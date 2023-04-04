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Дзюба хочет стать бомбардиром «всея Руси», но без рекорда в сборной титул будет неполным 

Артем Дзюба в прошедшем, 21-м туре РПЛ забил два гола в ворота «Пари НН». На счету нападающего «Локомотива» уже 6 мячей в нынешнем чемпионате. После игры он заявил, что хочет обогнать Александра Кержакова по голам, забитым за карьеру. 
Дзюба хочет стать бомбардиром «всея Руси», но без рекорда в сборной титул будет неполным 
04 апреля 2023 14:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

РЕКОРД КЕРЖАКОВА НЕ УСТОИТ

«Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель. Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», – поделился Дзюба сокровенным с журналистами.

По голам в чемпионатах России Артем уже давно обошел Кержакова: у него 154 гола в чемпионатах России, у Кержакова – 139. Ближайший преследователь из действующих футболистов – Федор Смолов (101 мяч).

По общему количеству мячей в официальных матчах Дзюба наступает Кержакову на пятки: 223 против 233-х.

Уверен, что дефицит в 10 мячей 34-летний форвард ликвидирует и забьет-таки решающий, 11-й гол в карьере.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Рискну предположить, что в оставшихся девяти встречах этого сезона Дзюба 4-5 мячей забьет. И у меня нет никакого сомнения, что в следующем сезоне Артем точно найдет работу в РПЛ. Контракт с железнодорожниками подписан до конца нынешнего сезона. Напомним, сразу несколько клубов РПЛ побоялись связываться с 34-летним нападающим. Мол, не играл полгода, не проходил предсезонку с клубом, да и характер не сахар. «Локомотив» не испугался. И даже если «Локо» не продлит договор с форвардом, хотя зачем отказываться от такого футболиста, Артем работу в нашей лиге точно найдет. А оставшиеся 5-6 мячей за полный сезон он забьет и лежа.

«ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, СМЕНИТЕ ГНЕВ НА МИЛОСТЬ»

Однако у Дзюбы есть еще один незакрытый гештальт – стать лучшим бомбардиром в истории сборной России. И там ему тоже нужно обойти Кержакова.

Последний, 30-й гол, за сборную Дзюба забил 21 июня 2021 года с пенальти в ворота сборной Дании (1:4) в Копенгагене в заключительном для нашей команды матче Евро-2020. Этот гол позволил Артему догнать Кержакова. Понятно, что Дзюба с того момента мечтает Кержа обогнать.

Без этого титул «бомбардира всея Руси» будет неполным.

Вот, как официально начиналось название титула первого российского императора Петра Первого.

«Божиею милостию мы, пресветлейший и державнейший великий государь и великий князь Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя России…».

Там дальше еще очень длинное перечисление, опустим его. И если уж Артем замахнулся на титул «бомбардира всея Руси», без достижения в сборной этот титул будет неполным, если его слова экстраполировать на царский титул. «Великия и Малыя» – да, а вот, к примеру, «Белыя» в титуле будет явно не хватать.

Источник фото: Константин Рыбин / РФС

У Дзюбы был хороший шанс обойти Кержа в марте. Но Валерий Карпин не вызвал нападающего в сборную на матчи с Ираном и Ираком. Мотивировав это тем, что пока наш футбол забанен, нужно создавать новую команду, на перспективу. 34-летний Дзюба в эту концепцию явно не вписывается. Все вроде бы логично, но как тогда объяснить дебют в национальной команде в матче с Ираком 34-летнего Сергея Песьякова? Который к тому же изрядно почудил на питерском стадионе. Он вписывается в концепцию создания сборной будущего?

Все это словеса, всем известно о сложных отношениях Карпина и Дзюбы. Валерий Георгич человек с характером, личные достижения Дзюбы ему, похоже, по барабану. Но почему не дать человеку шанс войти в историю в матчах, которые вообще ничего не значат для сборной? Красиво же! Пока непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Это зависит от того, как продуктивно поработает РФС. Но если сборной суждено сыграть в обозримом будущем, хотелось, чтобы Карпин проявил душевную чуткость. Судьба рекорда Дзюбы только в его руках. Валерий Георгич, вам жалко что ли?

источник: «Советский спорт»
Дзюба хочет стать бомбардиром «всея Руси», но без рекорда в сборной титул будет неполным 
Дзюба хочет стать бомбардиром «всея Руси», но без рекорда в сборной титул будет неполным 
Артем Дзюба в прошедшем, 21-м туре РПЛ забил два гола в ворота «Пари НН». На счету нападающего «Локомотива» уже 6 мячей в нынешнем чемпионате. После игры он заявил, что хочет обогнать Александра Кержакова по голам, забитым за карьеру. 
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