Ветеранский футбол в Турине. «Ювентус» не удержал победу над «Интером» в полуфинале Кубка Италии

ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ МИЛАНА

В текущем розыгрыше Кубка Италии к полуфиналу остались только предельно мотивированные команды. Для «Ювентуса» и «Интера» это последняя возможность спасти провальный сезон, а для «Кремонезе» и «Фиорентины» – написать новую страницу в клубной истории.

Первая пара, конечно, привлекла наибольшее внимание, хотя оба гранда итальянского футбола нынче настолько плохи, что Массимилиано Аллегри мог бы поспорить с Симоне Индзаги, кого уволят первым. Нерадзурри вообще в шести последних играх проиграли «Болонье», «Специи», «Ювентусу» (в серии А) и «Фиорентине» и разошлись по нулям с «Порту». Таким образом, черно-синие на этой дистанции забили всего три мяча.

Глядя на состав «Интера», как-то не очень удивляешься тому, что к финишу сезона команда выдохлась. Показательно, что в Турине средний возраст стартового состава гостей составил 31,3 (!) года. В немалой степени благодаря 38-летнему Самиру Хандановичу, 37-летнему Эдину Джеко, 35-летнему Франческо Ачерби, 34-летним Данило Д’Амброзио и Генриху Мхитаряну, а также 33-летнему Маттео Дармиану – шести из семи самых возрастных игроков команды (40-летний вратарь Алекс Кордац остался в запасе). Как таким пенсионерским составом можно показывать современный интенсивный, динамичный футбол?

НА МИНИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ

Стоит ли удивляться тому, что «старая синьоре» меньше соперника владела мячом, но была куда острее у чужих ворот и периодически накрывала его мощным прессингом? Футболисты «Интера» за счет мастерства и опыта правильно занимали позиции и технично действовали с мячом, но никуда убежать были не в состоянии. По такой игре даже 35-летний Анхель Ди Мария выглядел бодрячком и мог отрывать счет, но Ханданович вытащил из дальнего угла очень сложный мяч.

К счастью для миланцев, их соперник тоже не способен на интенсивную игру на протяжении длительного периода времени. Здесь проблема, скорее в том, за исключением ди Марии некому продвигать быстро мяч. Так что первый тайм прошел на средних скоростях, так подходящих футболистам «Интера». Назад они стабильно успевали вернуться, а впереди действовали за счет интеллекта и однажды разыграли хорошую комбинацию – Джеко зацепился за мяч в штрафной и откинул Мхитаряну, а тот покатил вдоль штрафной под удар Марсело Брозовичу. Маттиа Перин не без труда сложился и отбил удар.

Крайне слабый тайм провел Адриен Рабьо, проигравший всю борьбу и тотально выпадавший из игры. Страшно сказать, но за 45 минут он сделал всего 14 касаний и отдал семь (!) передач с точностью 70%. Что был, что не был, а когда попадал в кадр, сразу ошибался.

КУАДРАДО РАЗБУДИЛ, ЛУКАКУ СПРОВОЦИРОВАЛ ТРИ УДАЛЕНИЯ

Во втором тайме футбол окончательно перешел в категорию «ветеранский». И без того невысокие скорости упали до минимума, контратаки пропали как класс. Команды поочередно лениво переходили в позиционные атаки. С той только разницей, что хозяева надолго мяч удержать не могли, а вот черно-синие катали его подолгу и периодически доставляли его верхом в борьбу Джеко или Лаутаро Мартинесу.

Изредка им удавались и комбинации, одну из которых ударом в сантиметрах от штанги завершил Мхитарян. Тем не менее, моменты в этой игре были событием. Оно и неудивительно, если учесть, что на поле было 10 (!) защитников – по три центральных и по два латераля с каждой стороны. Если «Интер» хотя бы старался доставлять мяч в чужую штрафную, то «Ювентус» стал совсем похож на скисшее молоко. Аллегри пытался хотя бы дать шанс на контратаку за счет выхода Федерико Кьезы, но на практике ничего не изменилось.

И все же когда болельщики на трибунах уже стали дремать, игру взорвал Хуан Куадрадо, воспользовавшийся тем, что вышедший на замену Робин Гозенс отвлекся на Аркадиуша Милика и бросил оппонента на дальней штанге. Мяч отскочил к колумбийцу, и он четко пробил мимо Хандановича, а потом не меньше минуты праздновал гол у углового флага.

На этом, казалось, все завершится, но на 93-й минуте Бремер бестолково выпрыгнул в штрафной, не дотянулся до мяча головой и коснулся его рукой. Пенальти! Ромелу Лукаку с «точки» сравнял счет, спровоцировав массовый конфликт, завершившийся его же – глупейшим – удалением (при праздновании гола жестом просил трибуны замолчать). Уже после финального свистка последовали разборки, в ходе которых по красной схлопотали еще и Куадрадо с Хандановичем. Ответная встреча состоится 26 апреля.

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

«Ювентус» – «Интер» – 1:1 (0:0)

Голы: Куадрадо, 83 – 1:0. Лукаку, 90+5 – с пенальти – 1:1.

«Ювентус»: Перин, Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо, Фаджоли (Миретти, 65), Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария (Кьеза, 65), Влахович (Милик, 74).

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио (Дюмфрис, 81), Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович (Аслани, 81), Мхитарян, Димарко (Гозенс, 69), Лаутаро Мартинес (Х. Корреа, 86), Джеко (Лукаку, 69).

Предупреждения: Брозович, 41. Лукаку, 80. Миретти, 89. Куадрадо, 90+5.

Удаление: Лукаку, 90+6 (2 жк). Куадрадо, 90+7. Ханданович, 90+7.

Судья: Масса.