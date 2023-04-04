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Не спешите короновать. У «Баварии» проще соперники, зато у «Боруссии» больше домашних матчей

Сравнили календарь претендентов на салатницу «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд. Кажется, у «шмелей» еще не все потеряно.
Не спешите короновать. У «Баварии» проще соперники, зато у «Боруссии» больше домашних матчей
04 апреля 2023 10:33
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Бавария"

В субботу в Мюнхене состоялся центральный матч всего европейского уик-енда. Отстававшая на одно очко от «Боруссии» Дортмунд, «Бавария» в родных стенах размазала лидера турнирной таблицы и вернулась на свое законное место. Тем не менее, с учетом отличной формы команд именно в бундеслиге нас ждет самое горячее сражение за титул. А значит, самое время оценить оставшиеся восемь туров для обоих претендентов.

Сразу скажем, что календарь оставшихся матчей им достался не самый трудный. В еврокубковой шестерке среди соперников «Баварии» пребывают только «Фрайбург» и «Лейпциг», а у «Боруссии» – «Унион» и «Айнтрахт». «Шмелям» в этом отношении чуть проще, поскольку они обоих принимают на своем поле. Вообще здесь у них есть преимущество – из восьми оставшихся игр пять они проведут на «Сигнал Идуна Парк», где набирают 86% очков (10-1-1). У «Баварии» домашние показатели похуже – 79,5% (9-4-0), но и матчей дома будет меньше – четыре.

При этом общий вес соперников у мюнхенцев пониже. Показательно, что лишь трое из них располагаются в верхней половине турнирной таблицы, а четверо («Хоффенхайм», «Герта», «Шальке» и «Кельн») – в нижней трети. У «Боруссии» все наоборот: четыре соперника из верхней половины таблицы («Унион», «Айнтрахт», «Вольфсбург» и «Майнц») и только три – из нижней трети.

Также показательно, что средняя позиция соперников «Баварии» в текущей таблице 11,1, тогда как для «Боруссии» этот показатель равен 10. То есть их соперники в среднем находятся на строчку выше. Впрочем, в известной степени это средняя температура по больнице и глобальных выводов сделать не позволяет, поэтому присмотримся к этим командам с точки зрения игры дома и в гостях.

Однако здесь преимущество «Баварии» вырисовывается еще четче. Средняя позиция соперников мюнхенцев в домашних/гостевых таблицах составляет 11,9 (то есть ниже, чем просто по общей таблице), а соперников «шмелей» – 9,6 (то есть выше, чем по общей таблице). Таким образом, разница в гипотетической силе составляет уже больше двух строчек, а это уже за пределами статистической погрешности.

Тем не менее, есть причина полагать, что «Боруссии» удастся с честью преодолеть испытания. Дело в том, что дома она, как мы писали выше, почти не теряет очков, а в гости ей предстоит отправиться всего трижды, и к командам, очень плохо играющим при своих болельщиках: «Штутгарт» в 13 домашних матчах набрал 15 очков, «Бохум» в 12 играх – 19 очков, а «Аугсбург» в 13 – 18.

В то же время хотя будущие гости дортмундцев хороши на выезде («Вольфсбург» так вообще третий в бундеслиге по этому показателю – 21 очко в 13 играх, «Майнц» - пятый, а «Унион» - шестой), запас прочности у подопечных Эдина Терзича достаточно велик, чтобы порадовать «желтую стену» тремя очками даже во встречах со столь серьезными оппонентами.

«Баварию» же ждет один непростой выезд – в ближайшем туре во Фрайбург, набирающий на своем поле 71,8% очков (8-4-1). Нюанс еще в том, что перед этой поездкой «Бавария» принимает «Фрайбург» в Мюнхене в рамках Кубка Германии. Любопытно, как это аспект скажется на задаче выиграть оба матча. Ну, и конечно, нельзя забывать, что «Бавария» остается в Лиге чемпионов, так что календарь в апреле у нее очень плотный, за 18 дней: «Фрайбург» дома и в гостях – выезд в Манчестер – дома «Хоффенхайм» – «Ман Сити» дома – выезд в Майнц. И если баварцам удастся пройти «горожан», то впереди их будут ждать еще две полуфинальные игры. Плюс гипотетические матчи на Кубок.

Для сравнения, «Боруссию» от чемпионской гонки может отвлечь только Кубок, но уже в среду ей играть в Лейпциге, и на этом путь в этом турнире может прекратиться. И тогда «шмели» окончательно сконцентрируются на погоне за салатницей.

Календарь «Баварии» в бундеслиге: «Фрайбург» (г), «Хоффенхайм» (д), «Майнц (г), «Герта» (д), «Вердер» (г), «Шальке» (д), «Лейпциг» (д), «Кельн» (г).

Календарь «Боруссии» Д в бундеслиге: «Унион» (д), «Штутгарт» (г), «Айнтрахт» (д), «Бохум» (г), «Вольфсбург» (д), «Боруссия» М (д), «Аугсбург» (г), «Майнц» (д).

источник: «Советский спорт»
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