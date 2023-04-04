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Юран сохранит «Пари НН» прописку, но не задержится надолго

Проанализировали карьеру тренера, семь раз по ходу сезона приходившего в новые команды.
Юран сохранит «Пари НН» прописку, но не задержится надолго
04 апреля 2023 13:30
автор: Артем Зибрак

УЧЕНИК РОМАНЦЕВА, ЛОБАНОВСКОГО И РОБСОНА

Последние недели и даже дни превратились в круговорот тренеров в природе. В одном только РПЛ в конце марта Андрей Талалаев передал бразды правления «Торпедо» Пепу Клотету, в понедельник пост главного тренера «Химок» сдал Спартак Гогниев, а на следующий день Артема Горлова во главе «Пари НН» сменил Сергей Юран.

«Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже», — объяснил выбор нового наставника губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Большой босс сформулировал задачу новому тренеру не слишком конкретно («»Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города»), но всем понятно, что в первую очередь от него требуется спасти команду от вылета. За девять туров до конца нижегородцы с 19 очками располагаются в зоне стыковых матчей. Два очка их отделяют от спасительной зоны, пять – от прямого вылета.

На эту задачу указывает и срок контракта. По информации журналиста Ивана Карпова, он подписан до конца сезона с опцией продления. Помогать Юрану в Нижнем будут Дмитрий Ананко и Антон Хазов.

ТРИ ФИНАЛА

«Пари НН» станет аж 13 командой за 19-летнюю тренерскую карьеру Юрана. И это без учета «Спартака» в 2003-м, где он был ассистентом, и «Химок», в которые он приходил трижды! Достаточно для того, чтобы на предыдущих примерах оценить, как он начинал в новых командах, и попробовать экстраполировать тот опыт на ближайшее будущее нижегородцев.

Так вот статистика нам говорит о том, что роль тренера-спасателя Юрану удается очень хорошо. Причем это касается не только команд, борющихся за выживание, но и в целом всех, которые меняют тренера по ходу сезона. Таких случаев в его карьере было семь. И ни разу команда не финишировала ниже, чем в момент знакомства с новым тренером.

Более того, почти всегда ему находилось, чем гордиться. Так, с армянской «Микой», занимавшей в чемпионате предпоследнее место, и во второй заход в «Химки», пребывавшими в Первой лиге, Юран сходу добирался до финала Кубка страны (проиграл «Бананцу» и «Зениту», соответственно), а с таллинским ТВМК в драматичном противостоянии с «Флорой» вообще выиграл трофей – отыгравшись только на 93-й минуте, его подопечные затем выиграли серию пенальти.

ПРИХОДИЛ И СПАСАЛ

С непосредственной задачей сохранения прописки Юран также неизменно справлялся. Дважды в момент прихода он заставал «Химки» на последнем месте РПЛ, но неизменно вытаскивал из зоны прямого вылета. В 2008 году переходных матчей еще не существовало, поэтому достаточно было занять 14-ю строчку, а в прошлом году дошло до стыков со СКА-Хабаровск, который он ради подмосковной команды и покинул. Проиграв в гостях 0:1, дома химчане разгромили соперника 3:0 и остались в премьер-лиге.

Еще один примечательный факт. До Хабаровска в 2021 году Юрану почему-то не удавалось остаться в команде, хотя он и решал основную задачу. По завершении сезона он покидал и ТВМК, и «Химки» (в два первых захода), и «Балтику», и «Мику». Лишь армейцы позволили ему продолжить работу и не прогадали. Принимал Юран команду на 14-м месте, финишировал на 11-м, а по итогам 25 туров следующего сезона уже шел в пятерке и вполне мог втащить клуб в РПЛ, если бы не ушел в «Химки». Там он тоже остался после того, как вытащил команду из трясины, но, как все отлично помнят, всего на четыре тура, после чего был уволен по не спортивным причинам.

Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о том, что с новым тренером «Пари НН» финиширует не ниже нынешнего 13-го места и в самом худшем случае решит вопрос с пропиской в стыковых матчах. И даже жаль, что нижегородцы немного опоздали со сменой тренера и уже вылетели от «Ростова» из Кубка России. Иначе можно было бы ожидать еще одну сенсацию.

СТАТИСТИКА ЮРАНА В СЕЗОНАХ, ПО ХОДУ КОТОРЫХ ОН ПРИШЕЛ В КОМАНДУ

СезонКлубТур

Место в

таблице

Место в

сезоне

СтатистикаКомментарий
2006ТВМК
Таллин
(Эстония)		214410-3-2Выиграл Кубок Эстонии
2008Химки1216145-5-9Спас от вылета из РПЛ
2014/15

Балтика
(Первая

лига)

2215144-4-5
2015/16

Мика

(Армения)

16774-3-2Дошел до финала Кубка Армении
2019/20

Химки

(Первая лига)

26221-1-0Сезон был прерван из-за пандемии, зато в Кубке России дошел до финала
2020/21

СКА Хабаровск

(Первая лига)

17141112-6-8Впервые остался по завершении сезона
2021/22Химки1916136-3-5Спас от вылета

источник: «Советский спорт»
Юран сохранит «Пари НН» прописку, но не задержится надолго
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