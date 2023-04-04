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В Ла Лиге неспокойно

Президенту примеры Хавьеру Тебасу в последнее время не позавидуешь. Босс Ла Лиги оказался между молотом и наковальней – «Реал» и «Барселона» выдвинули против него серьезные обвинения.
В Ла Лиге неспокойно
04 апреля 2023 16:01
автор: Анастасия Лукачи

«Сливочные» уже несколько месяцев находятся в перманентном недовольстве от Тебаса. Несмотря на то, что президент Ла Лиги преданный болельщик «Реала», это не мешает ему регулярно критиковать и пикироваться с руководством «бланкос». «Я мадридист, но не флорентинист (имеется ввиду босс клуба Флорентино Перес), – любит повторять Тебас. Глава примеры убежден, что нынешний президент «Реала» многое делает в ущерб команды. Вот и последние возмущения Переса, которые он вынес на публику, по мнению босса Ла Лиги, опять же пойдут не на пользу клубу.

После недавнего Эль-Класико в стане «сливочных» снова разгорелась дискуссия на тему прозрачности работы системы ВАР в Испании. «Реал» уверен, что система до сих пор не отлажена и работает не так, как должна. В качестве яркого тому доказательства, клуб приводит в пример Лигу чемпионов, где команду судят практически без ошибок. Более того, «бланкос» убеждены, что судейские ошибки на ВАР в примере неслучайны. «Реал» обнаружил явные признаки того, что видеоарбитры намеренно вредят клубу. И, вполне возможно, делается это ради интересов «Барселоны».

В общем, поводов для сомнений у Мадрида набралось достаточно. Взять хотя бы тот факт, что директором проекта ВАР является Карлос Клос Гомес, человек, который известен в Испании как один из главных антимадридистов среди судей. Кроме всего прочего, подозрения «сливочных» подтверждает и статистика: «Реал» – команда, у которой отменили больше всего голов с момента введения VAR в Ла Лиге. Так что, неудивительно, что Флорентино Перес разъярен и намерен добиться пересмотра кадровых назначений на должности, отвечающие за работу VAR. Босс «Реала» уверен, что это сразу изменит показатели работы системы, на которую сейчас уж слишком оказывает влияние человеческий фактор. В свою очередь, «Барселона», хотя у нее и идет своя война с Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией, недовольна активностью «сливочных» в этом вопросе. По мнению «сине-гранатовых» все идет к тому, что «Реал» перед следующим Эль-Класико устроит самую настоящую охоту на судей. Глава же примеры, как обычно, пытается сохранить лицо и придерживаться политики «ни нашим ни вашим».

С другой стороны, а что ему еще остается? Три года назад точно такие претензии он выслушивал и от каталонцев в 2020 году «Барселона» подозревала заговор ВАР в пользу «Реала». «Кажется, что ВАР всегда благоволит одной команде», заявил тогда президент «сине-гранатовых» Жозеп Бартомеу.

Но, помочь «Барселоне» соблюсти свои интересы в этом разбирательстве с ВАР, Хавьер Тебас не поможет и на этот раз. Сейчас у босса Ла Лиги есть с каталонцами проблемы посерьезнее. На днях руководство «блауграны» потребовало отставки Тебаса с поста главы примеры за дачу ложных показаний по «делу Негрейры». В свою очередь, президент Ла Лиги назвал эти обвинения ложными, ошибочными, не имеющими подтверждения, а также некорректно представленными. Тебас потребовал в течение трех дней принести ему официальные извинения, которые хоть как-то должны нейтрализовать нанесенный ущерб его чести и репутации, а также имиджу Ла Лиги. В общем, в этом сезоне испанский футбол изрядно штормит и есть подозрение, что успокоится он только в том случае, если Тебас все-таки решится расстаться со своим местом.

источник: «Советский спорт»
В Ла Лиге неспокойно
В Ла Лиге неспокойно
Президенту примеры Хавьеру Тебасу в последнее время не позавидуешь. Босс Ла Лиги оказался между молотом и наковальней – «Реал» и «Барселона» выдвинули против него серьезные обвинения.
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