот момент, когда тренер пришел туда с командой, а затем отправился к ним в номера продолжать перепалку.

Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть о том, что «Химки» – клуб с особенностями развития. Официально это, конечно, никто не подтверждал, но только слепо-глухо-немой не называет появление нападающего Садыгова одним из условий работы в команде. Естественно, нормальный тренер на такие условия не пойдет, но тут случай особый.

СМИ «увольняли» Гогниева с октября, но тот исправно выполнял все условия соглашения с руководством, поэтому до сего дня оставался в кресле главного тренера. И категорически отказывался его покидать. Дескать, уйти – значит, сдаться. Так он говорил и после 0:5 от «Спартака» в октябре, и после 0:6 от «Краснодара» в апреле. Результат не менялся, как и тренер. И даже после «Краснодара» он рассуждал о пути «через тернии к звездам»…Теперь по этому пути пойдет кто-то иной. Кажется диким, что может найтись тренер, который согласится участвовать таком токсичном, бездумном и обреченном на провал проекте, но почему-то такие всегда находятся.

В завершение несколько цитат для полноты картины.

2 сентября, день назначения главным тренером: «Сейчас у «Химок» начинается новая глава. У меня большие задачи как у тренера, и знаю, что у команды тоже. Я хочу, чтобы каждый футболист стал сильнее индивидуально. Вижу огромный потенциал в команде и большое желание ребят играть».

23 октября: «Уверен, все выправится и будем обсуждать «Химки» в ярких красках. Результат – не показатель нашей команды».

29 октября: «Надо признаться, мы очень плохо готовы. Мне это разгребать. Точно знаю, мы это разгребем, если дадут возможность сделать из команды «Химки» конфетку».