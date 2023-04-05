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«С детства за “Акрон”». Интернет гудит после поражений «Динамо» и «Спартака» в Кубке России

Соцсети в экстазе от подвигов «Урала» и «Акрона».
«С детства за “Акрон”». Интернет гудит после поражений «Динамо» и «Спартака» в Кубке России
05 апреля 2023 10:09
автор: Артем Зибрак
автор фото: fcakron.ru

Вторник в российском футболе получился захватывающим и сенсационным. «Урал» в третий раз подряд не проиграл «Спартаку» этой весной и благодаря удивительным по точности дальним ударам Ибраима Сиссе и Фаниля Сунгатуллина вышел в финал Пути РПЛ, но еще более фантастическим оказался успех скромного тольяттинского «Акрона», выбившего в серии пенальти «Динамо» в первом этапе полуфинала Пути регионов.

Реакция болельщиков на две эти сенсации в нашем материале.

«ДИНАМО» - «АКРОН» - 0:0 (1:4 ПО ПЕН.): И ЭТОМУ «ДИНАМО» ПРОИГРАЛ «ЗЕНИТ»

Дима Бутиков: «Что за матч!!! «Акрон», бесконечное уважение за такую игру. Достойная игра - достойный результат! Отдельный респект Волкову, матч жизни просто выдал».

Алексей Деревягин: «Волков «ТАЩИТ», в том числе и пенальти от лучшего «пенальтиста» и капитана “Динамо”».

Пешков-Евгений Павлович: «Бешенный фарт. Сказка быстро закончится в ближайшее время. Спустя время никто и не вспомнит про “Акрон”».

Максим Сотников (эмблема ЦСКА): «Блин, нужно в коллекцию что-то заказать в магазине ФК «Акрон». Они спустя 5 лет существования творят историю своего клуба».

Игорь Амосов (эмблема «Спартака»): «Чую, Кубок в Тольятти уедет».

Алексей Алексеевич: «Как нынче говорят, с детства за Акрон».

Ольга Уюкина (эмблема «Крыльев Советов»): «Передаю пламенный привет молодому человеку, который говорил здесь, что Самарская область разом отлетит. Наполовину вы уже ошиблись, уважаемый».

Иван Счастливый: «И этому «Динамо» проиграл «Зенит». «Акрон» > “Зенит”».

Алексей Полярный: «Несмотря на пролоббированный рфпловцами вопиюще несправедливый принцип проведения кубка, «Акро» все еще в игре, безо всяких там 100500ых шансов! Как вам такое, господин Дюков?)»

Артем Нектар (эмблема «Рубина»): «Позорнейший формат, при старом формате «Акрон» был бы уже чемпион, а сейчас он будет играть со всякими «Спартаками», которые проиграли, но не вылетели».

«УРАЛ» - «СПАРТАК» - 2:1 (первый матч 1:1): «СОСКОЧИЛИ, ЧТОБЫ НЕ ИГРАТЬ С ЦСКА»

Сергей Дудоров: «Поздравляю «Урал» с заслуженной победой, красивые голы сегодня залетали. «Спартак» играл ужасно, какой-то он был тяжелый».

Владислав Изотов (эмблема «Спартака»): «Как обычно, одни дальние удары. Больше ни на что не способны. Ныть в комментариях разрешаю».

Илья Мищенко: «”Спартак” уже свой кубок (кубок Матч Премьер) выиграл. Кубок России не нужен».

Виталий Карасев (эмблема ЦСКА): «Грамотно соскочили, чтобы не играть с ЦСКА».

Владимир Утенков: «Максименко не зря лавочку полирует».

Батяня Вомбат: «Реброва в ворота надо».

Степан Сапрунов (эмблема «Спартака»): «А когда после жеребьевки групп Пути РПЛ в «Урале» сказали, что их задача дойти до финала, все смеялись».

Di Fens (эмблема «Спартака»): «Абаскаль – аут! Позорное наследие Федуна».

Юрий Юрий (эмблема ЦСКА): «Какой идиот придумал эту систему кубка? Никчемная команда, проиграв все что можно, на дурака может дойти до финала, и на еще большего дурака – выиграть кубок».

Алексей Полярный: «В следующем году верните нормальный кубок, без этих «вылетел, но не вылетел»».

источник: «Советский спорт»
«С детства за “Акрон”». Интернет гудит после поражений «Динамо» и «Спартака» в Кубке России
«С детства за “Акрон”». Интернет гудит после поражений «Динамо» и «Спартака» в Кубке России
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