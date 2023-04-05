ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Обычаи наши вечны»? Новый формат Кубка России ругают совершенно беспочвенно

Наш автор Артем Зибрак наслаждается обновленным Кубком России и негодует по поводу претензий к его формату.
«Обычаи наши вечны»? Новый формат Кубка России ругают совершенно беспочвенно
05 апреля 2023 15:22
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Урал»

Знаете, что такое закостенелое мышление? Первая же ссылка в Яндексе формулирует ответ на этот вопрос так: «Косность — невосприимчивость к новому, закостенелость в своих взглядах, привычках, мировоззрении, стереотипность мышления». А знаете, какие слова ближе всего по смыслу? Догматизм, стереотипность, трафаретность. Художественное оформление этих слов кроется во фразе «обычаи наши вечны».

Именно с такой реакцией пришлось столкнуться после полуфинальных матчей Кубка России, в которых «”Спартак” проиграл, но не вылетел». Собирая реакцию болельщиков в соцсетях, я регулярно натыкался на недовольные комментарии такого толка, а еще накануне по обновленному формату Кубка проехался давно переживший свою минуту славы фанат подсчетов ТТД «по Лобановскому» Александр Бубнов.

И честно говоря, ничего кроме недоумения, эти высказывания не вызывают. Хотя бы потому, что никакой серьезной аргументации в них не заложено. Собственно, вся претензия в том, что некоторые любители футбола не привыкли к тому, что участникам Пути РПЛ дарован второй шанс в Пути регионов, ведь кубок на то и кубок, что в нем проиграл – значит, вылетел. И никак иначе. И это главная претензия.

Источник фото: ФК «Урал»

На самом деле, ничего критического в том, что команды проигрывают, но не вылетают, нет. Это же не аксиома, а просто привычный старый формат турниров, который издавна используется в спорте. Настолько издавна, что никто его давно не пересматривал. До появления свежего взгляда на состязания организаторов киберспортивных турниров – тех самых турниров, которые в последние пять-десять лет сделали колоссальный рывок зрительного интереса.

Еще в 2018 году число зрителей киберспортивных трансляций в России достигло 22 млн! Это пятая часть населения. Для сравнения, общая посещаемость прошлого сезона РПЛ (до введения Fan ID) составила 1,7 млн зрителей (столько же зрителей в 2022 году смотрели одну – самую популярную – трансляцию по Dota 2). Понятно, что по телевизору матчи посмотрело куда больше людей, но суть вы уловили. По росту зрительского интереса киберспорт впереди планеты всей, а в это время отечественный футбол, не говоря о «национальном виде спорта» хоккее, баскетболе, волейболе и прочих в лучшем случае топчутся на месте. Так что не надо смотреть на киберспорт свысока, там с аудиторией работают куда лучше, чем в традиционных видах спорта с закостенелым взглядом на мир.

Самое удивительное, что именно за эту косность мышления и ругали владельцев отечественных клубов, когда всерьез встал вопрос о реформах РПЛ. Все вспоминают переходный сезон РПЛ-2011/12 с ностальгией. Напомню, что после двух кругов тогда команды разделились на две группы и рубились внутри них: одни за еврокубки, другие – за выживание. И в каждом туре у нас было по два-три топ-матча. Но адепты традиций уперлись: «Нечего выдумывать ничего сложного, ходим гладкий чемпионат, как в Англии». Научитесь зарабатывать, как в Англии, управлять клубами, как в Англии (а не доить спонсоров и региональные бюджеты), показывать игру, как в Англии, привлекать аудиторию, как в Англии, и тогда сравнивайте.

Самая прогрессирующая лига Европы прямо сейчас – бельгийская. По итогам сезона-2021/22 она была лишь 13-й, а в нынешнем уже восьмая, вслед за матерыми Португалией и Нидерландами. Так вот в этом самом чемпионате Бельгии по итогам гладкого сезона играются три дополнительных мини-розыгрыша: за первое место, за квалификацию в Лиге Европы и за выживание. А в Нидерландах, кстати, команды в пятой по восьмую разыгрывают одну путевку в еврокубки. Но нам это не надо, слишком сложно. И никого не смущает, что к марту к «Зенита» такой отрыв, что сезон вообще можно заканчивать. Пусть так, зато не надо напрягать извилины. Все просто, как пять копеек.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

У Марка Твена есть такой афоризм: «Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие привычки». И вот с этими привычками мы сталкиваемся каждый день. Какие претензии к новому формату Кубка?

Команда проиграла, но не вылетела? Но на групповых стадиях всех турниров так происходит сплошь и рядом. И никого это не смущает.

Команда вылетела, но осталась в борьбе? По этому же принципу клубы из Лиги чемпионов спускают в Лигу Европы, а из Лиги Европы – в Лигу конференций. Тоже безобразие?

Команда вылетела, но может выиграть турнир? В еврокубках она может выиграть Лигу Европы, а потом Суперкубок УЕФА. Не то же самое, но воспринимайте Путь РПЛ, как Лигу чемпионов, Путь регионов – как Лигу Европы, а суперфинал – как Суперкубок. И будет один в один, только слова другие, и трофей один вместо трех.

Команда не наказана за поражение? Наказана. Она попадает в более сложные условия, начиная с того, что ближайший матч играет на выезде. «Локомотив» и «Торпедо», например, в Тольятти второй шанс не спас.

Через Путь регионов даже проще дойти до финала? Поговорите об этом с «Зенитом» и «Динамо».

