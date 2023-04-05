«Обычаи наши вечны»? Новый формат Кубка России ругают совершенно беспочвенно

Знаете, что такое закостенелое мышление? Первая же ссылка в Яндексе формулирует ответ на этот вопрос так: «Косность — невосприимчивость к новому, закостенелость в своих взглядах, привычках, мировоззрении, стереотипность мышления». А знаете, какие слова ближе всего по смыслу? Догматизм, стереотипность, трафаретность. Художественное оформление этих слов кроется во фразе «обычаи наши вечны».

Именно с такой реакцией пришлось столкнуться после полуфинальных матчей Кубка России, в которых «”Спартак” проиграл, но не вылетел». Собирая реакцию болельщиков в соцсетях, я регулярно натыкался на недовольные комментарии такого толка, а еще накануне по обновленному формату Кубка проехался давно переживший свою минуту славы фанат подсчетов ТТД «по Лобановскому» Александр Бубнов.

И честно говоря, ничего кроме недоумения, эти высказывания не вызывают. Хотя бы потому, что никакой серьезной аргументации в них не заложено. Собственно, вся претензия в том, что некоторые любители футбола не привыкли к тому, что участникам Пути РПЛ дарован второй шанс в Пути регионов, ведь кубок на то и кубок, что в нем проиграл – значит, вылетел. И никак иначе. И это главная претензия.

Источник фото: ФК «Урал»

На самом деле, ничего критического в том, что команды проигрывают, но не вылетают, нет. Это же не аксиома, а просто привычный старый формат турниров, который издавна используется в спорте. Настолько издавна, что никто его давно не пересматривал. До появления свежего взгляда на состязания организаторов киберспортивных турниров – тех самых турниров, которые в последние пять-десять лет сделали колоссальный рывок зрительного интереса.

Еще в 2018 году число зрителей киберспортивных трансляций в России достигло 22 млн! Это пятая часть населения. Для сравнения, общая посещаемость прошлого сезона РПЛ (до введения Fan ID) составила 1,7 млн зрителей (столько же зрителей в 2022 году смотрели одну – самую популярную – трансляцию по Dota 2). Понятно, что по телевизору матчи посмотрело куда больше людей, но суть вы уловили. По росту зрительского интереса киберспорт впереди планеты всей, а в это время отечественный футбол, не говоря о «национальном виде спорта» хоккее, баскетболе, волейболе и прочих в лучшем случае топчутся на месте. Так что не надо смотреть на киберспорт свысока, там с аудиторией работают куда лучше, чем в традиционных видах спорта с закостенелым взглядом на мир.

Самое удивительное, что именно за эту косность мышления и ругали владельцев отечественных клубов, когда всерьез встал вопрос о реформах РПЛ. Все вспоминают переходный сезон РПЛ-2011/12 с ностальгией. Напомню, что после двух кругов тогда команды разделились на две группы и рубились внутри них: одни за еврокубки, другие – за выживание. И в каждом туре у нас было по два-три топ-матча. Но адепты традиций уперлись: «Нечего выдумывать ничего сложного, ходим гладкий чемпионат, как в Англии». Научитесь зарабатывать, как в Англии, управлять клубами, как в Англии (а не доить спонсоров и региональные бюджеты), показывать игру, как в Англии, привлекать аудиторию, как в Англии, и тогда сравнивайте.

Самая прогрессирующая лига Европы прямо сейчас – бельгийская. По итогам сезона-2021/22 она была лишь 13-й, а в нынешнем уже восьмая, вслед за матерыми Португалией и Нидерландами. Так вот в этом самом чемпионате Бельгии по итогам гладкого сезона играются три дополнительных мини-розыгрыша: за первое место, за квалификацию в Лиге Европы и за выживание. А в Нидерландах, кстати, команды в пятой по восьмую разыгрывают одну путевку в еврокубки. Но нам это не надо, слишком сложно. И никого не смущает, что к марту к «Зенита» такой отрыв, что сезон вообще можно заканчивать. Пусть так, зато не надо напрягать извилины. Все просто, как пять копеек.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

У Марка Твена есть такой афоризм: «Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие привычки». И вот с этими привычками мы сталкиваемся каждый день. Какие претензии к новому формату Кубка?

Команда проиграла, но не вылетела? Но на групповых стадиях всех турниров так происходит сплошь и рядом. И никого это не смущает.

Команда вылетела, но осталась в борьбе? По этому же принципу клубы из Лиги чемпионов спускают в Лигу Европы, а из Лиги Европы – в Лигу конференций. Тоже безобразие?

Команда вылетела, но может выиграть турнир? В еврокубках она может выиграть Лигу Европы, а потом Суперкубок УЕФА. Не то же самое, но воспринимайте Путь РПЛ, как Лигу чемпионов, Путь регионов – как Лигу Европы, а суперфинал – как Суперкубок. И будет один в один, только слова другие, и трофей один вместо трех.

Команда не наказана за поражение? Наказана. Она попадает в более сложные условия, начиная с того, что ближайший матч играет на выезде. «Локомотив» и «Торпедо», например, в Тольятти второй шанс не спас.

Через Путь регионов даже проще дойти до финала? Поговорите об этом с «Зенитом» и «Динамо».

Такой формат не оставляет шансов командам из подвала российского футбола? Так «Акрон» в полуфинале Пути регионов! И не вы ли восторгались прошлогодним финалом «Спартак» – «Динамо», в котором встретились два голодных до трофея и сильных топ-клуба, подаривших нам один из лучших футбольных вечеров за последнее десятилетие?

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Неясно, за что играют в Пути РПЛ? Уточните у почти 25 тысяч собравшихся во вторник в Екатеринбурге болельщиков!

Как можно сыграть в Кубке с одной и той же командой? Ну, вот на чемпионатах мира и Европы такое случается сплошь и рядом – соседи по группе потом встречаются в финале. А ведь там кто-то кого-то в группе победил и обошел. И ничего, все радостно собираются у экранов перед решающей игрой.

Нет спортивного интереса? Тогда почему все обсуждают победы «Урала» и «Акрона»?

В общем, так можно продолжать до бесконечности, а весь смысл дискуссии упирается только в то, что многие привыкли, что формат кубка обозначает нечто конкретное. Вот так и никак иначе. Хотя никаких весомых аргументов, почему не может быть иначе, нет. Им и взяться неоткуда. Потому что главные критерии любого соревнования – справедливое отношение ко всем участникам и зрительский интерес.

Ну, а говорить: «Я не могу разобраться в этом формате» вообще нелепо. Во-первых, здесь не сложнее, чем в еврокубках, и если для кого-то это слишком, проблемы не в формате. А во-вторых, мир не должен становиться проще и линейнее в угоду тем, кто не может осилить ничего сложнее, чем два плюс два. Рейтинг Эло, который используется в шахматах, и швейцарская система, которую собирается внедрить в Лиге чемпионов УЕФА, сведут вас с ума.

Простые системы прошлого потому и были простыми, что мир (спорта, в том числе) был проще и линейнее. Давайте уже шире смотреть на вещи, а не держаться за «обычаи, которые вечны», чтобы косность мышления не мешала нам развиваться.