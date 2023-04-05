Ставка на гениев не сработала: «ПСЖ» будет строить новую команду без Месси и Неймара

ГЕНИАЛЬНОЕ ТРИО НЕ РЕШИЛО ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ

Еще в декабре я написал текст, в котором объяснил, почему «Пари Сен-Жермену» в нынешней Лиге чемпионов ничего не светит.

Катарские владельцы все эти годы не жалели денег на команду, скупали главных звезд мирового футбола. Все ради одной цели – выиграть Лигу чемпионов. Об этом хозяева «ПСЖ» мечтают последние 12 лет.

Для этого в Париж были приглашены Месси и Неймар, засыпан деньгами Мбаппе, лишь был не ушел в «Реал». Шейхи решили, что три суперзвезды принесут долгожданную победу. Не принесли - в очередной раз оконфузились. Против «Баварии» шансов не было совсем. А Месси, особенно во втором матче, растворился. Неймар в Мюнхене не играл - выбыл из-за травмы, а один Мбаппе «Баварию» не обыграет.

В следующем матче Лиги 1 болельщики освистали Лео, а он уже давно потерял интерес к чемпионату Франции. Дошло до того, что аргентинцу дали обидное прозвище «пешеход». И совершенно справедливо. Я видел несколько матчей парижан в Лиге 1, Месси действительно весь матч занимается оздоровительной ходьбой. Оживляется, когда к нему попадает мяч, но, потеряв, продолжает прогуливаться по полю.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» заканчивается в конце июня. И, как сообщают разные СМИ, продлевать соглашение Лео не намерен. Да и, похоже, после вылета из Лиги чемпионов катарские хозяева клуба не горят желанием оставить Месси. Это тот самый случай – когда любовь без взаимности. Два невзрачных года провел аргентинский гений в «ПСЖ», видимо, выиграет второй титул чемпиона Франции, но не за этим он приехал в Париж.

Люди, близкие к Месси, которому в июне исполнится 36 лет, говорят о его возможном возвращении в «Барселону». «Барса» тоже заинтересована в возвращении своего воспитанника. Посмотрим…

Еще один гений – Неймар, вряд ли останется, хотя его контракт действует еще год. Известно, что Мбаппе недолюбливает бразильца. Еще летом он ставил одним из условий своего неперехода в «Реал» продажу Неймара. Килиян считает, что тот не выкладывается на тренировках, а в свободное время ведет неподобающий профессионалу образ жизни. Про тренировки мы не знаем, не бывали, а вот про скандалы Неймара в быту написано много. Одно участие в ночном покерном турнире после домашнего поражения от «Баварии» чего стоит. После игры Мбаппе обратился в команде в раздевалке: мол, не все потеряно, мы отыграемся в Мюнхене, но надо всем соблюдать режим – высыпаться, отдыхать и т.д. И сразу после этой речи, прямо из раздевали Неймар отправился на турнир по покеру, который завершился далеко за полночь. А в три часа ночи его с друзьями застукали в Макдональдсе. Разразился скандал. Что об этом поступке подумал Мбаппе, объяснять не нужно.

За Неймара всегда заступался лучший друг Месси, но, если его не будет, бразильцу в Париже придется несладко.

Думаю, Неймар и сам понимает, что нужно уходить. Другое дело, где он найдет работу со своими финансовыми запросами.

«ПСЖ» ПЛОХО УКОМПЛЕКТОВАН

Главная проблема «ПСЖ» - команда плохо укомплектована, как это не странно звучит.

Нападение. Вдруг выяснилось, что у чемпиона Франции фактически нет нападения и полузащиты.

Впереди вся надежда на гения Мбаппе. Он, конечно, гений, но футбол командная игра, в одиночку можно выиграть матч, но не турнир. У Килияна даже нет достойного напарника. Месси все-таки нападающим не будем считать. Да и помощник ли нынешний Месси? Кстати, Мбаппе летом требовал от владельцев купить Левандовски.

В прошлом сезоне был Ди Мария. Может быть, не суперфорвард, но нападающий высокого уровня. В позапрошлом был еще один аргентинец – Икарди. Не дотягивал до уровня игрока основы, но выходил на замену, периодически забивал. Сейчас нет никого.

Полузащита. Из игроков уровня суперклуба - только Верратти, но и он не является определяющим игру футболистом. Перед нынешним сезоном в полузащиту были приобретены Фабиан Руис и Солер.

Руис был игроком ротации в «Наполи», отнюдь не лидером. Солер не хватал с неба звезд в тонущей «Валенсии». Странные трансферы для топ-клуба.

В общем, нынешний проект «ПСЖ» с опорой на двух престарелых гениев и одного в расцвете сил потерпел крах. В Париже нужно строить новую команду вокруг Мбаппе, а с большой группой игроков необходимо расстаться. Но проблема в том, что Килиян, видимо, следующим летом переберется в «Реал». Об этом писали, и это похоже на правду: нападающий переедет в Мадрид бесплатно, у него в 2024 году заканчивается контракт с «ПСЖ».

Почему это похоже не правду? Учитывая, как «ПСЖ» выступил в Лиге чемпионов, Мбаппе сто раз пожалел, что не уехал летом в Мадрид. В Мадриде вначале обиделись на француза, отказать такому гранду - это невиданно, но, видимо, обиды уже забыты. Если Килиян все же уедет, шейхам придется потратить крупную сумму на равноценную замену. На сегодняшний день таких двое – Осимхен («Наполи») и Холанд («Манчестер Сити»). А что будет через год – увидим.