Такой формат не оставляет шансов командам из подвала российского футбола? Так «Акрон» в полуфинале Пути регионов! И не вы ли восторгались прошлогодним финалом «Спартак» – «Динамо», в котором встретились два голодных до трофея и сильных топ-клуба, подаривших нам один из лучших футбольных вечеров за последнее десятилетие?

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Неясно, за что играют в Пути РПЛ? Уточните у почти 25 тысяч собравшихся во вторник в Екатеринбурге болельщиков!

Как можно сыграть в Кубке с одной и той же командой? Ну, вот на чемпионатах мира и Европы такое случается сплошь и рядом – соседи по группе потом встречаются в финале. А ведь там кто-то кого-то в группе победил и обошел. И ничего, все радостно собираются у экранов перед решающей игрой.

Нет спортивного интереса? Тогда почему все обсуждают победы «Урала» и «Акрона»?

В общем, так можно продолжать до бесконечности, а весь смысл дискуссии упирается только в то, что многие привыкли, что формат кубка обозначает нечто конкретное. Вот так и никак иначе. Хотя никаких весомых аргументов, почему не может быть иначе, нет. Им и взяться неоткуда. Потому что главные критерии любого соревнования – справедливое отношение ко всем участникам и зрительский интерес.

Ну, а говорить: «Я не могу разобраться в этом формате» вообще нелепо. Во-первых, здесь не сложнее, чем в еврокубках, и если для кого-то это слишком, проблемы не в формате. А во-вторых, мир не должен становиться проще и линейнее в угоду тем, кто не может осилить ничего сложнее, чем два плюс два. Рейтинг Эло, который используется в шахматах, и швейцарская система, которую собирается внедрить в Лиге чемпионов УЕФА, сведут вас с ума.

Простые системы прошлого потому и были простыми, что мир (спорта, в том числе) был проще и линейнее. Давайте уже шире смотреть на вещи, а не держаться за «обычаи, которые вечны», чтобы косность мышления не мешала нам развиваться.

источник: «Советский спорт»
«Обычаи наши вечны»? Новый формат Кубка России ругают совершенно беспочвенно
«Обычаи наши вечны»? Новый формат Кубка России ругают совершенно беспочвенно
Наш автор Артем Зибрак наслаждается обновленным Кубком России и негодует по поводу претензий к его формату.
05.04.2023 15:22
Футбол
автор: Артем Зибрак
Тухель, Конте, Роджерс, Лэмпард, Джеррард и Марш уже пали. В АПЛ рекордное количество отставок
Тухель, Конте, Роджерс, Лэмпард, Джеррард и Марш уже пали. В АПЛ рекордное количество отставок
13 главных тренеров лишились работы по ходу нынешнего розыгрыша АПЛ. Предыдущий рекорд перебит на треть.
05.04.2023 13:40
Футбол
автор: Артем Зибрак
«С детства за “Акрон”». Интернет гудит после поражений «Динамо» и «Спартака» в Кубке России
«С детства за “Акрон”». Интернет гудит после поражений «Динамо» и «Спартака» в Кубке России
Соцсети в экстазе от подвигов «Урала» и «Акрона».
05.04.2023 10:09
Футбол
автор: Артем Зибрак
Ветеранский футбол в Турине. «Ювентус» не удержал победу над «Интером» в полуфинале Кубка Италии
Ветеранский футбол в Турине. «Ювентус» не удержал победу над «Интером» в полуфинале Кубка Италии
Все самое интересное произошло после 80-й минуты. Оба автора голов не примут участия в ответной встрече из-за удалений.
05.04.2023 00:09
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кризис «Спартака» – это факт. «Урал» выиграл ответный матч и вышел в финал Пути РПЛ
Кризис «Спартака» – это факт. «Урал» выиграл ответный матч и вышел в финал Пути РПЛ
Худший матч красно-белых при Абаскале – ни мысли, ни техники, ни желания.
04.04.2023 19:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
В Ла Лиге неспокойно
В Ла Лиге неспокойно
Президенту примеры Хавьеру Тебасу в последнее время не позавидуешь. Босс Ла Лиги оказался между молотом и наковальней – «Реал» и «Барселона» выдвинули против него серьезные обвинения.
04.04.2023 16:01
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Дзюба хочет стать бомбардиром «всея Руси», но без рекорда в сборной титул будет неполным 
Дзюба хочет стать бомбардиром «всея Руси», но без рекорда в сборной титул будет неполным 
Артем Дзюба в прошедшем, 21-м туре РПЛ забил два гола в ворота «Пари НН». На счету нападающего «Локомотива» уже 6 мячей в нынешнем чемпионате. После игры он заявил, что хочет обогнать Александра Кержакова по голам, забитым за карьеру. 
04.04.2023 14:27
Футбол
автор: Юрий Волохов
Юран сохранит «Пари НН» прописку, но не задержится надолго
Юран сохранит «Пари НН» прописку, но не задержится надолго
Проанализировали карьеру тренера, семь раз по ходу сезона приходившего в новые команды.
04.04.2023 13:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
Не спешите короновать. У «Баварии» проще соперники, зато у «Боруссии» больше домашних матчей
Не спешите короновать. У «Баварии» проще соперники, зато у «Боруссии» больше домашних матчей
Сравнили календарь претендентов на салатницу «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд. Кажется, у «шмелей» еще не все потеряно.
04.04.2023 10:33
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кто не дал Гогниеву сделать из «Химок» конфетку? Уволен самый эмоциональный тренер РПЛ
Кто не дал Гогниеву сделать из «Химок» конфетку? Уволен самый эмоциональный тренер РПЛ
Он оскорблял всех вокруг. Его имя не сходило с обложек газет. Но этого не хватило для двух побед за 19 матчей.
03.04.2023 20:48
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика